缓解缅甸局势 北京称愿意帮忙

（德国之声中文网）本周日（3月7日）中国外长王毅表示，希望缅甸各方保持冷静克制，从缅甸人民的根本利益出发，坚持通过对话协商，在宪法和法律框架下解决矛盾分歧，继续推进国内民主转型进程。当务之急是防止发生新的流血冲突，尽快实现局势缓和降温。他在人大新闻发布会上回答涉缅甸问题时还表示，缅甸是东盟大家庭成员，中方支持东盟秉持不干涉内政和协商一致原则，以“东盟方式”从中斡旋调停，寻求共识。中方也愿在尊重缅甸主权和人民意愿基础上，同各方接触沟通，为缓和紧张局势发挥建设性作用。

中国当局曾表示，缅甸的局势完全是中方不愿意看到的，并驳斥了关于北京参与这次军事政变的说法。

西方国家强烈谴责缅甸政变，中国的态度更加谨慎，着重强调其国家稳定的重要性。不过中国支持联合国安全理事会要求释放昂山素季和其他被拘留者的声明。缅甸军方于2月1日宣布该国进入紧急状态，昂山素季和总统温敏等多人被拘。

根据中国外交部网站，王毅在新闻发布会上表示，缅甸与中国是山水相连的“胞波”兄弟，是同甘共苦的命运共同体。中国对缅友好政策面向全体缅甸人民。中方同缅甸各党各派，包括民盟，都有着长期友好交往，对华友好也始终是缅甸各界的共识。不管缅甸局势怎么变化，中国推动中缅关系的决心不会动摇，中国促进中缅友好合作的方向也不会改变。

昂山素季所在的全国民主联盟（NLD）去年11月在缅甸选举中获得压倒性胜利。但是军方并不承认此次选举。

本周六，一名受雇于缅甸军政府的的以色列-加拿大籍说客告诉路透社，军方将领希望在政变后可以全面退出政坛，并寻求改善与西方国家的关系，与中国保持距离。

缅甸民众多次举行了反对军政府示威，数万抗议者走上街头，中国驻仰光使领馆外也聚集了抗议人群，示威指责北京支持军政府。

北京方面表示，政变发生前没有得到通知。外界对中国持有怀疑态度，中国在缅甸拥有重要的经济和战略地位，面对西方批评，中国往往持反对立场，支持缅甸。

文木 / 洪沙 （路透社等）



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