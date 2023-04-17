 网传冯德莱恩全家美国籍 欧委会斥不实 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.04.2023

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时政风云

网传冯德莱恩全家美国籍 欧委会斥不实

中文网络上有传言称，欧委会主席冯德莱恩的丈夫及7名子女均加入了美国籍，并说她"只是美国利益的傀儡”，是个彻底的欧盟'裸官'"。经德国之声求证欧委会，冯德莱恩的7名子女中，只有2人因在美国出生而有德美双重国籍，其余5名及其丈夫都持德国籍且没有其他国籍。

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