缺少德国发动机 泰国打算不买中国潜艇买护卫舰

（德国之声中文网）据路透社报道，泰国已向中国支付了70亿泰铢（约合1.94亿美元）的分期款项，用于购买三艘“元级”S26T型潜艇中的一艘。该潜艇原本是要配备德国制造的柴油发动机，但由于德国禁止对中国出口该发动机，这笔交易被推迟。

中国提议用中国制造的设备取代德国制造的发动机，但中方与泰方的几轮谈判均未取得最终结果。

从买三艘到买一艘，从买潜艇到买护卫舰

上月刚刚宣誓就职的泰国新政府表示，泰国总理赛塔·他威信（Srettha Thavisin）上周在北京参加“一带一路”高峰论坛期间，泰国政府提出希望从中国购买护卫舰而非潜艇。

泰国国防部长素廷·克伦桑（Sutin Klungsang）10月24日告诉一家当地媒体：“我们已向中国提出建议，他们正在考虑。” 素廷说，下个月将进一步讨论新计划。

泰国国防部长上周表示，潜艇采购将暂时搁置，“当国家准备就绪时”再恢复采购。

上届泰国政府决定从中国购买三艘S26T潜艇。该国内阁2017年批准了以135亿泰铢（目前约合3.74亿美元）购买三艘潜艇中第一艘的协议。泰国议会2020年批准了另外两艘潜艇的订单，价格为225亿泰铢（约合6.23亿美元）。

泰国向中国购置潜艇交易，招致了一些公众对上届政府的批评，反对党和批评人士质疑这是否符合公众利益，以及潜艇是否为安全所必需。

据德国《商报》9月底报道，在反对声音之下，泰国政府将订单从三艘缩减为一艘潜艇。不过，现在缩减后的交易也因为德国发动机的问题面临变数。

德国近年来收紧了中国舰艇发动机的出口

中国一些驱逐舰、护卫舰使用的是德国厂商的柴油机，其中也包括中国海军先进的水面舰艇052D型导弹驱逐舰。

在六四事件后，欧盟于1989年6月27日宣布对中国实施武器禁运。德国遵循该禁运规定，德国军火公司不得向中国出口武器。然而，中国军舰上安装的德国柴油发动机属于军民两用物品，并不在德国对华武器禁运的范畴内。

军民两用物品是指可用于民用和军用的物品。这些物品包括数据处理程序等技术，也包括可用于生产日常产品和武器的机器。这些物品德国是否可以出售给其他国家，由隶属德国经济部的联邦经济和出口管制局（BAFA）决定。

德国联邦经济和出口管制局（BAFA）10月24日通过邮件对DW表示，在是否会向中国出口发动机方面，德国没有笼统的答案。在军民两用物品领域，德国从2021年9月9日开始依照《欧盟军民两用条例》（EU-Dual-Use-Verordnung）。

随着亚太地区安全局势趋于紧张、呼吁加强对华出口管制的呼声增加，德国实际收紧了针对军用舰艇发动机的审批。

据德国《商报》9月底援引德国经济部表示，“自2010年以来，中国一直没有（从德国）获得军用船用发动机的出口许可证”。德国联邦经济和出口管制局对DW说，联邦政府奉行的是限制性出口管制政策，会考虑整体情况，检查该物品是否可能被用于大规模杀伤性武器、常规军备，另外，接收国的人权状况也是评估的一部分。“每个个案都会针对接收国的最终用户对军民两用物品的预期用途进行检查。”

根据斯德哥尔摩和平研究所（SIPRI）的数据，截至2020年，中方仍然可以获得由德国发动机制造商MTU在中国的特许生产商生产的MTU发动机。不过，据《商报》9月底报道，这条路如今也已经被堵死，导致中国与泰国的潜艇交易陷入困境。

此前，泰国新政府希望能与德国谈判，让柏林在该事件上有所通融。但在柏林，反对军火交易的声音非常响亮。德国经济部表示，不会在该决定上做出改变。德国政府已决定阻止德国发动机制造商MTU向中方交付潜艇发动机。

《商报》报道还指出，德国的该决定“让中国军火业面临挫折”。因为中国原本希望通过“元级”潜艇打开出口市场，但到目前为止，除了泰国外，中国只收到了巴基斯坦的订单。

（路透社，商报等）

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