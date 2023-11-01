网传新华退休记者要求彻查李克强死因

中国官方周二宣布，前总理李克强遗体将于周四火化。中国民间对李克强死因抱持质疑，网传中国官媒新华社前记者顾万明实名发表公开信，要求官方暂缓遗体火化，彻查李克强死因。
（德国之声中文网）中国官媒新华社周二（10月31日）发布前总理李克强丧礼的最新消息称，李克强遗体将于11月2日火化，天安门等地将下半旗志哀。
中国国务院前总理李克强10月26日因突发心脏病在上海逝世，享年68岁，其遗体于当日下午由专机从上海护送至北京。李克强骤逝消息公布后，中国当局严格管控线上和线下的哀悼活动及言论，部分网友对李克强死因的真实性感到质疑，甚至有人怀疑他是“被心脏病”。
本周，网上盛传一篇据称是中国官媒新华社前记者顾万明10月30日向中共党中央、国务院发出的公开信，要求彻查李克强死因，给全国人民一个交代。这封公开信出处无法获得独立核实。公开信中提出五点诉求：1. 停止遗体火化安排；以待调查；2. 成立党中央、国务院联合调查组，查清李克强死亡真相，给党员和人民一个交代；3. 对所有相关人员进行调查鉴别，并相应追究责任；4. 遗体解剖；5. 成立治丧委员会，给李克强以应当的礼葬规格。
这封署名“中共党员顾万明”的公开信写道，根据党中央关于高级领导干部外出的纪律要求，李克强到上海“休息”显然经过党中央批准、安排，否则不可能出京、入沪。许多党员、人民群众对李克强25日到上海，26日仅仅一天就突然逝世（实际情况是李克强26日下午或晚上已逝世，抢救工作延宕到27日0时10分）觉得不可理解，认为其中有很多事实没有说清，很可能存在严重的问题。
信中指出，李克强是正国级的党和国家高级领导人，对他的突然死亡原因不查清楚，匆忙进行遗体火化很不应该。“李克强突然逝世后，有关方面没有向众人说明其死因、抢救过程，只说了‘因心脏病’，其中有很多疑点不可理解，产生了很多、很大的意见，在社会上议论纷纷，造成很大的舆论影响。”
公开信还写道，李克强显然属于不正常逝世，应该不受过去丧事简办的限制。“目前仅仅发布了一个讣告，没有发布治丧委员会名单，也没有其他通告。在北京派专机到上海接李克强遗体时，也没有发布有关新闻，不知道有没有党和国家领导前来接送。这是前所未有的。”
在社交媒体平台上，网友“George“评论道，“就算他成立调查组，你信吗？就算世卫来调查你信吗？这件事就永远是个迷了”；“kevinwon”评论称，“这些要求没有用的，就算另有隐情有关部门敢私自曝光吗？这个时代可能只有时间去解决，人为干预毫无作用。”； “不保留已经说明了问题，要查，这几天已经可以查明了。”
有网民说，“旣然是国家领导人，应该开个追悼会然后风光大葬才是！如此草率行事是否见不得光呢？”但也有网友认为，李克强和其他常委去世是一样的，没有特殊对待，更没有差别对待。“李克强的治丧规格，和李鹏完全一样。没有追悼会，只有遗体告别仪式。死后一周火化，当天降半旗。作为总理，他也只能享受这样的官方待遇。追悼会，邓和江才有资格有。”
李克强逝世后，民间舆论相当关注其治丧规格，中国至今迟迟未公布治丧委员会名单。在中国官方消息中并未提及是否举办公开追悼活动，也未提遗体告别仪式。近日网传一则透露治丧安排的消息称，李克强的丧事将“从简”，“不开追悼会”，仅有小规模的“遗体送别”，而且不邀请京外同志（即北京以外的中共干部）、不邀请各国驻华使节、不安排外国人士参加。
但据分析人士指出，李克强的丧礼规格将比照2019年7月逝世的中共前总理李鹏，当时也未举行追悼会。
香港《星岛日报》周三刊文指出，李克强丧礼将是以“正国级领导人”规格进行，其实行礼如仪，谈不上“矮化”。报道指出，没有举行追悼大会是1991年中央进行丧事改革的统一规定。除了两代中共领导核心邓小平、江泽民之外，其他领导人逝世都不举行追悼大会，不设治丧委员会，超级元老陈云、李先念没有，李鹏也没有。
中国政府网站在讣告中称李克强是“中国共产党的优秀党员，久经考验的忠诚的共产主义战士，杰出的无产阶级革命家、政治家，党和国家的卓越领导人”。《星岛日报》就此指出，官方对李克强的评价与几年前逝世的李鹏的谥号相同，预示著两人的丧礼规格一致。
据“自由亚洲”报道，李克强遗体将于八宝山公墓火化，目前公墓已成为敏感区域，实施交通管制。
（综合报道）
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在李克强10月27日因心脏病猝然离世后，多家国际媒体发表了针对这位中国前总理的评论和讣闻。有评论写道，无论是生时还是死后，“李克强都处于习近平的阴影下”，“他从未真正有机会实现他的抱负”。与此同时，也有文章指出，他的去世“激起了对他所代表的那个时代的怀念”。
李克强突然离世后，无论网上还是线下，铺天盖地出现的是对他的纪念，在他的故居和曾经工作过的地方，更是鲜花铺满整条街道。这在中共的政治人物里，比较少见，让人想起前总书记胡耀邦去世时的情景。
中国中央电视台27日报道称，国务院原总理李克强10月26日因突发心脏病，经全力抢救无效，于10月27日0时10分在上海逝世，享年68岁。该消息在中国国内外引起广泛震惊和哀悼。