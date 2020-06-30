缓和局势 中国在中印边界后撤军队

（德国之声中文网）据不愿透露姓名的印度政府圈内人士向路透社表示，中国军队本周一在加勒万河谷地区一处地点拆除了帐篷和设施，中方车辆继而撤出该地区。此外，中国在有争议的基阿姆温泉地区（Gogra-Hot Springs）也后撤军车。



据新德里电视台报道，中印双方军队在加勒万河谷都至少撤退了1公里，并建起了缓冲区。



6月15日，中印军人在加勒万河谷发生激烈流血冲突，造成20名印度士兵丧生。北京方面迄今没有透露中方的伤亡状况。



特别代表互通电话



据中国官媒本周一报道，中印边界问题中方特别代表、国务委员兼外交部长王毅同印方特别代表、印度国家安全顾问多瓦尔（Ajit Doval）7月5日晚通电话，双方就缓和当前两国边界事态达成积极共识，包括避免分歧上升为争端，遵守两国就边界问题签署的一系列协定协议，同意将通过特别代表会晤机制加强沟通，避免影响边境地区和平与安宁的事件再次发生，继续保持对话磋商，尽快完成双方一线部队脱离接触进程。



报道说，王毅表示，"中方将继续有力捍卫自身领土主权"，"双方应始终坚持互不构成威胁、互为发展机遇的战略判断"，"希望印方同中方相向而行，正确引导舆情民意，维护和推进两国正常交往合作，避免采取将争议扩大化、复杂化的做法，共同维护中印关系大局。"



在6月15日发生严重流血冲突前夕，中印军队举行了高层将军级别的谈判，但没有取得进展。据《印度时报》6月5日披露，印方在会谈中提出希望两国军队都从班公错（Pangong Tso）左岸、基阿姆温泉（Gogra-Hot Springs）和加勒万河谷（Galwan Valley）地区的4、5个对峙地点撤出，并将后方增派的部队、火炮和装甲车通过分阶段、可核查的方式撤走。6月12日，双方将领再次举行谈判，但仍无果而终。

7月3日印度总理莫迪前往拉达克地区



莫迪政府作出强硬反应



6月15日的冲突发生后，双方在互相指责后虽承诺降温，但其实仍在各自集结军队。伴随着印度国内反华情绪高涨，印度总理莫迪关闭了象征中印友谊的微博帐号，印度政府以国家安全为由宣布禁止使用59款中国应用软件。另据报道，印度当局还在审议对中国商品进行强硬制裁的措施。此外，印度近日还首次在联合国对香港问题发声。在日内瓦举行的人权理事会会议上，印度常驻日内瓦联合国代表拉吉夫·钱德尔发表了有关香港问题的声明。



7月3日，印度国防部宣布向俄罗斯购买军火，加强边防力量的计划。同一天，莫迪总理出人意料地访问位于喜马拉雅北部山区的拉达克地区，看望了正在当地一家医院接受治疗的在印中边境冲突中受伤的印度士兵。莫迪在对士兵们发表演说时说，士兵已向"企图入侵的敌人作出适当回应"，"敌人已看到士兵们的怒火"，并强调印度不会停止在边境地区建路搭桥。据印度媒体报导，印度政府把这次莫迪访问边境的安排高度保密，直到最后一刻才公布，此行是要向中国领导层发出强烈讯息，表明印度不会在冲突中轻易投降。



对于莫迪赴中印边境地区考察，中国的反应明显希望避免事态升级。中国外交部发言人赵立坚在7月3日的例行新闻发布会上没有使用强硬措辞，而是称，"双方应按照两国领导人达成的重要共识，共同维护两国关系大局。印方不应对中方有战略误判。"



在7月6日中国外交部的记者会上，路透社记者就印度媒体报道，中方已将帐篷等设施从加勒万河谷冲突地点回撤的消息向中方求证，外交部发言人赵立坚没有正面回答，但称，"中印两军于6月30日举行了第三轮军长级会谈。双方继续推动落实前两轮军长级会谈达成的共识，就一线部队采取有效措施脱离接触、缓解边境局势取得了积极进展。希望印方同中方相向而行，以实际行动落实好双方达成的共识，继续通过军事和外交渠道保持密切沟通，共同推动边境地区局势缓和降温。"