罐装粪便上讲台 比尔盖茨谈马桶

(德国之声) 微软创办人、亿万富翁暨慈善家比尔‧盖茨 (Bill Gates) 拿出一罐深色物体，放在他身旁的讲台上。「你可能正在猜这是什么。没错，这是人类的排泄物。」

週二 (11月6日)，他在北京出席未来厕所论坛時說﹕「这小小一罐粪便，就含有200兆个轮状病毒、200亿个志贺氏菌、10万个寄生虫卵。」他说，每年至少有55个五岁以下的孩童死于这些病毒引发的疾病。「在没有公共卫生系统的社会，这些都是孩子们出外玩耍的时后，随时可以接触得到的。这也是为什么，马桶已经不再只是生活品质的问题，而是疾病、营养不良、攸关生死的问题。」

比尔盖茨与妻子共同创办的比尔梅琳达盖茨基金会从2011年起投资2亿美金，刺激卫生设施的相关研究与发展。今年，他们更在北京举办为期三日的「未来厕所论坛」，邀请二十多家公司和学术机构与会，展示创新的厕所科技，包括不使用下水道的马桶、小型可发电污水处理设备(Omni Processor)。

联合国儿童基金会估计，全世界有45亿人没有安全可靠的公共卫生系统，这也导致每年有48万名五岁以下的孩童死于痢疾，主要在南亚和萨哈拉非洲。根据剑桥经济学院与日本马桶制造商儷住 (Lixil) 做的研究报告，光是2015年，人类因为没有公共卫生系统而付出的成本高达2230亿美元。

罗法/李芊 (美联社、法新社)