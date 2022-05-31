缺少中國資料 世衛小組：新冠疫情起源難解

（德國之聲中文網）世界衛生組織週四（6月9日）發布報告，表示其對新冠病毒起源的最新調查沒有結論，主要是因為缺少來自中國的數據，這對其多年來努力嘗試探究新冠疫情源頭是一個打擊。

世衛組織專家小組的報告說，所有可用的數據顯示，導致新型冠狀病毒可能來自動物，而這個動物很可能是蝙蝠，這一結論與世衛組織此前在2021年對該主題分享的調查結果類似。

根據世衛組織，由於缺少來自中國的數據，尤其是2019年12月中國第一批新冠病例數據，不可能確切地確定病毒是如何首次傳播給人類的。這些發現可能會使人們更加懷疑，是否有可能確定該病毒是如何以及從哪裡出現的。

缺少部分來自中國數據的事實，也顯示徹底改革世衛組織及其衛生應急程序的緊迫性。該機構在處理新冠疫情的過程中，過去幾年受到批評，世衛組織正努力重新確立自己的地位。

世衛組織說，這份報告是該小組預期推出的系列報告中的第一份，也是為了制定一個更好的方法來探測未來其他疫情的起源。報告顯示，世衛組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在今年2月兩次寫信給中國政府，以尋求更多資訊，儘管報告作者也表明，中國已經應要求提供了一些數據。

路透社在報導中表示，這場已經造成至少1500萬人死亡的大流行病的起源已經被政治化。科學家們說，重要的是要確定發生了什麼，以防止類似的疫情爆發。

時間拖得越長，難度越高

「新冠病毒起源科學咨詢小組」（SAGO）的團隊表示，由於缺乏部分數據，目前仍然無法確定病毒一開始如何傳至人類身上。儘管他們持續調查疫情起源，但由於距離疫情最初爆發已有相當長一段時間，各界都公認此工作存在諸多挑戰。

SAGO秘書處的一名世衛組織高級官員范科霍夫（Maria Van Kerkhove）在一次簡報會上說，「時間拖得越長，難度也越高」，並補充表示，世衛組織將支持所有正在進行的努力，以更好地了解新冠病毒的起源。她說：「為了我們自己，為了數百萬死去的人和數十億被感染的人，我們應該這樣做。」

報告說，對於新冠病毒通過實驗室事件被引入人類群體之間的可能性，無法提供新的資訊，但「考慮所有合理的科學數據」來評估這種可能性仍然很重要。

該報告也反映了困擾有關調查的政治爭論，其中一個註解概述了來自巴西、中國和俄羅斯的小組成員不同意對實驗室假說進行進一步研究，並表示自2021年3月發布的上一份世衛組織與中國聯合發布的報告以來，資訊沒有任何變化。

最新報告還包括一個如何確定未來爆發的疫情起源的框架。世衛組織說，這是該小組的核心目標，而不是對新冠疫情作出結論。SAGO聯合主席曼努傑哈（Jean-Claude Manuguerra）說，猴痘是一個「說明我們多麼需要這個全球框架」來找出未來病原體的出現方式。

該小組於去年10月成立時，世衛組織緊急情況負責人瑞安（Mike Ryan）說，這是了解新冠病毒起源的「最佳機會，也可能是我們最後的機會」。該報告還包括一長串關於進一步研究的建議，這些研究可能對有助於更好地了解新冠病毒的起源。

它們包括尋求有關中國武漢最早病例的資訊，以及圍繞武漢動物市場進行進一步研究，該市場很早就被確定為新冠病毒傳至人類身上的潛在地點。

2021年的報告稱病毒從實驗室泄漏病毒的「可能性很小」，並認為最合理的理論是該病毒來自動物。後來的一份美國情報報告說，兩種理論都是可信的，儘管它也傾向於動物來源的理論。

（路透社、美聯社）

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