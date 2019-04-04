缺乏避孕手段 发展中国家女性生育率高

（德国之声中文网）每天，这个世界上有23.6万人诞生。联合国预计，到2050年，地球上将生活着100亿人。德国发展部长穆勒（Gerd Müller）称之为"人口爆炸"。

"我们所处的这一发展趋势是不正常的。我们不得不提出这个问题：我们会有足够的食物和水，来满足人们的需要吗？"穆勒说，特别是在气候变迁以及越来越多的人踏上逃亡之路的这一背景下，有必要提出这样的问题。

特别是在欠发达国家，人口增长最迅猛。从数据上看，发达工业国每位女性生育1.7个孩子--德国是1.5个；发展中国家则是平均近4个。

联合国人口基金会负责人卡内姆（Natalia Kanem）举例说，在尼日尔，每位女性平均生育7个孩子，尽管大多数女性其实希望不要有这么多孩子。但在许多国家，男性对此毫不在意。此外，特别在农村地区几乎没有避孕用品。

早在1994年，179个国家在开罗举行的国际人口与发展大会上达成的行动纲领内容之一是，所有女性有权决定是否以及生育多少个孩子。但联合国的数字显示，至今仍有超过2亿女性无法获得避孕用品。

计划生育是一种人权

德国发展部长穆勒说，家庭对于生育的计划权利不应成为一个禁忌话题。这也是他在一些国家开展发展援助工作的讨论议题之一。

穆勒以马拉维为例：该国政府在德国的援助下，展开相关的科普活动。在数年内，该国生育率从每位女性生育超过5个孩子下降至不到4个。不过，邻国赞比亚情况就不同了。穆勒说："那里的总统说，对他来说，有10个孩子比有5个好。那你也就没办法进行科普了。"

穆勒宣布，德国将提高对联合国人口基金会的资金支持，升幅为1100万欧元，达到3300万欧元。此外，德国还将出资约10亿欧元用于贫穷国家的妇女教育，其中约1亿欧元用于科普教育以及家庭生育计划相关内容。

总体而言，50年来，发展中国家的家庭生育计划状况有明显改善。1969年，发展中国家还仅有2%的女性能获得避孕用品。

此外，女性生育过程中的死亡率也明显下降。1994-2015年，每10万名产妇的死亡人数从832个降低至436个。