 编辑部立场：我们展示多少暴力？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.11.2019

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时政风云

编辑部立场：我们展示多少暴力？

德国之声是否应该展示市民被点火焚烧以及示威者被枪击的画面？这些问题并不容易回答。为何最终做出决定，发表这些图片，德国之声主编Ines Pohl和中文部主任Philipp Bilsky就此给出说明。

Hongkong Proteste Sai Wan Ho Ausschreitungen (Reuters/Cupid Producer)

（德国之声中文网）本周一是香港抗议事件爆发以来最为暴力的日子之一。上午，一名警员向多名示威者连开数枪，造成一人重伤。稍后，有人向一名男子泼洒可燃性液体，并点火焚烧。相关事件的多个视频在互联网上迅速传播。

Ines Pohl Kommentarbild App (DW/P. Böll)

德国之声主编Ines Pohl 

我们究竟应该向读者们展示多少暴力场面？应该展示哪些图片？哪些又过于令人不安？另一方面：如果我们不发表特定图片的话，是否要面对掩盖真相的质疑？在数周以来对于香港局势的报道中，我们始终面对这样的问题。过去的这个周一尤为明显。

德国之声的基本原则是：我们不使用美化或者淡化残忍或不人道暴力行为的照片，我们也不使用描绘残忍过程且违反个人尊严的照片。 此外，我们在报导中也绝不呈现受害者如何遭受身体与心理虐待，或是他们的死亡过程，让暴力受害者因为我们的报导受到二次伤害。 然而，如果呈现或报导这些细节符合公众的合理关切，能使公众更清楚了解特定新闻事件全貌时，我们需要破例呈现相关事实。

HA Asien | Philipp Bilsky Kommentarbild App (DW/P. Böll)

德国之声中文部主任Philipp Bilsky

我们决定，将枪击示威者和被焚烧男子的画面均予以公布。针对男子被烧事件，我们不发表视频，而是图片。理由如下：我们认为，采取这种呈现方式符合公众的合理关切。

在枪击示威者的案件中，问题在于：警方在何种情况下开枪？使用枪械是否合理? 抑或过度？但是，如果我们展示了警方暴力，也必须展示示威者的暴力。因为根据我们目前所掌握的信息，当时是示威运动支持者向这名男子泼洒液体，并用火点燃。

Proteste Hongkong Mann wird in Brand gesteckt NUR AKTUELLE KURZFRISTIGE Berichterstattung (Twitter)

德国之声谨遵的基本原则是，让受众透过我们的报导，形成他们对新闻事件的独立看法。 也因如此，我们不支持任何政党、政治团体或宗教社团。 我们的使命是还原真相。具体到香港，意味着在谨遵我们的道德原则基础上，展示双方的暴力行为。当然，始终会有不同的个案发生，需要我们做出新的回答。而德国之声今后也会继续迎接这样的挑战。我们希望藉此与您，我们的受众进行对话。

 

Ines Pohl  德国之声主编

Philipp Bilsky 德国之声中文部主任

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