 网传蔡霞发言：中共是政治僵尸 换人为当务之急 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.06.2020

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时政风云

网传蔡霞发言：中共是政治僵尸 换人为当务之急

近日，网上流传一段被认为是前中共中央党校教授蔡霞的一次发言。在这段约20分钟的讲话中，蔡霞称中共已是“政治僵尸”。讲话的内容涉及修宪、经济等话题，并多次直指习近平，称他就是一个“黑帮老大”，挽救危局的当务之急是“换人”。

China Nationaler Volkskongress | Sicherheitsgesetz Hongkong | Xi Jinping, Präsident (picture-alliance/AP Photo/M. Schiefelbein)

蔡霞认为，习近平是一个随意定罪的“黑帮老大“

（德国之声中文网）Youtube网站上可以听到这段音频录音。目前并不知道蔡霞是什么时候，在何种场合做的发言。

蔡霞在发言中形容中共实际上已经是政治僵尸：“我个人的看法……从修宪开始，我们可以看到这个党事实上已经是政治僵尸，明摆着修宪从党内程序上它就是不合法的，绑架了十八届三中全会，在三中全会前的两天抢着抛出取消任期制的说法，迫使三中全会像咽狗屎一样咽下去，三中全会那么多中央委员，居然没有一个人敢在三中全会上把这个问题提出来，所以这个党本身已经是一个政治僵尸。”接着她批评说：“而一个人，一个主要领导，可以凭着他掌握了刀把子，枪杆子，然后手里又捏住了体制本身所造成的官员贪腐，党内已经没有任何人权和法治保障党员干部的权利这两条。所以9000万党员成了奴隶和个人使用的工具……”

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蔡霞曾是中央党校教授，因力挺任志强而被人知。 2016年，有“任大炮”之称的任志强曾发微博质疑“人民政府啥时候改党政府了”，被留党察看一年。蔡霞当时曾发表《党章党规保护任志强们的党员权利》文章公开力挺任志强，之后遭到官媒炮轰，《光明日报》发表的一篇文章言辞激烈，质问蔡霞为任志强喊冤叫屈，党性何在？文章写道 “党校是党培养干部的红色基地。蔡霞身为党校教授，理应深知“党校姓党”这一根本原则”。香港《苹果日报》报道说，蔡霞曾任中央党校党建教研部教授，据信已在美国定居。

在这段约20分钟的音频中，她尖锐地批评说，习近平完全成了一个“黑帮老大”，随意定罪：“不支持实体经济，就成了罪名，然后妄议中央，就成了个罪名，对党不老实，这也叫罪名。哪里还有一点法治的味道，政党哪里还有一点政党的感觉，完全成了一个黑帮老大，想怎么处置手底下的奴才，他就怎么处置。所以我说这个党已经是个政治僵尸了……全党围着一个人转，这还叫政党吗？早就不是政党了，他就是一个黑帮老大。”

  • China Xi Jinping & Vater Xi Zhongxun im Jahr 1958 (picture-alliance/CPA Media/Pictures From History)

    习近平：从红二代到权力巅峰

    革命世家

    习近平（左）1953年生于北京，父亲习仲勋（右）是中共元老之一，当时任中共中央宣传部部长。本图摄于1958年。

  • China Xi Jingping als Student im Jahr 1953 (picture-alliance/CPA)

    习近平：从红二代到权力巅峰

    从插队知青到工农兵大学生

    1968年，习近平与成千上万的知识青年一样到农村插队，落户在陕北延安。1975年，习近平作为工农兵学员进入清华大学化工系就读。

  • China Xi Jingping im Büro in Zhengding im Jahr1983 (picture-alliance/CPA)

    习近平：从红二代到权力巅峰

    河北正定县

    1979年毕业后，习近平被分配到中央军委，成为国防部长耿飚秘书团队的一员。1982年，习近平出任中共河北省正定县县委副书记，次年升任书记。1985年到2002年间，习近平先后任厦门副市长、福州市委书记、福建省委副书记、省长。2002年调任浙江省副省长、省委书记。

  • China 2007 Xi Jinping, Kommunistische Partei Shanghai (picture-alliance/dpa/E. Wang)

    习近平：从红二代到权力巅峰

    地方到中央

    2007年陈良宇落马后，习近平调任上海市委书记。图为2007年6月习近平出席上海特奥会的倒计时活动。此时的习近平，已为进入中央权力领导核心做好了准备。

  • APEC Bali Chinas Präsident Xi Jinping (Reuters)

    习近平：从红二代到权力巅峰

    第一夫人

    习近平的夫人彭丽媛是著名歌唱演员，两人有一个女儿。

  • China Volkskongress Fortsetzung Xi Jinping (Reuters)

    习近平：从红二代到权力巅峰

    习李搭档

    2007年习近平、李克强入选中共中央政治局常委，构成下一届领导核心。2012年秋的18大上，习近平当选中共中央总书记，次年人大会议上当选国家主席。

  • London: Chinas Präsident Xi Jinping auf Kutschfahrt mit Königin Elizabeth II. (Reuters)

    习近平：从红二代到权力巅峰

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在蔡霞看来，“挽救危局”的解决方法：“当然最好的是换人，当务之急……但是他现在手里捏着刀把子，他把军队全捏在手里，他把政法委警察全捏在手里，他可以用高科技监视所有人，谁能够出来说我们来解决问题，不可能。”她觉得，现在这个状况，我觉得7个常委应该开会做决议，换人：“其实你只要换了人，外部的环境就开始松了。因为这就是个标志，告诉外面我们要转向了。”

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不过，她批评说 ，其他常委有对党对人民的责任心吗？没有：“现在这帮人连政客都算不上……当然我这么一说可能会把汪洋之类的，李克强都打在里面，其实他们也是很不容易，在各自的位置上很努力地在减少损失，做工作，努力地缓和危局。” 蔡霞发出呼吁，党内元老，现任常委：“能不能再有一次为了这个国家，为了人民，奋起做一个少数服从多数的决议，请这个人下去，体面地退居二线去养老，不要再干预，我们党才有可能调头。如果说这个人不下去，我们党没有机会。”

广受关注

这番讲话在推特、youtube等社交平台上受到关注，有人点评道：“僵尸一词用得好，比所谓政治机器人贴切多了。” 有人说她的观点：“字字珠玑”。还有人说：“换人也不行了，应该要换党还要换体制。”

在音频的最后，蔡霞对毫无作为导致的后果做出预测：“现在如果不解决这个人，我们就只能看着体制自由落体，等着他自由落体着地，硬着陆，社会崩溃，然后从头开始，我觉得很大的可能性就是这一条。我自己个人认为到今年年底，明年上半年，经济会崩到低……等到钱都糟蹋光了，扛不住了，国内矛盾四起的时候……五年之内我们还能看到中国还要经历一次大的乱世……”。

 

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