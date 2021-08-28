网信办整改动作频频 不准「唱衰中国经济」

（德国之声中文网）8月27日，中国网信办发文称，从即日起开展对商业网站平台和「自媒体」违规采编发布财经类信息专项整治，督促指导主要商业网站平台集中清理一批违规发布的财经类信息，严处一批问题严重的网站平台，封禁关停一批充当「黑嘴、敲诈勒索、社会反映强烈的自媒体」账号。

网信办表示将重点打击8类违规问题，包括「胡评妄议、歪曲解读我财经方针政策、宏观经济数据，恶意唱空我金融市场、唱衰中国经济等」。但一名网友在证券时报微博相关报道下留言说：「禁止唱衰唱空，上面是想涨咯？」，另一名网友表示：「歪曲解读，唱空唱衰，博人眼球，造谣传谣算违法，那么歪曲解读，唱多唱好，鼓动泡沫，博人眼球，『消息人士』，算不算违法呢？」

次日，中国最大的社媒平台微信、抖音、新浪微博和快手等公司纷纷发表公告，表示要按照网信办的要求对各自旗下的自媒体账户违规发布的财经新闻进行清理整顿。今日头条、西瓜视频等平台也发表了类似声明。

犹如配合网信办整顿财经内容自媒体的行动，8月27日，深圳市公安局福田分局通报，在各平台拥有粉丝超过500万的财经大V黄生8月18日被正式批准逮捕。黄生是P2P平台喜投网的董事长。根据通报，该平台目前仍有超过6亿元的资金无法偿还出借人，涉及人数高达5635人。网友发现，微博上现在已无法搜索到「黄生看金融」，微信公众号「黄生看金融」也被停止使用。

「清朗」行动8个系列

在中国，「自媒体」主要是指中国社媒体上没有正式在官方机构注册但拥有独立用户号，能够发表原创内容的账户。今年5月8日，中国国务院新闻办公室举行2021年网络「清朗」系列专项行动新闻发布会，这一系列行动包括8个方面，包括整治网上历史虚无主义，治理算法滥用行为，打击网络水军、流量造假、黑公关，整治未成年人网络环境，整治PUSH弹窗新闻信息突出问题，规范网站账号运营，整治网上文娱及热点排行乱象等。

作为清朗行动的一部分，近期中国娱乐圈也迎来大震荡。8月27日，网信办公开《关于进一步加强「饭圈」乱象治理的通知》中，要求取消明星艺人榜单，严管明星经纪公司，规范粉丝群体账号，严禁呈现互撕信息，不得诱导粉丝消费等等。

8月27日当天，网信办还发布了《互联网信息服务算法推荐管理规定(征求意见稿)》，要求「算法推荐服务提供者应当坚持主流价值导向，优化算法推荐服务机制，积极传播正能量，促进算法应用向上向善」等内容。《意見稿》强调「不得實施流量造假、控制熱搜等影響網絡輿論」要「抵制算法對消費者『大數據殺熟』」等，让中国算法推荐服务迎来加强监管做准备。

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