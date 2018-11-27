编辑基因主角 出席国际峰会受道德伦理批评

（德国之声中文网）随着一连三天的“第二届人类基因组编辑国际峰会”于周二（27日)在香港大学举行开幕礼，事件主角贺建奎为演讲嘉宾，在会议的第二丶三天发表主题为 “人类胚胎编辑”的演讲，事件旋即热爆香港，全城瞩目。峰会更吸引逾百名海外及内地传媒记者蜂拥而至。然而，开幕礼上，贺建奎却戏剧性地缺席，一时传闻四起，及后有传闻他甚至已经办了酒店退房手续，令事件增添扑索迷离。

𡶶会第二天，逾百名海内外媒体一早到会议场外守候，结果，贺建奎如期出席演讲。贺首先他感谢大会提供机会让他于分享研究结果，由于实验的保密性不强，部分研究结果意外地于峰会前流出，使胚胎编辑这个话题变得很火爆。贺澄清他的大学对他进行的这项实验全不知情，他没料到实验会引起如此大争议，为此致歉，但坚持会继续进行测试。

7对夫妇参与此研究 30个胚胎进行基因编辑

贺建奎指出，HIV仍然是许多发展中国家的主要疾病，造成众多死亡，因此决定进行此实验。贺披露，共有7对夫妇参与此研究，而研究人员总共对30个胚胎进行基因编辑。所有的男参加者均是人类免疫缺陷病毒（HIV）感染者，而女参加者均对病毒呈阴性反应。而基因编辑婴儿“露露”及“娜娜“，父亲也为艾滋病带菌者，而母亲则对艾滋病呈阴性反应，夫妇二人被选中参与是次研究。

贺解释，在进行胚胎研究前，先利用猴子进行有关基因组编辑的实验，然后才在人类胚胎进行实验，并强调参与今次实验的父母，女双胞胎及娜娜的父母，都事前知悉有关风险，他表示，所有参加者都是受过高等教育人士，在进行临床实验前，他曾花逾一小时向他们解释实验涉及的风险，他们均同意并签下同意书。最后选择于母体植入两个胚胎，诞下双胞胎。双胞胎出生后健康良好。

贺建奎的演讲吸引了众多观众

为基因编辑感到自豪

贺指他成功令双胞胎一出生就对艾滋病毒（HIV）有免疫力感到自豪，他强调，双胞胎的父亲原本已失去希望。然而，在双胞胎女婴出生后，他收到对方信息，表示下半生会努力工作赚钱，去照顾女儿和太太。

贺建奎称，自己曾到访内地的“爱滋村”，发现很多村民把孩子交给亲人带离村子，以免受爱滋感染。因此他认为是项实验是为了已受感染的儿童而进行，因为目前并未成功研究出预防的疫苗。

贺的演说受到会上来自各地科学家，对进行人体实验的道德伦理、所用的“CRISPR/Cas9”基因编辑技术的安全性及提出质议， 尤其是当今已有其他方法令胎儿不受父母艾滋病感染，质疑使用此技术的必要性。

会上有科学家质疑，为何贺明知科学界未有共识会有极大反响，仍要秘密进行临床实验，贺指在三年前开始进行实验时，曾把初步研究数据在美国柏克莱加州大学会议以及去年纽约举行的会议上公开。在他开始人体临床测试后，也曾征询来自美国的教授意见。

会先试为自己的孩子做 用下半辈子去负责女婴的将来

另一方面，会上科学家质议双胞胎将会面对的道德伦理问题，包括她们的特殊基因或会引来不同的对遇，双胞胎长大后，伴侣或会因为她们这罕有的基因而迎娶她们，从而影响了她们的婚姻抉择。贺建奎重申，他们不会控制孩子的未来，孩子将来怎样选择是他们的自由。而此次实验中的双胞胎姐妹露露和娜娜，两名婴儿只有一个的基因编辑成功，也就是说只有一名女婴的基因可对抗艾滋病毒，与会学者担心这恐将导致两姐妹遭到父母甚至社会的区别待遇，走上不同的人生轨迹。贺建奎承认自己无法回答这个问题。另外，会上亦有提问者表示对其所创造两个孩子的未来感到担忧，贺建奎则表示愿意用自己生命的下半辈子去负责女孩的将来。

会上有媒体问到如果换作是他自己的孩子，他是否也会照样进行实验，贺建奎则表示，会先试为自己的孩子做实验。贺建奎又确认，目前另一对夫妇可能已怀孕，不过仍在初步阶段。他指出，实验初期是由大学方面资助，当进入临床实验阶段时，所有医疗开支都是由他个人出资，他名下的两间生物基因公司并没有提供资助。

大会主席: 整体科学界的监管失败

诺贝尔医学奖得主、大会主席 David Baltimore表示，贺建奎并未通知大会有关研究测试，大会是基于“言论自由”容许他继续发表演讲，指基因编辑在技术上和道德伦理上仍有众多问题未解决，因此进行人体测试是“不负责任”的行为，亦不认为医学上有必要透过这方法使人类对艾滋病免疫，他强调贺的事件是“整体科学界的监管失败”。大会方将会就此事件开会讨论并于第二天发表声明。

另一名与会者哈佛医学院院长George Daley也同时批评，贺建奎的实验会导致基因编辑领域的一大倒退，离经叛道的科学家会为科研界别带来非常深远的代价。

在峰会召开前一天，据人民网11月26日报道，贺建奎宣布一对名为露露和娜娜的基因编辑双胞胎姐妹本月在中国健康诞生。这是世界首个免疫艾滋病的基因编辑的个案。事件旋即引发全球巨大争议。逾百名中国科学家前天公开谴责，称“潘多拉魔盒已经打开，必须在不可挽回前关上它”。