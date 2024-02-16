网友吐槽“进的来出不去”海南出岛交通紧张

（德国之声中文网）今年中国的春节假期加上调休总共8天，不少人选择与家人前往更温暖的南方度过，有着“中国夏威夷”之称的海南三亚自然成为紧俏的旅游目的地。然而，一些民众显然没有料到，在海南度假后返程会如此困难。

早在大年初五（2月14日），中国媒体封面新闻就报道称，春节三亚回程机票暴涨，经济舱“一票难求”，而公务舱价格有时突破万元。报道中有民众提到，假期最后两天（2月16日和17日）“从三亚回北京的机票几乎都在1万元以上”，“这价格我都可以去趟欧洲了”。

另外，凤凰网等媒体也指出，一些计划从海南自驾离岛的旅客也遇到返程轮渡船票“一票难求”的情况，“特别是一些新能源车车主更是不好买票”。

在社媒抖音上，有博主发视频问，“有多人憋岛里出不来了？”这位名为“行走海南”的博主表示，很多去海南的朋友都面临返程的问题：铁路是“啥票都没了，……出岛的火车票一直到2月底都是没有的”；陆路交通“基本也指望不上啥了”，因为预约出岛的数量远高于出岛过海船只的负荷量；飞机返程则是“经济上的暴击……”。该视频获得了超过4万的点赞和超过2万的留言。

不少网友也在微博上吐槽，表示“进的来回不去了”；“开车一时爽，返程悔断肠。船票太难求，望海徒惆怅”；也有人指责“竭泽而渔”，趁机大赚一笔的现象。

“春节出行最好把返程票一起订好了”

当然，也有不少网友质疑，选择飞去海南的人为何不一开始就买好返程票？“明知道长假到处都是人，还不规划好，怪谁呢”。

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中国资深媒体人、前《环球时报》总编胡锡进也在微博上转发了一条有关“哈尔滨也出现万元返程机票”的新闻，其中提到不仅是三亚的机票，哈尔滨飞上海的经济舱也均已售罄，而公务舱则可能需要上万元。胡锡进写道：“……公务舱只要不打折，就是这个价。春节出行最好把返程票一起订好了，如果可以调时间，建议把返程高峰的票留给没有选择的人，这样既有利社会缓解春运紧张，又能给自己省钱。说实话，要彻底解除春运返程高峰的交通紧张，票随便买是不可能做到的。”

在胡锡进这条微博下方，有网友评论说，“关键还是落实带薪休假，让大家错峰出游”。这条评论迅速获得了上百个点赞。

同时，也有媒体显然鼓励大家在返程时打开思路，报道“夫妻海南探亲换3种交通工具返回杭州”，以一对浙江夫妻为例，选择先乘坐轮船到湛江、再乘坐高铁到广州、再搭乘航班从广州飞往杭州的方式返程，并援引当事人说“回来是真折腾，不过还是挺划算的”。

此外，据多家中国媒体周五（2月16日）报道，面对海南出岛车辆排队、机票难买的情况，海南当局“紧急开通机场专线、增加海南运力、增售出岛船票应对返程客流高峰”。据报道，2月14日，共有约18万人次旅客、3.8万辆次车辆通过琼州海峡，其中出岛旅客约10.89万人次，出岛车辆约2.19万辆次。

（综合报道）

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