时政风云

网传冯德莱恩全家美国籍 欧委会斥不实

中文网络上有传言称，欧委会主席冯德莱恩的丈夫及7名子女均加入了美国籍，并说她"只是美国利益的傀儡”，是个彻底的欧盟'裸官'"。经德国之声求证欧委会，冯德莱恩的7名子女中，只有2人因在美国出生而有德美双重国籍，其余5名及其丈夫都持德国籍且没有其他国籍。