网传新华退休记者要求彻查李克强死因

（德国之声中文网）中国官媒新华社周二（10月31日）发布前总理李克强丧礼的最新消息称，李克强遗体将于11月2日火化，天安门等地将下半旗志哀。

中国国务院前总理李克强10月26日因突发心脏病在上海逝世，享年68岁，其遗体于当日下午由专机从上海护送至北京。李克强骤逝消息公布后，中国当局严格管控线上和线下的哀悼活动及言论，部分网友对李克强死因的真实性感到质疑，甚至有人怀疑他是“被心脏病”。

本周，网上盛传一篇据称是中国官媒新华社前记者顾万明10月30日向中共党中央、国务院发出的公开信，要求彻查李克强死因，给全国人民一个交代。这封公开信出处无法获得独立核实。公开信中提出五点诉求：1. 停止遗体火化安排；以待调查；2. 成立党中央、国务院联合调查组，查清李克强死亡真相，给党员和人民一个交代；3. 对所有相关人员进行调查鉴别，并相应追究责任；4. 遗体解剖；5. 成立治丧委员会，给李克强以应当的礼葬规格。

这封署名“中共党员顾万明”的公开信写道，根据党中央关于高级领导干部外出的纪律要求，李克强到上海“休息”显然经过党中央批准、安排，否则不可能出京、入沪。许多党员、人民群众对李克强25日到上海，26日仅仅一天就突然逝世（实际情况是李克强26日下午或晚上已逝世，抢救工作延宕到27日0时10分）觉得不可理解，认为其中有很多事实没有说清，很可能存在严重的问题。

悼念李克强：民间自发、官方矜持 合肥：故居前的花海 李克强逝世的消息传出后，在安徽定远李家祖屋和合肥李克强幼时故居（图）前往献花的人群络绎不绝，鲜花在街道上堆积如山。李克强1955年出生于合肥，在这里度过青少年时代，上世纪70年代作为“知识青年”在安徽凤阳县下乡“插队”。

悼念李克强：民间自发、官方矜持 故乡情结 在李克强去世当天的晚上，就有人就开始前往位于合肥红星路的李克强故居。由于现场人流不断，为了维持秩序和保护祭拜者安全，一些民众自发组成人链，将献花悼念的场地隔开。

悼念李克强：民间自发、官方矜持 郑州：主政之地 河南省会郑州也出现不少悼念的人群和摆放的大量花束。1998年到2004年，李克强在河南省先后任省长、省委书记。1990年代河南的“血浆经济”导致艾滋病在该省一些农村泛滥，造成巨大的人道灾难，李克强在河南主政期间采取了一些补救、纾困措施。

悼念李克强：民间自发、官方矜持 长安街：不得驻足 李克强的突然去世在中国社会引起了巨大震动，社交媒体的有关消息下大量网民留言哀悼。然而在中国的权力中心、李克强工作了16年的北京，当局加紧了安保管制。天安门广场依旧必须提前预约进入、中南海（图）附近，保安会提醒行人不得停留。

悼念李克强：民间自发、官方矜持 官媒：冷处理 中国媒体统一转发官方对李克强逝世的讣告通稿。当天晚上的“新闻联播”节目中，这位前总理辞世的消息仅被放到第三位。社交媒体上，相关消息的评论区很快就被关闭或严格审核。在新浪微博上，只有经过认证的大v官博才能在“李克强同志逝世”的词条下发表新帖。

悼念李克强：民间自发、官方矜持 校园：禁止集会 中国社交媒体流传的一些截图显示，中国多所大学下达通知，严禁学生线上线下聚集悼念已故总理李克强。许多大学生在微博上表示，学校通知，至11月3日所有社团活动因故取消。李克强的母校北京大学29日在官方微博发文缅怀这位校友，不过学生的留言都被屏蔽。

悼念李克强：民间自发、官方矜持 等待告别 中央社报道，网路视频和图片显示，李克强的遗体27日从上海运至北京。香港《明报》称，按照正国级领导人丧葬规格，李克强遗体将于本周在北京八宝山革命公墓火化。独立时评人、作家蔡慎坤在X转发一则透露治丧安排的消息称，李克强的丧事将“从简”，甚至不开追悼会，仅有小规模的“遗体送别”。



信中指出，李克强是正国级的党和国家高级领导人，对他的突然死亡原因不查清楚，匆忙进行遗体火化很不应该。“李克强突然逝世后，有关方面没有向众人说明其死因、抢救过程，只说了‘因心脏病’，其中有很多疑点不可理解，产生了很多、很大的意见，在社会上议论纷纷，造成很大的舆论影响。”

公开信还写道，李克强显然属于不正常逝世，应该不受过去丧事简办的限制。“目前仅仅发布了一个讣告，没有发布治丧委员会名单，也没有其他通告。在北京派专机到上海接李克强遗体时，也没有发布有关新闻，不知道有没有党和国家领导前来接送。这是前所未有的。”

在社交媒体平台上，网友“George“评论道，“就算他成立调查组，你信吗？就算世卫来调查你信吗？这件事就永远是个迷了”；“kevinwon”评论称，“这些要求没有用的，就算另有隐情有关部门敢私自曝光吗？这个时代可能只有时间去解决，人为干预毫无作用。”； “不保留已经说明了问题，要查，这几天已经可以查明了。”

有网民说，“旣然是国家领导人，应该开个追悼会然后风光大葬才是！如此草率行事是否见不得光呢？”但也有网友认为，李克强和其他常委去世是一样的，没有特殊对待，更没有差别对待。“李克强的治丧规格，和李鹏完全一样。没有追悼会，只有遗体告别仪式。死后一周火化，当天降半旗。作为总理，他也只能享受这样的官方待遇。追悼会，邓和江才有资格有。”

在他的家乡 人们排长队给李克强献花

为何没有追悼会？

李克强逝世后，民间舆论相当关注其治丧规格，中国至今迟迟未公布治丧委员会名单。在中国官方消息中并未提及是否举办公开追悼活动，也未提遗体告别仪式。近日网传一则透露治丧安排的消息称，李克强的丧事将“从简”，“不开追悼会”，仅有小规模的“遗体送别”，而且不邀请京外同志（即北京以外的中共干部）、不邀请各国驻华使节、不安排外国人士参加。

但据分析人士指出，李克强的丧礼规格将比照2019年7月逝世的中共前总理李鹏，当时也未举行追悼会。

香港《星岛日报》周三刊文指出，李克强丧礼将是以“正国级领导人”规格进行，其实行礼如仪，谈不上“矮化”。报道指出，没有举行追悼大会是1991年中央进行丧事改革的统一规定。除了两代中共领导核心邓小平、江泽民之外，其他领导人逝世都不举行追悼大会，不设治丧委员会，超级元老陈云、李先念没有，李鹏也没有。

中国政府网站在讣告中称李克强是“中国共产党的优秀党员，久经考验的忠诚的共产主义战士，杰出的无产阶级革命家、政治家，党和国家的卓越领导人”。《星岛日报》就此指出，官方对李克强的评价与几年前逝世的李鹏的谥号相同，预示著两人的丧礼规格一致。

据“自由亚洲”报道，李克强遗体将于八宝山公墓火化，目前公墓已成为敏感区域，实施交通管制。

十年“架空”的总理李克强 受胡锦涛支持 2022年10月中共二十大，前国家主席胡锦涛突然被架走离场，临走时轻拍李克强的肩膀，李克强则点头回应。李克强曾被认为是胡锦涛支持的“共青团派”接班人。然而2012年，习近平最终成为最高领导人。在二十大上，李克强卸任中央政治局常委、委员、中央委员。习近平则确保了自己的第三任期。

十年“架空”的总理李克强 新任总理 2013年，李克强开始总理第一任期。在任期间，拥有经济学博士的李克强强调简政放权，提出互联网+和“中国制造2025”。巴克莱资本当年发布报告，将李克强的经济增长计划称为“李克强经济学”：不出台刺激措施、去杠杆化以及结构性改革。

十年“架空”的总理李克强 克强指数 据《经济学人》2010年引述维基解密，李克强任辽宁省委书记期间，曾于2007年向时任美国大使表示，GDP数据不可靠，他通过火车货运量、用电量和银行贷款发放量来判断该省经济状况。《经济学人》由此引申出“克强指数”的概念。图为2007年李克强任辽宁省委书记时在北京出席中共十七大。

十年“架空”的总理李克强 弱势总理 然而，习近平上任后成立多个“领导小组”，其中包括中央财经领导小组、中央全面深化改革领导小组等。这些举动被认为是架空了李克强总理职务下包括经济领域在内的政府职能，从而让习近平做到“大权独揽”。

十年“架空”的总理李克强 中央应对新冠疫情小组长 2020年1月27日，李克强作为“中央应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组组长”，受“习近平委托”，视察了武汉。习近平则是在3月10日才前往武汉。当年10月，习近平宣布“抗击新冠肺炎疫情斗争取得重大战略成果”。然而，疫情拖长，持续了三年。长期封控使中国社会经济领域大范围陷入瘫痪。

十年“架空”的总理李克强 “6亿人月收入仅1000元” 2020年5月，李克强在全国人大新闻发布会上表示，有六亿人月收入仅1000元，“现在又碰到疫情，疫情过后民生为要”，“就业是最大的民生”。这一表态与习近平此前的说法大相径庭。习近平当年3月称，到2020年贫困人口全部脱贫，是“党中央向全国人民作出的郑重承诺，必须如期实现”。李克强在随后视察山东期间，还提出“地摊经济”，认为是创造就业岗位的重要来源。然而这一说法也受到一些官媒的“降温”。

十年“架空”的总理李克强 “长江黄河不倒流” 2022年8月，李克强视察深圳盐田港时表示：“中国开放还要继续往前推进，长江、黄河不会倒流。”这一表态他在当年3月的人大会议期间也曾作出。李克强在深圳还向邓小平铜像敬献花篮。然而，中国“国进民退”、外商对投资环境感到不确定却是现实。

十年“架空”的总理李克强 用英语演讲 李克强2011年任副总理期间，曾在访问香港大学时发表英文演讲。据媒体报道，他任总理出访时，也曾使用英语发言或交谈。他的妻子程虹则是英语教授，从事美国文学研究。图为2018年李克强夫妇访问柏林期间，与德国总统伉俪会晤。李克强是文革后首批大学生，在北大就读法律和经济。

十年“架空”的总理李克强 访问德国 2014年，李克强访问柏林期间，德国总理默克尔与他在日程间隙参观了一家超市。2015年，默克尔访华期间则前往了李克强的家乡安徽省。

十年“架空”的总理李克强 终结 李克强的仕途也并非没有争议。他曾于1998-2003年在河南省任职。德国之声2013年报道，中国卫生部前官员陈秉中批评，李克强前任李长春主政期间，在河南推行"血浆经济"导致河南农村爆发艾滋病疫情；而李克强受命掩盖真相。中国官媒报道，2023年10月27日凌晨，李克强心脏病突发在上海逝世。



（综合报道）

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