网上“晒娃”?最好不要

（德国之声中文网）婴儿出生、第一次微笑、第一次走路：父母总是对孩子生命早期的一个个里程碑事件欣喜万分。这些意义重大的时刻常常会被留影，并展示给亲朋好友。后者虽然不时对此感到厌烦，但只要这些相片事后沉寂在书架上，也无伤大雅。

然而，智能手机以及社交媒体改变了一切。越来越多的儿童照片被上传至公开的互联网，这很有可能导致意想不到的后果。

13岁前就有1300张照片

位于柏林的德国儿童基金会的媒体教育专员波勒(Sophie Pohle)指出，网上发布照片一般是为了以"点赞"的形式获取他人的认可；不论是胎儿的第一张超声波影像，还是沙滩度假照、小孩生日、入学庆祝，"基本上没有什么不会被展示。"

有时，婴儿影像甚至被用于商业广告，网络红人也会利用婴儿来促销化妆品或者婴儿服装。但是，这些成年人是否想过，每个人都对自己的影像拥有权利，儿童更不例外？

曾任英格兰儿童权利保护专员的朗费尔德(Anne Longfield)就在2018年撰写报告警告指出，如今的每个儿童在13岁前就平均有1300张照片在网络上流传。英语中甚至还构造了一个新词：Sharenting，由Share（分享）与Parenting（为人父母）构成。这一新词大致与中文的"晒娃"一词对应。

晒娃会有啥后果？

人们常常说，互联网不会忘记任何信息。对于"被晒"的娃而言，这会是一个相当严重的问题，尤其是他们对这些照片不满意时。德国儿童基金会的波勒说："父母严重的甜蜜和可爱，有时会令孩子感到异常尴尬。假如这些画面公开流传，就会让孩子容易受到欺凌、侮辱或者仇恨。"波勒进一步解释说，孩子长大成人后，在求职时也可能会遭遇应聘企业"不慎"在网络上搜索到这些尴尬照片。

波勒指出，这些照片通常不仅仅显示孩子的脸，还显示其生活环境，包括幼儿园、住宅、花园等等。在照片文字说明中还会包含孩子姓名、出生日期等额外信息，"有时可以从这些信息中归纳出孩子的居住地址。……这种信息和影像总是有可能落入别有用心者手中，比如在恋童癖圈子里疯传。"

2019年，德国联邦政府以及各州政府就在其儿童权益保护网站jugendschutz.net上发布报告指出，Instagram等社交平台正在被一些恋童癖者滥用，比如儿童的照片被搜集起来并贴上具有性意味的标签。

波勒还说，父母们如今已经意识到在Facebook、Instagram、TikTok等平台上公开展示孩子照片是有风险的，但是却往往认为WhatsApp等短信工具相对私密，因此在那里无所顾忌地"晒娃"。但是，WhatsApp即时状态里的照片常常会让整个朋友圈可见。"重点在于，家长的责任心有多强？他们又如何贯彻这种责任心？比如设置好相关的私密浏览权限。我到底是要公开分享这些照片，还是仅仅分享给我的关注者？"波勒警告说，即便是两人私聊，也无法确定对方是否会不经允许就擅自转发这些照片。

青少年对待社交媒体的态度受到父母的很大影响

法国立法遏制"晒娃"

为了遏制过度传播有损儿童人格尊严的照片，法国正酝酿一个特别的措施：拟立法禁止父母在未经孩子允许的情况下上网分享其照片；如果父母之前产生分歧，司法系统甚至还可出手干预，比如禁止其中一方在未获另一方授权的情况下"晒娃"。极端情况下，父母甚至会被剥夺处置其子女肖像权的权利。这部新法律的草案还关注"在网络平台上利用儿童照片"之问题，规定儿童照片所获得的商业收益必须被存入一个银行账户内，供孩子年满16岁之后自行处置。法案还规定了"被遗忘权"，孩子可以据此要求将自己的影像从互联网上删除。

德国儿童基金会的波勒对法国的这部草案予以积极评价。她认为，法案强化了《联合国儿童权利公约》中的未成年个人权益，"这并非要普遍禁止在网上发布儿童照片，而是要防止在社交媒体上过度地、侵犯尊严地使用这些照片。"波勒认为，肖像权意味着每个人都可以自己决定自己的哪些影像资料可以公开传播、哪些不可以。"从儿童权利角度而言，让他们自己参与决定、并认可他们'说不'，而非轻率的置之不理，这是十分重要的。"

法国是全球第一个拟就"晒娃"问题立法规制的国家。波勒指出，要想保护儿童免受"晒娃"现象的危害，最重要的是对公众进行相应的教育。不论是在幼儿园、中小学还是在社交媒体平台上，抑或在家长之间，都有必要进行启蒙。"首先，家庭需要就'如何以尊重、负责的方式处理照片'达成共识。因为最晚到孩子们拥有自己的智能手机时，他们自己也会活跃在社交媒体上。整个家庭对此类问题的态度，将会对孩子们形成强烈影响。"

孩子们，你们知道自己有哪些权利吗？ 受尊重的权利 “儿童需要学习、玩耍、他们想要什么应该得到满足并受到尊重。受到尊重是最重要的权利。” 费尔南达（Thalita Fernanda），9岁， 巴西 圣路易斯

孩子们，你们知道自己有哪些权利吗？ 所有儿童享有同等权利 “儿童拥有特殊的权利，例如受教育的权利，不被剥削的权利以及享有自由时间的权利。此外儿童也有享受照顾和不受殴打的权利。我相信，在发展中国家往往有更多的权利被忽视。而全世界的儿童都有同样的权利。” 佩卡（Pekka），11岁， 德国 波恩

孩子们，你们知道自己有哪些权利吗？ 享有身份权 “每个孩子都有被父母或养父母起名字和照顾的权利。而我最喜欢的是儿童拥有表达自己观点的权利。我一直在使用这个权利。” 赫利普（Hlib），13岁， 乌克兰 基辅

孩子们，你们知道自己有哪些权利吗？ 儿童有很多权利 “我有权去教堂祈祷，有权与朋友玩耍，有权在学校为自己辩护，有生存权、居住和饮食权，有接受教育和探望家人的权利。” 阿默阿赫（Neil Amoah），10岁，加纳 阿克拉

孩子们，你们知道自己有哪些权利吗？ 作为儿童的权利 “我了解到我们有权接受良好和高质量教育的权利，而不能像成年人一样被迫工作。我们也有权与其他孩子一起玩耍，不因种族，性别或肤色而受到歧视。儿童拥有作为一名儿童应有的权利。” 玛丽雅（Brenda Maria），12岁， 巴西 特雷西纳

孩子们，你们知道自己有哪些权利吗？ 受教育权 “儿童有权接受教育，获得饮食和清洁饮用水，获得他人的爱和保护。受教育权对我来说是最重要的，因为我想成为一名受过教育的妇女并找到一份好工作。” 萨基娜（Sakina），8岁， 德国 波恩

孩子们，你们知道自己有哪些权利吗？ 玩耍的权力 “作为儿童我知道我的权利。对我来说最重要的有权发表自己的意见以及休息和玩耍，因为无论是儿童还是成人，都不能长时间工作。谈到言论自由，我认为即便儿童的意见与其他人不同，也应该被受社会所接受。” 博丹（Bohdan），14岁，乌克兰 基辅

孩子们，你们知道自己有哪些权利吗？ “成人强大得多” “儿童有自己的权利。我认为，尤其重要的是所有儿童都应享有饮食，教育和安全保障，享有家庭，不被剥削和不需要工作。但是在有些国家儿童没有这些权利。我觉得这很糟糕，孩子们无法反抗，因为成人要强大得多。” 弗雷德里卡（Frederika），12岁，德国 科隆

孩子们，你们知道自己有哪些权利吗？ 年轻人在政治上活跃 “我认为最重要的是受教育的权利。因为我认为每个孩子，也包括女孩子，都应该有机会接受教育。当然，气候变化对我来说是一个非常重要的问题。从通贝格（Greta Thunberg）的例子就可以看出，年轻人现在在政治上更加活跃。我认为这是好事。” 塔德奥（Tadeo），16岁，德国 波恩



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