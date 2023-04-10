网上“晒娃”?最好不要

如今在许多国家，父母越发频繁地在社交媒体以及其他网络平台上分享自家小孩照片。现在，法国可能成为首个立法限制此类行为的国家，因为“晒娃”不仅侵犯儿童的个人权利，还蕴藏着巨大的风险。
（德国之声中文网）婴儿出生、第一次微笑、第一次走路：父母总是对孩子生命早期的一个个里程碑事件欣喜万分。这些意义重大的时刻常常会被留影，并展示给亲朋好友。后者虽然不时对此感到厌烦，但只要这些相片事后沉寂在书架上，也无伤大雅。
然而，智能手机以及社交媒体改变了一切。越来越多的儿童照片被上传至公开的互联网，这很有可能导致意想不到的后果。
位于柏林的德国儿童基金会的媒体教育专员波勒(Sophie Pohle)指出，网上发布照片一般是为了以"点赞"的形式获取他人的认可；不论是胎儿的第一张超声波影像，还是沙滩度假照、小孩生日、入学庆祝，"基本上没有什么不会被展示。"
有时，婴儿影像甚至被用于商业广告，网络红人也会利用婴儿来促销化妆品或者婴儿服装。但是，这些成年人是否想过，每个人都对自己的影像拥有权利，儿童更不例外？
曾任英格兰儿童权利保护专员的朗费尔德(Anne Longfield)就在2018年撰写报告警告指出，如今的每个儿童在13岁前就平均有1300张照片在网络上流传。英语中甚至还构造了一个新词：Sharenting，由Share（分享）与Parenting（为人父母）构成。这一新词大致与中文的"晒娃"一词对应。
人们常常说，互联网不会忘记任何信息。对于"被晒"的娃而言，这会是一个相当严重的问题，尤其是他们对这些照片不满意时。德国儿童基金会的波勒说："父母严重的甜蜜和可爱，有时会令孩子感到异常尴尬。假如这些画面公开流传，就会让孩子容易受到欺凌、侮辱或者仇恨。"波勒进一步解释说，孩子长大成人后，在求职时也可能会遭遇应聘企业"不慎"在网络上搜索到这些尴尬照片。
波勒指出，这些照片通常不仅仅显示孩子的脸，还显示其生活环境，包括幼儿园、住宅、花园等等。在照片文字说明中还会包含孩子姓名、出生日期等额外信息，"有时可以从这些信息中归纳出孩子的居住地址。……这种信息和影像总是有可能落入别有用心者手中，比如在恋童癖圈子里疯传。"
2019年，德国联邦政府以及各州政府就在其儿童权益保护网站jugendschutz.net上发布报告指出，Instagram等社交平台正在被一些恋童癖者滥用，比如儿童的照片被搜集起来并贴上具有性意味的标签。
波勒还说，父母们如今已经意识到在Facebook、Instagram、TikTok等平台上公开展示孩子照片是有风险的，但是却往往认为WhatsApp等短信工具相对私密，因此在那里无所顾忌地"晒娃"。但是，WhatsApp即时状态里的照片常常会让整个朋友圈可见。"重点在于，家长的责任心有多强？他们又如何贯彻这种责任心？比如设置好相关的私密浏览权限。我到底是要公开分享这些照片，还是仅仅分享给我的关注者？"波勒警告说，即便是两人私聊，也无法确定对方是否会不经允许就擅自转发这些照片。
为了遏制过度传播有损儿童人格尊严的照片，法国正酝酿一个特别的措施：拟立法禁止父母在未经孩子允许的情况下上网分享其照片；如果父母之前产生分歧，司法系统甚至还可出手干预，比如禁止其中一方在未获另一方授权的情况下"晒娃"。极端情况下，父母甚至会被剥夺处置其子女肖像权的权利。这部新法律的草案还关注"在网络平台上利用儿童照片"之问题，规定儿童照片所获得的商业收益必须被存入一个银行账户内，供孩子年满16岁之后自行处置。法案还规定了"被遗忘权"，孩子可以据此要求将自己的影像从互联网上删除。
德国儿童基金会的波勒对法国的这部草案予以积极评价。她认为，法案强化了《联合国儿童权利公约》中的未成年个人权益，"这并非要普遍禁止在网上发布儿童照片，而是要防止在社交媒体上过度地、侵犯尊严地使用这些照片。"波勒认为，肖像权意味着每个人都可以自己决定自己的哪些影像资料可以公开传播、哪些不可以。"从儿童权利角度而言，让他们自己参与决定、并认可他们'说不'，而非轻率的置之不理，这是十分重要的。"
法国是全球第一个拟就"晒娃"问题立法规制的国家。波勒指出，要想保护儿童免受"晒娃"现象的危害，最重要的是对公众进行相应的教育。不论是在幼儿园、中小学还是在社交媒体平台上，抑或在家长之间，都有必要进行启蒙。"首先，家庭需要就'如何以尊重、负责的方式处理照片'达成共识。因为最晚到孩子们拥有自己的智能手机时，他们自己也会活跃在社交媒体上。整个家庭对此类问题的态度，将会对孩子们形成强烈影响。"
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