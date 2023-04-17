网传冯德莱恩全家美国籍 欧委会斥不实

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中文网络上有传言称，欧委会主席冯德莱恩的丈夫及7名子女均加入了美国籍，并说她"只是美国利益的傀儡”，是个彻底的欧盟'裸官'"。经德国之声求证欧委会，冯德莱恩的7名子女中，只有2人因在美国出生而有德美双重国籍，其余5名及其丈夫都持德国籍且没有其他国籍。
进入四月以来，欧委会主席冯德莱恩、法国总统马克龙以及德国外长贝尔伯克先后到访北京，几位政治家有关欧中政策的表态差异相当明显。显然，欧盟在对华政策上发出统一声音仍旧只是一个梦想而已。
法国总统马克龙与欧盟委员会主席冯德莱恩的中国行程已经在4月7日结束。与马克龙受到的隆重款待不同，冯德莱恩似乎受到了中国方面的冷遇。分析人士认为，这并不只是因为冯德莱恩近期发表了对华强硬的言论。
2023年3月30日，中国驻欧盟大使傅聪在接受《金融时报》采访时警告欧盟不要在美国的压力下限制对中国的贸易，否则将自食其果。同一天，欧委会主席冯德莱恩就欧中关系发表原则性讲话，指出欧盟必须继续与中国接触，但要去风险。
法国总统马克龙抵达北京。他表示，鉴于中俄之间的紧密关系，与中国保持对话十分重要。
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