网上怨声载道 乌鲁木齐部分放宽防控政策

（德国之声中文网）7月15日，乌鲁木齐出现新冠感染病例，令新疆保持了149天的无新增确诊病例被打破。两天后，乌鲁木齐宣布封城，封锁随后扩展到新疆其他城市。据官方数据，在一段时间的疫情反弹后，新疆目前已连续8天没有新增病例。

过去几日，成百上千的当地网友在微博相关话题下发帖，呼吁政府放宽限制措施，有网友表示，当地社区官员要求他们服药防疫。8月22日，一段16秒的视频在中国社交媒体上被广泛传播。这段无法确认其真实性的视频据称展现了乌鲁木齐一个小区办公室内，十多人在社区工作人员的要求下，集中喝药防疫的情景。视频中，一个没有露面，可能为工作人员的女性说道："瑞盛社区十五个人，早上集中喝药……快喝！"十几个分散站着的男女在其催促下举起一次性纸杯，将杯中的液体一饮而尽。这段视频虽然后来在中国的社交媒体上被删除，但仍引发了中国网友的强烈关注。中国的社交媒体上还曾出现疑有新疆居敏家门上被贴上封条并用铁丝拴住的照片。封条上用汉语和维语写着居家隔离 违者必究等防疫口号。也有自称来自乌鲁木齐的网友在社交媒体上抱怨，为什么有的区完全没有病例却还要采取完全封闭式管理，为什么要将整个新疆封锁。还有人抱怨日常生活用品涨价等等。

8月24日，中新网等中国官媒援引来自乌鲁木齐市疫情防控工作指挥部的消息称，自8月23日起，逐步调整达坂城区、乌鲁木齐县、甘泉堡经济技术开发区三个区(县)的全部小区和米东区、经开区(头屯河区)、高新区(新市区)、沙依巴克区、水磨沟区、天山区等6个区部分无疫情小区的防控政策。这些小区的居民可以在小区内进行非聚集性的个人活动。小区内为居民提供生活必需品的超市、便利店、果蔬店等，可以在做好防疫工作的同时在规定时间内恢复对小区居民个人的营业。同时，居民在小区内活动时要做好个人防护、佩戴口罩，与他人保持一定距离，不扎堆、不聚集、不串门，小区工作人员对人员活动区域每天至少进行6次清洁消毒。官方未提及任何有关服药抗疫的做法。

中国官方新华社公布的防疫人员前往阿勒泰地区的图片

环球时报总编辑胡锡进24日发布微博评论称调整部分小区的防控政策"是一个形势向好的变化"，并提到"在新疆的朋友们都对防疫措施多有抱怨，比如长时间被封在家里不允许下楼，让他们很难受，大多对自己称之为"一刀切"的抗疫方式不满。"胡锡进继而将新疆的防疫政策与其长期将反恐作为工作重心的特殊性联系起来。他写道，"新疆是个很特殊的自治区，反恐消耗了当地的大量精力，在很长时间里成为了全自治区实际的工作重心，想必这会对新疆各地的工作风格产生一些潜移默化的牵动和影响......这一次，新疆很难像内地那样从容、细致地梳理疫情风险和其他社会损失的轻重，做法在外人看来显得有些"粗放"。从宏观看，这是新疆社会为大环境付出的一种间接成本。"



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