 缺少中國資料 世衛小組：新冠疫情起源難解 | 科技环境 | DW | 10.06.2022

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科技环境

缺少中國資料 世衛小組：新冠疫情起源難解

世界衛生組織的新冠起源專家小組9日發布報告，表示新冠病毒起源調查仍無結論。報告強調主要原因是缺少來自中國的數據，但該小組也重申，現下最重要目標是確立一個框架協助未來其他疫情起源的調查。

China Wuhan | Coronavirus | WHO Untersuchung | Peter Ben Embarek

世衛組織專家小組的報告說，所有可用的數據顯示，導致新型冠狀病毒可能來自動物，而這個動物很可能是蝙蝠。

（德國之聲中文網）世界衛生組織週四（6月9日）發布報告，表示其對新冠病毒起源的最新調查沒有結論，主要是因為缺少來自中國的數據，這對其多年來努力嘗試探究新冠疫情源頭是一個打擊。

世衛組織專家小組的報告說，所有可用的數據顯示，導致新型冠狀病毒可能來自動物，而這個動物很可能是蝙蝠，這一結論與世衛組織此前在2021年對該主題分享的調查結果類似。

根據世衛組織，由於缺少來自中國的數據，尤其是2019年12月中國第一批新冠病例數據，不可能確切地確定病毒是如何首次傳播給人類的。這些發現可能會使人們更加懷疑，是否有可能確定該病毒是如何以及從哪裡出現的。

缺少部分來自中國數據的事實，也顯示徹底改革世衛組織及其衛生應急程序的緊迫性。該機構在處理新冠疫情的過程中，過去幾年受到批評，世衛組織正努力重新確立自己的地位。

世衛組織說，這份報告是該小組預期推出的系列報告中的第一份，也是為了制定一個更好的方法來探測未來其他疫情的起源。報告顯示，世衛組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在今年2月兩次寫信給中國政府，以尋求更多資訊，儘管報告作者也表明，中國已經應要求提供了一些數據。

路透社在報導中表示，這場已經造成至少1500萬人死亡的大流行病的起源已經被政治化。科學家們說，重要的是要確定發生了什麼，以防止類似的疫情爆發。

時間拖得越長，難度越高

China Wuhan | Coronavirus | PK der WHO zu Untersuchungen | Peter Ben Embarek

2021年，世衛專家小組曾到中國武漢實地進行調查。

「新冠病毒起源科學咨詢小組」（SAGO）的團隊表示，由於缺乏部分數據，目前仍然無法確定病毒一開始如何傳至人類身上。儘管他們持續調查疫情起源，但由於距離疫情最初爆發已有相當長一段時間，各界都公認此工作存在諸多挑戰。

SAGO秘書處的一名世衛組織高級官員范科霍夫（Maria Van Kerkhove）在一次簡報會上說，「時間拖得越長，難度也越高」，並補充表示，世衛組織將支持所有正在進行的努力，以更好地了解新冠病毒的起源。她說：「為了我們自己，為了數百萬死去的人和數十億被感染的人，我們應該這樣做。」

報告說，對於新冠病毒通過實驗室事件被引入人類群體之間的可能性，無法提供新的資訊，但「考慮所有合理的科學數據」來評估這種可能性仍然很重要。

該報告也反映了困擾有關調查的政治爭論，其中一個註解概述了來自巴西、中國和俄羅斯的小組成員不同意對實驗室假說進行進一步研究，並表示自2021年3月發布的上一份世衛組織與中國聯合發布的報告以來，資訊沒有任何變化。

最新報告還包括一個如何確定未來爆發的疫情起源的框架。世衛組織說，這是該小組的核心目標，而不是對新冠疫情作出結論。SAGO聯合主席曼努傑哈（Jean-Claude Manuguerra）說，猴痘是一個「說明我們多麼需要這個全球框架」來找出未來病原體的出現方式。

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在新冠病毒起源争议过程中相互指责的两位德国科学家现在诉诸法院。汉堡大学物理学家维森丹格指控柏林夏利特医院首席病毒学家德罗斯滕违反科学中立原则；德罗斯滕则称维森丹格侵害其个人名誉。

两年前，新冠病毒在中国武汉爆发了大规模的传播。事发两年后，专家表示国际社会仍非常难对病毒最初在武汉传播的情况有完整的了解。

目前已知的首例新冠肺炎出现在武汉两年之后，这一病毒的起源仍是一个未解之谜。美国科学家最近的研究显示，"零号病人"可能就出现在华南海鲜市场。德国专家则预测，疫情可能伴随人们到2023年。

該小組於去年10月成立時，世衛組織緊急情況負責人瑞安（Mike Ryan）說，這是了解新冠病毒起源的「最佳機會，也可能是我們最後的機會」。該報告還包括一長串關於進一步研究的建議，這些研究可能對有助於更好地了解新冠病毒的起源。

它們包括尋求有關中國武漢最早病例的資訊，以及圍繞武漢動物市場進行進一步研究，該市場很早就被確定為新冠病毒傳至人類身上的潛在地點。

2021年的報告稱病毒從實驗室泄漏病毒的「可能性很小」，並認為最合理的理論是該病毒來自動物。後來的一份美國情報報告說，兩種理論都是可信的，儘管它也傾向於動物來源的理論。

（路透社、美聯社）

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