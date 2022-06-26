 缺油缺糧、居民逃離：斯里蘭卡「破產」與中國有關嗎？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.07.2022

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时政风云

缺油缺糧、居民逃離：斯里蘭卡「破產」與中國有關嗎？

斯里蘭卡正遭逢史上最嚴重的經濟危機，燃料短缺使國家處於停滯狀態，許多人相信「離開是唯一選擇」。斯國總理說，斯里蘭卡負債超過500億美元，已經「破產」。為何斯里蘭卡會走到這個地步？

Sri Lanka | Schlange vor einer Tankstelle in Colombo

大批居民排隊購買燃料，當地燃料短缺已使首都陷入停滯狀態。

（德國之聲中文網）斯里蘭卡的經濟危機正在惡化，生活在這個小島嶼國家的人們的日常生活已經被嚴重打亂。由於必需品價格上漲，以及燃料和藥品短缺，許多斯里蘭卡人急切想離開這個國家。

斯里蘭卡總理維克拉馬辛格（Ranil Wickremesinghe）表示，由於債務總額超過500億美元，斯里蘭卡已經是一個「破產國家」。他說，「我們現在以一個破產國家參與談判。因此，我們必須面對更加困難和複雜的局面。」

維克拉馬辛格解釋，由於「國家處於破產狀態，我們必須單獨向國際貨幣基金組織（IMF）提交一份關於債務可持續性的計劃。當該組織對計劃感到滿意時，我們才能達成協議。」

擁有2200萬人口的斯里蘭卡，在政府耗盡用於進口必需品的外匯後，遭受了數月的通貨膨脹和長時間的斷電。英國政府已警告國民不要前往斯里蘭卡，並稱斯國正經歷 「基本必需品的短缺，包括藥品、廚用燃氣、燃料和食品」。

由於危機沒有緩解跡象，也看不到國際貨幣基金組織的救助，許多斯里蘭卡人正非法乘船前往印度和澳洲等鄰近國家，絕望地逃離國家。

目前已有90多名難民登陸印度海岸，他們被拘留在一個難民營裡。早前，一對斯里蘭卡年邁夫婦6月27日被發現在印度海灘上因嚴重脫水而失去意識。這對夫婦曾試圖乘船從斯里蘭卡前往印度，老婦人7月2日在醫院因搶救無效而死亡。

燃料成了奢侈品

斯里蘭卡的燃料正逐漸耗盡，目前供應十分有限。斯國政府6月28日宣佈限制燃料分配，並表示在近兩週內，燃料將只供給公共交通和應急服務等基本服務的車輛。學校也被迫關閉，公共交通也受到限制。當地商人、25歲的里法伊（Amaan Rifai）說：「這是一種類似於封鎖的情況。」

Sri Lanka Hatton | Menschenschlangen vor Tankstelle

人們排隊數小時，甚至好幾天，就是為了能夠買到一些燃料。

當地許多加油站出現大排長龍的景象，為了取得燃料，居民被迫排隊長達數個小時，有的人甚至排了好幾天。一名30歲的民宿老闆古納瓦德納（Ruvini Gunawardana）表示，如果幸運的話你可以得到燃料，否則就是空手而歸。儘管如此，人們仍然每天都去排隊加油，一排就是幾個小時。他說：「我哥哥排了將近4個小時的隊，但他仍無法取得燃料。」

目前斯里蘭卡當局建立了一個代幣系統，人們必須排隊以取得代幣購買燃料，但擁有這些代幣也不能保證獲得燃料。

當地部分區域的兩輪車的燃料價格高達每公升1500斯里蘭卡盧比（約4.05歐元、4.18美元），三輪車每公升2000盧比，而四輪車每升5000盧比，而在燃料黑市價格更高。即便感到絕望的斯里蘭卡人們，願意付更高昂的價格以取得燃料。

「人們感到沮喪，在排隊中爭吵。許多人買不起食物，他們在排隊的同時還在挨餓。我們有時會與排隊的人分享我們的食物，」民宿老闆古納瓦德納告訴德國之聲。

另外，即使是本應優先獲得燃料的醫護人員也無法獲得燃油。專門給醫生的燃油供給站，隊伍綿延近2公里長，必須排上4個小時才能拿到燃油。當地一名醫生說：「我們必須等到燃料送達。這佔用了一整天的時間。由於醫院需要我們，所以不是每個人都能去排隊。」

交通受阻、物價飆漲

斯里蘭卡的公共交通現在也受到限制，公車票價以倍數增長。交通工具匱乏使得通勤或緊急服務更為困難。當地仍在路上行駛的三輪車和出租車司機寥寥無幾，而留下來的出租車，票價也大幅上漲。

「像我這樣的年輕人可以搭乘如此擁擠的公車上。但對於老人和婦女而言，這就非常困難了，」一名商人阿瑪安（Amaan）說。

另一名居民、28歲的平面設計師蒂亞加拉賈（Arunthathi Thiyagarajah）向德國之聲說：「我的表妹懷孕出現了併發症，需要每天去醫院打針。但因為燃料短缺，他們不能開車前往，必須乘坐價格昂貴的三輪車。」

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总理辞职后斯里兰卡仍动乱不止

步行和騎自行車如今儼然已成為許多斯里蘭卡人的首選，但就連自行車現在也變得很昂貴，價格從1萬盧比左右上升到高達8萬盧比。

隨著燃料危機的惡化，目前相關限制措施有可能再延長12天，因為政府正在努力支付燃料的運送費用。當局也正對燃料進行配給工作，但即使對擁有優先配給的人來說，該制度運作得並不好。

「我們不知道7月10日之後會發生什麼」，25歲餐飲業者卡迪葛蘇（Dhatshayeni Karthigesu）說，由於價格高，她不得不暫時關閉餐廳。「我們已經在家裡改用電磁爐做飯，但無法負擔的人正在受苦。」

燃料短缺對弱勢的打擊更為嚴重。許多領日薪的工人除了難以取得燃料和食物，更失去了工作，「我有一個3歲半的兒子，我很難幫他買到牛奶」」34歲的化肥經銷商尤瓦德斯（Wijendran Yuwadees）說。

人們絕望離開

斯里蘭卡的危機導致人們大規模離開家園。「斯里蘭卡是我的家，但如果局勢惡化，有更嚴格的封鎖，我打算離開這個國家去印度。時區相近，我可以暫時在那裡遠程工作，」阿倫塔提（Arunthathi）說。

由於斯里蘭卡盧比幣值持續下降，許多人想去國外賺錢，在經濟形勢好轉前存錢，之後再回到斯里蘭卡。但有些人則選擇永遠離開這個國家。

另外，因情勢混亂以及學校停課，一些家庭正計畫送孩子出國讀書，比如去印度。較為富裕的居民則試圖移民到英國、美國、澳大利亞、加拿大或歐盟。

當地許多人正在申請新護照或更新舊護照，有關單位的護照預約名額在近三個月內都被預約一空。正在申請出國攻讀碩士學位的尼羅什（Nirosh）說，他想帶著他的家人一起出國。「我的工資保持不變，但開支在增加。我們對自己和家人的未來感到擔憂。若能離開這個國家，很多人甚至願意負債，」他說。

  • Dicht an dicht schaukeln die bunten Fischtrawler sanft an den Docks im Hafen Lellama von Negombo. Seit sich die Finanzkrise in Sri Lanka verschärft, sieht die Rechnung der hier arbeitenden Fischer nicht gut aus. Nach drei Wochen auf See, geht jeder mit nur 40.000 Sri-Lanka-Rupien (130 US-Dollar) von der zermürbenden Expedition nach Hause.

    斯里兰卡：尼甘布渔民的艰难生活

    劳而无所得

    在斯里兰卡西部城市尼甘布的莱拉马港口，五彩的拖网渔船一艘挨着一艘。自从斯里兰卡的金融危机爆发以来，这里的渔民越来越难以维持生计。在海上漂泊劳作三个星期之后，他们常常只能拿回4万斯里兰卡卢比（约合130美元）的收入。

  • Männer schlafen erschöpft auf dem Deck eines Trawlers. Sie wissen jetzt schon, dass der Lohn ihrer Arbeit die Kosten für Strom, Wasser, Studiengebühren oder für Lebensmittel nicht decken wird. Der Inselstaat mit 22 Millionen Einwohnern vor der Südspitze Indiens kämpft mit der schlimmsten Finanzkrise seit der Unabhängigkeit im Jahr 1948.
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    斯里兰卡：尼甘布渔民的艰难生活

    出海归来 精疲力尽

    带着满身的疲惫，和对生活的担忧，他们在船上睡着了。虽然工作很辛苦，但是他们知道，自己的收入根本无法支付水电费、基本食物和学业开销。斯里兰卡是一个拥有2200万人口的印度洋岛国，目前正面临自从1948年独立建国以来最严重的一场金融危机。

  • Ein Fischer entlädt frischen Thunfisch im Fischereihafen Lellama. Die Fischerei macht nur 1,3 Prozent der Wirtschaft der südostasiatischen Nation aus, beschäftigt aber ein Zehntel der Bevölkerung und trägt zur Ernährung von weit mehr Menschen bei. Die Insel exportiert ihren Fang in ein Dutzend Länder, darunter die USA, Großbritannien, China und Japan, was 8 Prozent ihrer Agrarexporte entspricht.

    斯里兰卡：尼甘布渔民的艰难生活

    财政拮据

    一名渔民正在从船上卸下新鲜捕获的鲑鱼。渔业在斯里兰卡总体经济中所占的比例仅为1.3%，然而却有10%的人口在该行业就业，并且为大量民众的食品供应做出了巨大贡献。该国的水产品向十几个国家出口，其中包括美国、英国、中国和日本，水产品的出口占到该国农产品出口总量的8%。

  • Die Männer im Hafen Lellama geben Behälter mit Treibstoff weiter. Diesel und Benzin sind teuer und vor allem rar geworden. Während in der Handelshauptstadt Colombo viele Demonstranten den Sturz von Präsident Gotabaya Rajapaksa fordern - wegen der schlechten Staats- und Finanzführung - versuchen die Menschen hier sich irgendwie über Wasser zu halten.
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    斯里兰卡：尼甘布渔民的艰难生活

    燃油成为稀缺品

    这些瓶子里装的不是炒菜油，而是动力燃油。柴油和汽油不仅价格攀升，而且还越来越稀缺。在首都科伦坡，众多示威者走上街头，抗议总统拉贾帕克萨（Gotabaya Rajapaksa）糟糕的国家治理能力，并且要求其下台的同时，渔村的人们正在为生存而艰难拼搏。

  • Fischer G.K Chaminda mit seiner Frau Mary Dilani und ihren zwei Kindern in ihrem Haus am Strand von Negombo. Viele Familien wissen nicht, wie sie mit der Situation zurechtkommen sollen. Manche sagen, sie hätten Lebensmittel gekürzt oder aufgehört, Kredite zurückzuzahlen. Die ständige Suche nach Benzin für Boot und Haus aber haben alle gemein - und die Hoffnung auf bessere Zeiten für ihre Kinder.

    斯里兰卡：尼甘布渔民的艰难生活

    前途渺茫

    这是生活在尼甘布港口的一家四口。很多人现在都不知道该如何度过眼下的困境，有的说，他们不得不节衣缩食，或者停止偿还贷款。不过所有人都在寻找燃油，来维持渔船运转，并且盼望着能给子女挣到更好的未来。

    作者: Claudia Dehn


與中國「債務陷阱」有關嗎？

斯里蘭卡是中國「一帶一路」倡議中的重要國家之一，在中國啟動「一帶一路」前，就已資助多個基礎設施項目，也因此，斯里蘭卡這次的經濟危機中，成本極高的中國項目成為焦點。

過去十年中，中國為斯里蘭卡的基建項目提供了數十億美元的貸款。這些項目包括海港、機場、高速公路、發電站和港口城市。但在獲得現代化基礎設施的同時，斯里蘭卡也加重了債務負擔。

為抵償債務，該國於2017年將漢班托塔港口以99年租期租給一家中國公司。不過，當年斯里蘭卡的債務表顯示，在總共45億美元的債務中，漢班托塔港口的債務所佔的比例只有5%，斯里蘭卡的最大債權方是日本、世界銀行以及亞洲開發銀行。

有些西方人士認為，斯里蘭卡陷入了中國的「債務陷阱」，對此中國外交部駁斥這樣的說法，發言人趙立堅援引世界銀行的預測說，「如果所有的『一帶一路』合作的國家的交通基礎設施項目都得已完成，到2030年，這些國家每年將為世界帶來1.6萬億美元的收入，佔全球GDP的1.3%」

東京大學公共政策學院教授西沢利郎曾向德國之聲表示，一般來說，由公共部門所欠或擔保的債務，可能會通過國際經濟論壇上的談判取得，像是「十國集團」或G20等。但中國聲稱，他們一些貸款是純商業性的，這已經超出此類國際論壇的談判範圍，因此談判具體內容應該是要符合貸款方和借款方的雙邊待遇。

美國國際發展實驗室（AidData）學者帕克斯說，由於中國的國營企業非常依賴這些貸款資金，因此最終而言，風險最大的到底是這些借款國家，還是中國自己，目前並不清楚。

西沢利郎表示，債務對欠款方而言是問題，但對貸款方也是個問題。「債務陷阱」是一把雙刃劍，中國和借款國都一直在為這樣的交易辯解，稱這是為了達成「共享經濟蛋糕」的目標。

（綜合報導）

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