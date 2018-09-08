网上购物"天堂"会取代实体店吗？

（德国之声中文网）大多数人都有过一次网上轻松购物的体验。如果能够送货上门，何苦还要自己将购物袋拎回家？如果网上的价格一目了然，为什么还要一家挨一家的逛商店比较价格呢？如果足不出户，按一下鼠标就购买了所需，又何乐而不为呢？这种情况也适合德国。

在网上搜索所需物品者，超过四分之三的人会立即下单。这些常在网上购物的人总共有大约５０００万。购买的物品从衣服、家俱、二手货，门票到度假住宿。但根据联邦统计局最近公布的统计数字，电子产品和食品在网上销售的业绩不佳。

这种趋势何时会逆转现在还无法预见。电子商务的规模还在扩大，即便增长速度已经放缓。根据德国贸易协会公布的数据，去年德国网购营业额达到近490亿欧元。预计今年将再增长10％。

但并不是每个人都能从网络空间的红火生意中获得丰厚利润。在世界上许多国家中都是三大巨头主导着电子商务。它们是美国两大巨头亚马逊和eBay以及中国交易平台阿里巴巴。其中亚马逊显然略胜一筹。

电商巨头亚马逊

在德国互联网巨头亚马逊也遥遥领先：它既是零售商也是让其他人可以提供产品的交易平台。根据咨询公司普华永道2017年进行的一项调查显示，十分之九的德国人在亚马逊订购。同样，亚马逊已经渗透到日本，美国和英国的市场。在世界其他地区，该集团并不是完全成功：从全球平均水平来看，亚马逊用户的份额占56％。

安永会计师事务所的贸易问题专家托马斯暪匪梗═homas Harms）表示："大型在线服务提供商正在稳步扩大其市场力量，并且以不惜损害实体零售贸易的手段来确保自己获得越来越大的蛋糕。" 从利润丰厚的圣诞节生意中就可以看出这一点。哈姆斯预计，实体生意的营业额今年将有所下降。 根据安永会计师事务所的调查，每五个德国人中就有一人喜欢在网上购买圣诞礼物。 而在一年前，德国的电子商务用户数量只是目前的一半。

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在线生意兴隆

虽然网上贸易持续增长，但这并不一定意味着在现实世界中实体零售生意的消亡。根据普华永道的统计，近60％的德国人每周至少会在实体零售店中掏一次钱包。实体店购物的人数甚至多于3年前，当时只有46％的人进入实体商店购物。

在其他欧洲国家，传统的零售贸易相比之下则较少顾客盈门。按照欧洲的平均水平计算，其它欧洲国家在实体商店购物的人只占43％。这是2018年全球消费者调查得出的结果。为此普华永道咨询公司访问了27个国家的2万2000多名消费者。

当然，许多固定的经销商已经为自己发现了网上发展空间，并在开始在网上销售其商品。此外，制造商也将自己推向互联网。根据行业协会提供的数据，德国有四分之一的传统经销商拥有网店。大约15％的经销商通过亚马逊或Ebay等网上市场销售商品。同时开展网上售货的实体零售店的数量比单一网上零售商增长更快。

然而这种变化现在也出现逆转：一些网上供货商也冒险进入现实世界。亚马逊现在也开始办实体零售店。在美国已经出现首批亚马逊实体零售商店。

电商与实体购物世界相结合

普华永道咨询公司认为，未来电商肯定会与实体店融合。但是仍会有生意进入现实世界。普华永道认为，因为购物体验决定着你买还是不买。

2025年人们将可以通过各种技术可能性获得这种体验，例如通过增强现实（AR）应用程序或购物机器人。将来个人辅助系统和可穿戴设备将直接与经销商的系统进行联络。作为购物助手，将来智能手机在购物时的作用非常重要，而且其重要性还会增加。

网上销售对环境不利

网上购物舒适方便，但也带来一些问题。例如由此产生的包装箱垃圾越来越多。根据联邦包裹和快递物流协会的数据，去年一年仅在德国就发出了33.5亿个快递件和包裹，其中一半是网上购物的邮递件。如果每个包裹都通过送货车单独运送到家门口，对于环境而言那将是一场灾难。

为了解决这个问题同样需要新技术。例如，使用电动汽车送货上门，尤其是优化运输路线。在物流领域新技术也可以找到出路。亚马逊便正在试验使用无人机进行包裹递送。在中国已经使用一个小型的送货机器人为顾客送食品。但是这里还存在着另外一个问题。在人们知道亚马逊销毁大规模退货后，退货处理成为关注焦点。仅在德国，每年都会有上亿的退货包裹返回亚马逊，Zalando和Co.等大型电商。不容忽略的是包装造成的大量垃圾。纸张，纸板，铝箔和聚苯乙烯泡沫塑料 -这些都是用来保护客户购买的商品途中不会有任何损坏。因此说网上购物热潮也附带着一些不利因素。