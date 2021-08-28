网信办整顿“唱衰中国经济”自媒体 网友：鼓动泡沫呢？

（德国之声中文网）8月27日，中国网信办发文称，从即日起开展对商业网站平台和“自媒体”违规采编发布财经类信息专项整治，督促指导主要商业网站平台集中清理一批违规发布的财经类信息，严处一批问题严重的网站平台，封禁关停一批充当“黑嘴”、敲诈勒索、社会反映强烈的“自媒体”账号。网信办还称，将重点打击8类违规问题，包括“胡评妄议、歪曲解读我财经方针政策、宏观经济数据，恶意唱空我金融市场、唱衰中国经济等”；“毫无立场、不加判断地转载搬运境外歪曲解读我财经领域热点的报道评论等”；散布“小道消息”，以所谓“揭秘”“重磅”“独家爆料”“知情人士称”为名进行渲染炒作；转载合规稿源财经新闻信息时，恶意篡改、断章取义、片面曲解等“标题党”行为；充当金融“黑嘴”，恶意唱空或哄抬个股价格，炒作区域楼市波动，扰乱正常市场秩序；炒作负面信息对相关利益主体进行威胁恐吓、敲诈勒索，谋取非法利益；炒作社会恶性事件、负面极端事件，煽动悲情、焦虑、恐慌等情绪，借以推销所谓“财商课”、各类保险产品以及冒用滥用财经主管部门工作人员或专家学者等名义开办财经专栏、账号等。

次日，中国最大的社媒体平台微信、抖音、新浪微博和快手等公司纷纷发表公告，表示要按照网信办的要求对各自旗下的自媒体账户违规发布的财经新闻进行清理整顿。抖音在公告中称，“为落实国家网信办和北京网信办“清朗”系列专项行动要求，即日起，抖音开展财经内容专项整治行动，将重点整治违规发布财经新闻、歪曲解读经济政策、唱衰唱空金融市场、充当“黑嘴”博人眼球、造谣传谣、敲诈勒索等行为，净化网络环境。”微博管理员称，“即日起，微博将开展财经违规内容专项整治行动，将严厉打击财经违规内容，对违规账号从严从重处理，并及时向社会发布公告，公布处置的违规账号。下一步，微博将积极引导建设健康有序的网络环境。”微信在声明中说，从现在到10月26日，微信将对那些“恶意唱空我金融市场、唱衰中国经济、进行“ 敲诈勒索”和“散布谣言”的财经类自媒体账户进行审查和关闭。今日头条、西瓜视频等平台也发表了类似声明。

对于上述消息，新浪微博评论下有人叫好，也有网友提出质疑。一名网友在证券时报微博相关报道下留言说：禁止唱衰唱空，上面是想涨咯？，另一名网友表示：歪曲解读，唱空唱衰，博人眼球，造谣传谣算违法，那么歪曲解读，唱多唱好，鼓动泡沫，博人眼球，“消息人士”，算不算违法呢？

犹如配合网信办整顿财经内容自媒体的行动，8月27日，深圳市公安局福田分局通报，在各平台拥有粉丝超过500万的财经大V黄生8月18日被正式批准逮捕。黄生是P2P平台喜投网的董事长。根据通报，该平台目前仍有超过6亿元的资金无法偿还出借人，涉及人数高达5635人。网友发现，微博上现在已无法搜索到“黄生看金融”，微信公众号“黄生看金融”也被停止使用。

“清朗”行动8个系列

在中国，“自媒体”主要是指中国社媒体上没有正式在官方机构注册但拥有独立用户号，能够发表原创内容的账户。

今年5月8日，中国国务院新闻办公室举行2021年网络“清朗”系列专项行动新闻发布会，称“以习近平同志为核心的党中央高度重视网络生态治理工作”，“习近平总书记多次强调网络空间是亿万民众共同的精神家园。网络空间天朗气清、生态良好，符合人民利益。网络空间乌烟瘴气、生态恶化，不符合人民利益。”这一系列行动包括8个方面，包括整治网上历史虚无主义，治理算法滥用行为，打击网络水军、流量造假、黑公关，整治未成年人网络环境，整治PUSH弹窗新闻信息突出问题，规范网站账号运营，整治网上文娱及热点排行乱象等。

作为清朗行动的一部分，近期中国娱乐圈也迎来大震荡。8月27日，网信办公开《关于进一步加强“饭圈”乱象治理的通知》中，要求取消明星艺人榜单，严管明星经纪公司，规范粉丝群体账号，严禁呈现互撕信息，不得诱导粉丝消费等等。8月27日当天，网信办还发布了《互联网信息服务算法推荐管理规定(征求意见稿)》，要求“算法推荐服务提供者应当坚持主流价值导向，优化算法推荐服务机制，积极传播正能量，促进算法应用向上向善”；“算法推荐服务提供者不得利用算法推荐服务从事危害国家安全、扰乱经济秩序和社会秩序、侵犯他人合法权益等法律、行政法规禁止的活动”，“算法推荐服务提供者向消费者销售商品或者提供服务的，应当保护消费者合法权益，不得根据消费者的偏好、交易习惯等特征，利用算法在交易价格等交易条件上实行不合理的差别待遇等违法行为”等等。

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