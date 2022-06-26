缺油缺糧、居民逃離：斯里蘭卡「破產」與中國有關嗎？

（德國之聲中文網）斯里蘭卡的經濟危機正在惡化，生活在這個小島嶼國家的人們的日常生活已經被嚴重打亂。由於必需品價格上漲，以及燃料和藥品短缺，許多斯里蘭卡人急切想離開這個國家。

斯里蘭卡總理維克拉馬辛格（Ranil Wickremesinghe）表示，由於債務總額超過500億美元，斯里蘭卡已經是一個「破產國家」。他說，「我們現在以一個破產國家參與談判。因此，我們必須面對更加困難和複雜的局面。」

維克拉馬辛格解釋，由於「國家處於破產狀態，我們必須單獨向國際貨幣基金組織（IMF）提交一份關於債務可持續性的計劃。當該組織對計劃感到滿意時，我們才能達成協議。」

擁有2200萬人口的斯里蘭卡，在政府耗盡用於進口必需品的外匯後，遭受了數月的通貨膨脹和長時間的斷電。英國政府已警告國民不要前往斯里蘭卡，並稱斯國正經歷 「基本必需品的短缺，包括藥品、廚用燃氣、燃料和食品」。

由於危機沒有緩解跡象，也看不到國際貨幣基金組織的救助，許多斯里蘭卡人正非法乘船前往印度和澳洲等鄰近國家，絕望地逃離國家。

目前已有90多名難民登陸印度海岸，他們被拘留在一個難民營裡。早前，一對斯里蘭卡年邁夫婦6月27日被發現在印度海灘上因嚴重脫水而失去意識。這對夫婦曾試圖乘船從斯里蘭卡前往印度，老婦人7月2日在醫院因搶救無效而死亡。

燃料成了奢侈品

斯里蘭卡的燃料正逐漸耗盡，目前供應十分有限。斯國政府6月28日宣佈限制燃料分配，並表示在近兩週內，燃料將只供給公共交通和應急服務等基本服務的車輛。學校也被迫關閉，公共交通也受到限制。當地商人、25歲的里法伊（Amaan Rifai）說：「這是一種類似於封鎖的情況。」

當地許多加油站出現大排長龍的景象，為了取得燃料，居民被迫排隊長達數個小時，有的人甚至排了好幾天。一名30歲的民宿老闆古納瓦德納（Ruvini Gunawardana）表示，如果幸運的話你可以得到燃料，否則就是空手而歸。儘管如此，人們仍然每天都去排隊加油，一排就是幾個小時。他說：「我哥哥排了將近4個小時的隊，但他仍無法取得燃料。」

目前斯里蘭卡當局建立了一個代幣系統，人們必須排隊以取得代幣購買燃料，但擁有這些代幣也不能保證獲得燃料。

當地部分區域的兩輪車的燃料價格高達每公升1500斯里蘭卡盧比（約4.05歐元、4.18美元），三輪車每公升2000盧比，而四輪車每升5000盧比，而在燃料黑市價格更高。即便感到絕望的斯里蘭卡人們，願意付更高昂的價格以取得燃料。

「人們感到沮喪，在排隊中爭吵。許多人買不起食物，他們在排隊的同時還在挨餓。我們有時會與排隊的人分享我們的食物，」民宿老闆古納瓦德納告訴德國之聲。

另外，即使是本應優先獲得燃料的醫護人員也無法獲得燃油。專門給醫生的燃油供給站，隊伍綿延近2公里長，必須排上4個小時才能拿到燃油。當地一名醫生說：「我們必須等到燃料送達。這佔用了一整天的時間。由於醫院需要我們，所以不是每個人都能去排隊。」

交通受阻、物價飆漲

斯里蘭卡的公共交通現在也受到限制，公車票價以倍數增長。交通工具匱乏使得通勤或緊急服務更為困難。當地仍在路上行駛的三輪車和出租車司機寥寥無幾，而留下來的出租車，票價也大幅上漲。

「像我這樣的年輕人可以搭乘如此擁擠的公車上。但對於老人和婦女而言，這就非常困難了，」一名商人阿瑪安（Amaan）說。

另一名居民、28歲的平面設計師蒂亞加拉賈（Arunthathi Thiyagarajah）向德國之聲說：「我的表妹懷孕出現了併發症，需要每天去醫院打針。但因為燃料短缺，他們不能開車前往，必須乘坐價格昂貴的三輪車。」

观看视频 01:13 总理辞职后斯里兰卡仍动乱不止

步行和騎自行車如今儼然已成為許多斯里蘭卡人的首選，但就連自行車現在也變得很昂貴，價格從1萬盧比左右上升到高達8萬盧比。

隨著燃料危機的惡化，目前相關限制措施有可能再延長12天，因為政府正在努力支付燃料的運送費用。當局也正對燃料進行配給工作，但即使對擁有優先配給的人來說，該制度運作得並不好。

「我們不知道7月10日之後會發生什麼」，25歲餐飲業者卡迪葛蘇（Dhatshayeni Karthigesu）說，由於價格高，她不得不暫時關閉餐廳。「我們已經在家裡改用電磁爐做飯，但無法負擔的人正在受苦。」

燃料短缺對弱勢的打擊更為嚴重。許多領日薪的工人除了難以取得燃料和食物，更失去了工作，「我有一個3歲半的兒子，我很難幫他買到牛奶」」34歲的化肥經銷商尤瓦德斯（Wijendran Yuwadees）說。

人們絕望離開

斯里蘭卡的危機導致人們大規模離開家園。「斯里蘭卡是我的家，但如果局勢惡化，有更嚴格的封鎖，我打算離開這個國家去印度。時區相近，我可以暫時在那裡遠程工作，」阿倫塔提（Arunthathi）說。

由於斯里蘭卡盧比幣值持續下降，許多人想去國外賺錢，在經濟形勢好轉前存錢，之後再回到斯里蘭卡。但有些人則選擇永遠離開這個國家。

另外，因情勢混亂以及學校停課，一些家庭正計畫送孩子出國讀書，比如去印度。較為富裕的居民則試圖移民到英國、美國、澳大利亞、加拿大或歐盟。

當地許多人正在申請新護照或更新舊護照，有關單位的護照預約名額在近三個月內都被預約一空。正在申請出國攻讀碩士學位的尼羅什（Nirosh）說，他想帶著他的家人一起出國。「我的工資保持不變，但開支在增加。我們對自己和家人的未來感到擔憂。若能離開這個國家，很多人甚至願意負債，」他說。

斯里兰卡：尼甘布渔民的艰难生活 劳而无所得 在斯里兰卡西部城市尼甘布的莱拉马港口，五彩的拖网渔船一艘挨着一艘。自从斯里兰卡的金融危机爆发以来，这里的渔民越来越难以维持生计。在海上漂泊劳作三个星期之后，他们常常只能拿回4万斯里兰卡卢比（约合130美元）的收入。

斯里兰卡：尼甘布渔民的艰难生活 出海归来 精疲力尽 带着满身的疲惫，和对生活的担忧，他们在船上睡着了。虽然工作很辛苦，但是他们知道，自己的收入根本无法支付水电费、基本食物和学业开销。斯里兰卡是一个拥有2200万人口的印度洋岛国，目前正面临自从1948年独立建国以来最严重的一场金融危机。

斯里兰卡：尼甘布渔民的艰难生活 财政拮据 一名渔民正在从船上卸下新鲜捕获的鲑鱼。渔业在斯里兰卡总体经济中所占的比例仅为1.3%，然而却有10%的人口在该行业就业，并且为大量民众的食品供应做出了巨大贡献。该国的水产品向十几个国家出口，其中包括美国、英国、中国和日本，水产品的出口占到该国农产品出口总量的8%。

斯里兰卡：尼甘布渔民的艰难生活 燃油成为稀缺品 这些瓶子里装的不是炒菜油，而是动力燃油。柴油和汽油不仅价格攀升，而且还越来越稀缺。在首都科伦坡，众多示威者走上街头，抗议总统拉贾帕克萨（Gotabaya Rajapaksa）糟糕的国家治理能力，并且要求其下台的同时，渔村的人们正在为生存而艰难拼搏。

斯里兰卡：尼甘布渔民的艰难生活 前途渺茫 这是生活在尼甘布港口的一家四口。很多人现在都不知道该如何度过眼下的困境，有的说，他们不得不节衣缩食，或者停止偿还贷款。不过所有人都在寻找燃油，来维持渔船运转，并且盼望着能给子女挣到更好的未来。 作者: Claudia Dehn



與中國「債務陷阱」有關嗎？

斯里蘭卡是中國「一帶一路」倡議中的重要國家之一，在中國啟動「一帶一路」前，就已資助多個基礎設施項目，也因此，斯里蘭卡這次的經濟危機中，成本極高的中國項目成為焦點。

過去十年中，中國為斯里蘭卡的基建項目提供了數十億美元的貸款。這些項目包括海港、機場、高速公路、發電站和港口城市。但在獲得現代化基礎設施的同時，斯里蘭卡也加重了債務負擔。

為抵償債務，該國於2017年將漢班托塔港口以99年租期租給一家中國公司。不過，當年斯里蘭卡的債務表顯示，在總共45億美元的債務中，漢班托塔港口的債務所佔的比例只有5%，斯里蘭卡的最大債權方是日本、世界銀行以及亞洲開發銀行。

有些西方人士認為，斯里蘭卡陷入了中國的「債務陷阱」，對此中國外交部駁斥這樣的說法，發言人趙立堅援引世界銀行的預測說，「如果所有的『一帶一路』合作的國家的交通基礎設施項目都得已完成，到2030年，這些國家每年將為世界帶來1.6萬億美元的收入，佔全球GDP的1.3%」

東京大學公共政策學院教授西沢利郎曾向德國之聲表示，一般來說，由公共部門所欠或擔保的債務，可能會通過國際經濟論壇上的談判取得，像是「十國集團」或G20等。但中國聲稱，他們一些貸款是純商業性的，這已經超出此類國際論壇的談判範圍，因此談判具體內容應該是要符合貸款方和借款方的雙邊待遇。

美國國際發展實驗室（AidData）學者帕克斯說，由於中國的國營企業非常依賴這些貸款資金，因此最終而言，風險最大的到底是這些借款國家，還是中國自己，目前並不清楚。

西沢利郎表示，債務對欠款方而言是問題，但對貸款方也是個問題。「債務陷阱」是一把雙刃劍，中國和借款國都一直在為這樣的交易辯解，稱這是為了達成「共享經濟蛋糕」的目標。

（綜合報導）

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