罐装粪便上讲台 比尔盖茨谈马桶

(德国之声) 微软创办人、亿万富翁暨慈善家比尔‧盖茨 (Bill Gates) 拿出一罐深色物体，放在他身旁的讲台上。「你可能正在猜这是什么。没错，这是人类的排泄物。」
週二 (11月6日)，他在北京出席未来厕所论坛時說﹕「这小小一罐粪便，就含有200兆个轮状病毒、200亿个志贺氏菌、10万个寄生虫卵。」他说，每年至少有55个五岁以下的孩童死于这些病毒引发的疾病。「在没有公共卫生系统的社会，这些都是孩子们出外玩耍的时后，随时可以接触得到的。这也是为什么，马桶已经不再只是生活品质的问题，而是疾病、营养不良、攸关生死的问题。」
这种马桶不需要连接下水道，在马桶内就可以独立分解排泄物
比尔盖茨与妻子共同创办的比尔梅琳达盖茨基金会从2011年起投资2亿美金，刺激卫生设施的相关研究与发展。今年，他们更在北京举办为期三日的「未来厕所论坛」，邀请二十多家公司和学术机构与会，展示创新的厕所科技，包括不使用下水道的马桶、小型可发电污水处理设备(Omni Processor)。
联合国儿童基金会估计，全世界有45亿人没有安全可靠的公共卫生系统，这也导致每年有48万名五岁以下的孩童死于痢疾，主要在南亚和萨哈拉非洲。根据剑桥经济学院与日本马桶制造商儷住 (Lixil) 做的研究报告，光是2015年，人类因为没有公共卫生系统而付出的成本高达2230亿美元。
罗法/李芊 (美联社、法新社)
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日常生活中哪里细菌最多？
细菌的种类
不是所有细菌都同样危险。例如沙门氏菌是通过受污染的鸡蛋进行传播。一个健康人需要吃1000个这样的“坏蛋”才会感染。而革兰氏阴性桿菌易在湿热的环境中繁殖，例如在热水系统中。人体摄入不到100个革兰氏阴性桿菌就可引起感染。在洁净的空气中已包含数以百计的细菌和真菌孢子。
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厕所比人们想象的更干净
在不到1平方厘米的马桶上有平均不到10种病菌。可以说，厕所是最洁净的地方之一。仅一些玻璃窗上就有大量细菌和真菌的存在，原因是人们通常半年才擦一次窗。而厕所一周要清洁很多次。
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细菌滋生的温床
更糟糕的是人们工作学习的地方：一个书桌上，平均1平方厘米包含3000多个微生物——是厕所马桶的400倍。尤其在电脑键盘的缝隙处，这里给细菌的滋生提供了极佳的生存条件。在一些电脑键盘上每平方厘米有10000多个细菌的情况并不少见。
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钞票有多肮脏？
钞票从一个人传向另一人。纽约研究人员已经在钞票上确定多达3000种不同类型的细菌。此外，在大部分纸币上还分别发现了可卡因的痕迹，原因是一些感冒患者服用的药物中含有可卡因。因此，食品售货员无论如何不能在收钞票后立刻接触食品。
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霉菌孵化器
即便是保持得干净的冰箱中也包含多种细菌。潮湿的环境和食物中存在的脂肪及糖分无疑是霉菌理想的滋生地。这些细菌可在冰箱门上的密封条或冰箱内的任何一个狭小的空间滋生。
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医院是危险区
尤其在医院，人们必须做到认真洗手。因为耐药细菌可在极快速度下传播。因此在许多医院，除了洗手池旁会有洗手皂，还会有抗菌消毒液。在探访病人前，人们最好先洗手消毒。
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“危险份子”
MRSA是耐甲氧西林金黄色葡萄球菌的简称，被称为高度危险的细菌。已知的抗生素对这种细菌不起作用。即使没有营养，这种化脓性细菌也能存活7个月——例如地板、桌子、皮肤和门把手上都是它的栖息地。
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铜器抗菌
哈尔堡（Harburg）一家医院目前已开始进行一项有效试验，以减少门把手上滋生的细菌。细菌不喜欢附着在铜质器皿上。但这并不能成为不洗手的借口，尽管使用了铜质门把手，可那上边仍能留下足够致病的病菌。