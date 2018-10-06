缓和军事关系？中美防长新加坡会晤

（德国之声中文网）周四（10月18日），美国防长马蒂斯与中国国防部长魏凤和在新加坡东盟防长会议期间会晤。

据美联社报道，二人会晤了90分钟，不过没有达成新的协议。五角大楼亚太事务首席官员施瑞夫（Randall Schriver） 表示，马蒂斯称会谈"直率、坦诚"。施瑞夫说，二人谈及很多议题，不过中心是南中国海争议。马蒂斯强调，该地区许多国家与美国一样，对中国在南中国海的活动持批评态度。

施瑞夫说，在南中国海问题上，双方将会继续存在分歧、需要对话。

不过，施瑞夫说，双方都承认会晤本身就具有重要意义，高级别沟通有助于缓解紧张、避免冲突。"从这个意义上，会晤是有成效的。"

马蒂斯与魏凤和还谈及邀请魏凤和访美一事。施瑞夫说，具体细节尚须磋商，但双方都愿意尝试找到一个合适的时间。

施瑞夫说，马蒂斯重申希望建立持久关系的愿望，以便成为双边整体关系中的稳定力量。施瑞夫说："当我们遇到分歧或障碍，应当寻求加深联络，特别是在高级别、战略上，才能彻底谈清楚分歧。"

迟来的会谈

马蒂斯与魏凤和的会晤早在数周前就应当进行，但据报道，中方取消了这一会晤。

施瑞夫周三向媒体表示，周四与马蒂斯在新加坡的会晤是中方提出的。他说，美方官员将这视为中方对于稳定军事关系感兴趣的信号。

自6月以来，中美军事关系发生一系列摩擦。施瑞夫表示，触发新近紧张关系的是9月，特朗普政府决定对中国军方做出制裁。当时，美国称中国解放军从苏联购买苏-35战机和S-400防空武器，违反了美国对俄罗斯的全面制裁法。中国解放军总装备部及其部长李尚福中将成为受制裁对象。

中国外交部表示强烈愤慨，称美国做法将严重损害中美两国、两军关系。此后，美国海军司令取消了原定访问五角大楼的计划。9月30日，美国海军驱逐舰迪凯特号在南中国海与中国海军战舰发生危险的逼近。此外，中国拒绝一艘美国军舰停靠香港。

踩到脚趾的时候

本周早些时候，马蒂斯向随访的记者表示："美中是两个大国，两个太平洋大国，两个经济大国。会有些时候我们踩到对方的脚趾，所以我们必须要找到一条有效管理关系的途径。"

马蒂斯本周访问了越南。施瑞夫表示，像越南这样较小的国家，其海军军力和经济实力有限，他们有理由私下而不是公开表达对中国的担忧。"不过我想，对于我们的（军事）存在将持续下去的信心再增加。"

施瑞夫周三表示，美方的信息是明确的，"任何一国都不能改变国际法和国家准则。我们将在国际法允许的地方飞行、航行和运作"。他说，马蒂斯在会谈中也将重申美国在国际水域航行自由上的立场。

苗子/达扬（美联社、路透社、法新社）