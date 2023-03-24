“编程随想”妻子贝女士：希望二审公正公开

（德国之声中文网）"编程随想"博主阮晓寰的妻子贝女士向德国之声表示，官方给阮晓寰派了法律援助律师；家属从法援律师这一渠道了解他的信息。"我之前给律师发微信，就说他（指阮晓寰）的状态还可以，但信息量不大。"

贝女士说，还有一个渠道了解阮晓寰的情况是通过上海信访办。"我4月4号去北京的时候，北京国保不是找我谈话吗，他们了解了我所反映的从阮晓寰被抓捕到一审判决，这些我觉得有问题的--程序上的问题也好、判决书上的问题也好，让我写了一个文字的申诉，他们帮我递交了。他们说他们也会向他们的渠道反映我的情况和诉求。"

"后来就叫来一个上海信访办的工作人员。这个人可能是上海北京经常两地跑的。就等于是北京国保把他找来，说正好他在北京，他们觉得通过信访办也是个很好的渠道，可以去帮我跟上海政府以及现在的承办机关沟通阮晓寰的案子，对我反映的问题和一些诉求去做跟进，那这个其实也是挺好的了。"

贝女士说，4月4号上海信访办的人和她一起返回上海。之后他们面谈了两次，就是针对法律援助律师占位的事情。而最近一次谈话是在上周。

贝女士说："按照法律规定，二审立案后三个月内是要审结的，那就意味着2月22日立案，5月22日之前是要审结的。按照现在这样他们卡在法律援助律师占位、家属律师进不去，家属一直质疑，要求法援律师撤销，让家属律师进去，这就等于程序问题还没有梳理清楚。"

"上周，信访办的人就找我面谈，说5月22日肯定是来不及了。他就告诉我，高院会要延期的。那我就质疑说，现在嫌疑人也好、被告也好是在押状态，又不让我们取保候审，说这个是国家安全类的，什么什么的。那法院延期，被告不就是多在看守所羁押了？"

"上海信访办的人告诉我另一个情况，就是，阮晓寰现在在看守所，也是有保障的。就是保障他，他喜欢吃苹果啊，牛肉啊，都是有保障的。然后说他在里面可以锻炼身体。可以看书。"

贝女士说："所以现在阮晓寰情况是通过上海信访办他们去帮我和看守所沟通，把他的情况传递给我的。"

"编程随想"博主阮晓寰曾获德国之声博客大赛最佳中文博客提名。2021年5月10日，阮晓寰在上海的家中被带走。时隔近两年后，今年2月，他在不公开审理后因"煽动颠覆国家政权"罪名被判处七年有期徒刑。据自由亚洲电台报道，贝女士也是在当时庭审时才见到丈夫，目测他体重减半，大半头发变白。

贝女士向德国之声介绍有关撤销法援律师的诉求："我们家属的要求也是很合法的。就是我们家属委托的律师，是尚宝军和莫少平律师。法律援助律师是用着国家的钱来保护被告的辩护权利，适用的条件是被告经济条件不允许自己请辩护律师。那这个前提在阮晓寰这个案子上面是不存在的。"

"那法院如果说，阮晓寰坚持要用法律援助律师，那我们家属就是根据诉讼法解释第51条，要求明确地让在押的被告阮晓寰清楚知道，家属已经请了莫少平律师事务所的两名律师。他如果在明确知道这个情况的条件下，仍然坚持要用法院律师，那请法院提供可以取信的证据，告诉家属是这个情况。"

贝女士表示，她与阮晓寰的父母一直在通过致信上海高院院长等反映情况。她说，主要的诉求除了希望合情合理地撤销法律援助律师之外，再就是，"由于承办法官须梅华在这个事情上耽搁的时间太长了，两个多月了，所以我们希望她避嫌，我们对她的专业性和办案态度质疑，希望承办法官避嫌，不要再参与大家都关注的这个案子二审了，不适合"。"第三个我们一直在说的就是，希望二审能够公开，来表示司法公正。"

编程随想博客

贝女士表示："其实我们家属在这件案子上面已经一直是很相信上海的司法机关的，我们也相信在这个司法体制里面，二审是对一审的全面检查和纠正的，我们给上海高院时间，上海政府通过上海信访办既然也介入这个案子了，也看出他们上海政府对这个案子的重视，也是不希望因为阮晓寰这个案子造成一个司法的恶劣影响吧。我们是希望国际社会、媒体还有很多编程随想的网友一起来看，就是行使社会监督嘛。如果这个案子二审能够公开公正地给一个合情合理合法的判决，那就是坏事变好事嘛，对于上海司法机关来说。我们就是期待这个结果。"

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