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缅甸位于中南半岛西部，西北邻印度和孟加拉，东北靠中国，东南接泰国与老挝。为东南亚国家联盟成员国。其南临安达曼海，西南濒孟加拉湾。国土面积约67.65万平方公里，人口5000多万。
缅甸曾长期由军政府独裁。2010年，缅甸开始民主改革，逐步释放了在押的政治犯。在2015年的议会大选中，由诺贝尔和平奖得主昂山素季领导的“全国民主联盟”获得了半数以上议席，成为执政党。在军政府时期，缅甸与中国有着密切的经贸关系；民主改革后，对华经贸一度有所降温，但近年来再次呈现增长趋势。
位於中缅边境的云南省瑞丽市过去一年来经历4次封城，近日网上纷纷传出当地民众与前官员的求救讯息。然而，现任官员却称该市暂不需外地援助。
佛教点灯节将至，缅甸军政府宣布，将赦免并释放共5636 名囚犯。
针对昂山素季的审判秀是军方为了防止她在缅甸重返政坛。然而，这反而可能最终巩固她在该国的传奇地位。
美国官员表示缅甸军方延后选举意在「拖延时间」，要求东盟国家加强施压。同时，美国务卿布林肯在本週将参加五场东盟系列会议，与中国外长王毅互别苗头。美中在东南亚的抗衡似乎正在升温。
在缅甸政变后六个月，军政府领导人敏昂莱正式宣佈自己为总理，并成立看守政府、将国家紧急状态延长至2023年。这使得这个曾经短暂享受过民主的国度，前途更显动盪。
面对中国和缅甸边境的新冠疫情抬头，中国加大了向缅甸提供疫苗的力度。受益者中，也包括和缅甸政府军“死磕”的反叛武装力量。
美国国务卿布林肯与东盟外长举行会议，会中对缅甸情势表示「深切关注」，并呼吁东南亚国家立即采取行动，以结束暴力。另外针对南海争议也发表看法，他讲了什麽？
美国国务院12日发布防止种族灭绝的年度报告，除了再次认定中国在新疆对维吾尔人进行种族灭绝外，也批评缅甸丶厄立特里亚与埃塞俄比亚等国严重迫害人民的行为。
中美的对抗波及全球各个地区，东南亚自然也不会例外。但是，为了抗衡北京，西方国家是不是应当放弃原则去主动接近东南亚的专制国家呢？
自二月初发生军事政变以来，缅甸日益陷入暴力和混乱。联合国担心，缅甸国内冲突可能急剧升级。在6月19日昂山素季生日当天，一些缅甸反政变的抗议者头戴鲜花、走上街头。
缅甸前政府实际领导人昂山素季遭罢黜后已被软禁数月。据媒体报道，这位前诺贝尔和平奖得主现在被控涉嫌腐败已经遭到起诉。
中国-东盟外长会就南海议题承诺要保持克制，知情人士称菲国一度对于共同声明內容有歧见，声明中也未提缅甸，为什么？
今年是中国与东盟建立对话关系30周年，6月7日至8日中国外长王毅将与东盟各国外长举行会议，过去数十年中国与东盟关系越趋紧密，各国态度如何？
台湾悼念六四晚会因疫情改线上举行，并在台北设立实体悼念亭，供民众献花。今年也有泰国与缅甸的组织参与晚会，这是「奶茶联盟」首度出席台湾的六四相关活动。
自今年二月初被软禁以来，受到多项指控的昂山素季首次出庭。此前，她同律师团队进行了30分钟的面对面交谈。
据缅甸新闻网站Myanmar Now报道，缅甸军政府任命的选举委员会将以2020年11月选举欺诈为由，解散昂山素季领导的的全国民主联盟党（民盟）。
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