缺少能源冬天怎样取暖？德国出现木柴荒

（德国之声中文网）锯木厂竟成测量德国人害怕情绪的晴雨表，反映出，这是个非常时期。波恩附近圣奥古斯丁一家锯木厂办公室里，罗斯根（ Christian Rösgen ）放下耳机，关掉电话，以能安静片刻。随后，布恒锯木厂（ Sägewerk Buchen Buchen）的这位总经理讲到，因担心俄罗斯侵略战争的影响，一些客户已大量囤积木材。

为能自己自足，不致挨冻，一客户刚把他新的天燃气供暖系统换成锯木屑壁炉。他的供应商，即锯木屑厂，现已库存告罄。因为生产赶不上需求，压制好的锯末不等凉下来便直接装上罗斯根的运货车。

罗斯根是在德国气象局报告今年德国40度高温纪录的第二天讲述以上故事的。德国人，已在为冬季做准备。

木材行业正开足马力

几乎一半德国家庭依靠天燃气供暖。因俄罗斯入侵乌克兰战争爆发，天然气供应成为不确定因素。尽管从上周四（7月21日）起，重要的北溪1号管道重又部分供气，但价格已更昂贵，人们对供应安全的信心已经消失。

客户对壁炉师莫伊雷尔（Günter Meurer）说，"我可不想在冬天挨冻，我有过这种经历。" 莫伊雷尔正面对是去年两倍的客户需求，因无法再接新订单而不得不暂时关了门店，并在电话上安慰新客户，或许今冬过后能接订单，原因也在于，一些制造商甚至要到明年夏季才能交货。

木材行业开足马力生产柴火

古拉（ Alexis Gula ）告知，壁炉需求增加了百分之三十到四十。他可说是德国的顶级烟囱清扫工。他的公司位于斯图加特附近。客户告诉他，何以会转将木柴作为供暖燃料："一两年前，是想要有舒适感，同时利用余热，今天，则涉及供应安全。"

德国木柴协会估计，这里燃烧的柴料约80%取自国内。自动壁炉的颗粒状木柴来自仍然蓬勃发展的建筑业废料。

上周，联邦能源网络局局长米勒（Klaus Müller）告知德国编辑部网，至来年初，天然气价格可能会翻三倍，这样，用木材取暖会便宜得多。不过，去秋以来，每千瓦时木柴的价格也一直上扬，因为，需求不断增加。

公共补贴木柴取暖

国家补贴成为人们转向使用木材取暖的一大驱动因素。为促进气候保护，柏林政府提倡对建筑物做节能改造。例如，任何用生物质供暖系统--颗粒燃料包括在内--取代燃油供暖系统的消费者，均可得到政府最高可达45%的补贴金。今年年初以来，对口负责机构即联邦经济与出口管制局已收到近6万份安装生物质供暖系统申请。

除国家补贴和乌克兰战争外，烟囱清洁师古拉认为，壁炉热还有另一个原因。他指出，从2024年起，将施行新的排放法，届时，"将有相当多的原有供暖设施不得不替换掉"。

使用颗粒燃料能够得到国家补贴

柴火炉或产生有害健康的微尘污染

鉴于木材燃烧时会产生大量颗粒状物，联邦环境局甚至呼吁根本就不使用生物质取暖。该机构专家朗格纳（Marcel Langner）解释说："木材加热器排放的颗粒物比燃气加热器多出约1000倍"。他指出，在德国，几乎五分之一的微尘污染由家庭烧木柴造成，尽管柴火取暖只占全国供暖系统的一小部分。他强调，吸入颗粒物是导致呼吸系统疾病、心血管疾病等健康问题的一个原因。

灰尘颗粒一旦产生，会在大气化学过程中演变，甚至在远离其来源地的地方造成空气污染。不过，新技术或能减少微尘污染。

木材公司正在想办法避免出现抢购

巧妙的设计减少了木材的问题

尤其在无适当通风或点燃方法不当情况下，木柴燃烧过程中会产生额外污染物。壁炉制造商莫伊雷尔指出，虽可通过自动控制系统消除操作过程中的人为错误，但仍然会产生微尘。不过，现在已有新技术，即客户可安装一过滤器，减少污染源。

联邦环境局专家朗格纳也主张采用集中供暖。他指出，区域供热电厂能更有效转换能源，并滤掉灰尘。

锯木厂总经理罗斯根（Christian Rösgen）告知，在那些新住宅区，他只能逐一开卡车到每一家，将木屑泵入罐中。设计不周的地窖窗户也常常构成障碍，使他不得不将输管铺经整栋房子、夫妻双人床和敏感的石面地板。

为应对恐慌抢购木柴潮，这位企业家决定限量销售：现在，每位客户只能拿到三托板木柴。

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