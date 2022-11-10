缅甸位于中南半岛西部，西北邻印度和孟加拉，东北靠中国，东南接泰国与老挝。为东南亚国家联盟成员国。其南临安达曼海，西南濒孟加拉湾。国土面积约67.65万平方公里，人口5000多万。

缅甸曾长期由军政府独裁。2010年，缅甸开始民主改革，逐步释放了在押的政治犯。在2015年的议会大选中，由诺贝尔和平奖得主昂山素季领导的“全国民主联盟”获得了半数以上议席，成为执政党。在军政府时期，缅甸与中国有着密切的经贸关系；民主改革后，对华经贸一度有所降温，但近年来再次呈现增长趋势。