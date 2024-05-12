缺少专业技术劳动力 德国企业损失数百亿

去年德国由于缺少专业技术人员而无法填补的空缺职位多达57万个。专家们指出，随着战后“婴儿潮一代”未来几年将步入退休年龄，德国专业技术劳动力短缺的现象会越来越严重。专家们建议，“延长年长的专业人才的退休年龄”。

（德国之声中文网）德国经济研究所（IW）调查分析指出，如果拥有足够的技术工人，德国企业就可以满负荷运转，可以为这些企业带来490亿欧元的额外收入。

近60万岗位空缺

德国经济研究所调查发现，去年德国有57万个职位招聘不到合适的雇员。该研究所的经济学家表示：“这对于企业来说就意味着生产潜能无法完全施展。企业原本可以生产更多的产品，带来更大的效益，但是因为缺少相应的人手而无法实现。”

该研究所警告说：“‘婴儿潮一代’（注：上世纪50、60年代出生的一代人）将在未来几年退休，因此未来专业劳动力缺乏的问题可能会变得更严重。”这同时也会导致专业技术人员成本也随之进一步增加。德国经济研究所预计，到2027年，德国企业的生产潜力损失将增至740亿欧元。

延迟专业人士的退休年龄

研究报告的作者们指出，为了减少专业技术人员的空缺，企业当然也应该引进高素质的外国专业人才。但“更为有效的”方式是“延长年长的专业人才的退休年龄”。专家们建议，企业应该提供“合理的待遇”尽可能让拥有大量经验的专业人士能在企业服务更长的时间。

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（法新社、德新社）

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