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缅甸

缅甸位于中南半岛西部，西北邻印度和孟加拉，东北靠中国，东南接泰国与老挝。为东南亚国家联盟成员国。其南临安达曼海，西南濒孟加拉湾。国土面积约67.65万平方公里，人口5000多万。

缅甸曾长期由军政府独裁。2010年，缅甸开始民主改革，逐步释放了在押的政治犯。在2015年的议会大选中，由诺贝尔和平奖得主昂山素季领导的“全国民主联盟”获得了半数以上议席，成为执政党。在军政府时期，缅甸与中国有着密切的经贸关系；民主改革后，对华经贸一度有所降温，但近年来再次呈现增长趋势。

A man wearing a face mask to help curb the spread of the coronavirus walks by a note which reads one-way policy on a street as a measure of pandemic control in Lanzhou city in northwest China's Gansu province, Monday, Oct. 25, 2021. A northwestern Chinese province heavily dependent on tourism closed all tourist sites Monday after finding new COVID-19 cases. (Chinatopix via AP)

云南瑞丽4度封城 民众求援 官员「辟谣」 29.10.2021

位於中缅边境的云南省瑞丽市过去一年来经历4次封城，近日网上纷纷传出当地民众与前官员的求救讯息。然而，现任官员却称该市暂不需外地援助。
FILE - In this Saturday, March 27, 2021 file photo, Commander-in-Chief Senior Gen. Min Aung Hlaing presides over an army parade on Armed Forces Day in Naypyitaw, Myanmar. The United Nations says after a military takeover of the country, more than 850 people have been killed since Feb. 1 and more than 4,800 arbitrarily detained. (AP Photo/File)

缅甸军政府：将大赦5000多在押示威抗议者  18.10.2021

佛教点灯节将至，缅甸军政府宣布，将赦免并释放共5636 名囚犯。 
FILE PHOTO: Myanmar's State Counsellor Aung San Suu Kyi attends the joint news conference of the Japan-Mekong Summit Meeting at the Akasaka Palace State Guest House in Tokyo, Japan October 9, 2018. Franck Robichon/Pool via Reuters/File Photo

缅甸：针对昂山素季的审判意味着什么？ 03.10.2021

针对昂山素季的审判秀是军方为了防止她在缅甸重返政坛。然而，这反而可能最终巩固她在该国的传奇地位。
July 12, 2021*** U.S. Secretary of State Antony Blinken speaks about the release of the 2021 Congressional Report Pursuant to the Elie Wiesel Genocide and Atrocities Prevention Act at the Department of State in Washington, U.S., July 12, 2021. Manuel Balce Ceneta/Pool via REUTERS

缅甸延后选举 美国批「拖延时间」呼吁东盟施压 03.08.2021

美国官员表示缅甸军方延后选举意在「拖延时间」，要求东盟国家加强施压。同时，美国务卿布林肯在本週将参加五场东盟系列会议，与中国外长王毅互别苗头。美中在东南亚的抗衡似乎正在升温。
FILE PHOTO: Commander-in-Chief of Myanmar's armed forces, Senior General Min Aung Hlaing, delivers a speech at the IX Moscow conference on international security in Moscow, Russia, June 23, 2021. Alexander Zemlianichenko/Pool via REUTERS/File Photo

缅甸成立看守政府 延长紧急状态至2023 02.08.2021

在缅甸政变后六个月，军政府领导人敏昂莱正式宣佈自己为总理，并成立看守政府、将国家紧急状态延长至2023年。这使得这个曾经短暂享受过民主的国度，前途更显动盪。
In this Nov. 30, 2016 photo, three Kachin Independence Army (KIA) soldiers patrol along the bunker at the front line of on a mountain near Laiza, the headquarters of KIA in Kachin State, Myanmar. Ethnic Kachin rebels long at war with Myanmar troops say the government has only escalated fighting since Aung San Suu Kyi took over as leader, crushing the hopes that had led many ethnic minorities to support her party and leaving them with no confidence in the peace process that Suu Kyi has identified as a priority.(AP Photo Esther Htusan) |

缅甸反叛武装：收到中国新冠疫苗 25.07.2021

面对中国和缅甸边境的新冠疫情抬头，中国加大了向缅甸提供疫苗的力度。受益者中，也包括和缅甸政府军“死磕”的反叛武装力量。
July 12, 2021*** U.S. Secretary of State Antony Blinken speaks about the release of the 2021 Congressional Report Pursuant to the Elie Wiesel Genocide and Atrocities Prevention Act at the Department of State in Washington, U.S., July 12, 2021. Manuel Balce Ceneta/Pool via REUTERS

美国加強印太抗中 促东盟对缅甸采取行动 15.07.2021

美国国务卿布林肯与东盟外长举行会议，会中对缅甸情势表示「深切关注」，并呼吁东南亚国家立即采取行动，以结束暴力。另外针对南海争议也发表看法，他讲了什麽？
July 12, 2021*** U.S. Secretary of State Antony Blinken speaks about the release of the 2021 Congressional Report Pursuant to the Elie Wiesel Genocide and Atrocities Prevention Act at the Department of State in Washington, U.S., July 12, 2021. Manuel Balce Ceneta/Pool via REUTERS

美公布种族灭绝年度报告 中国与缅甸为高风险国   13.07.2021

美国国务院12日发布防止种族灭绝的年度报告，除了再次认定中国在新疆对维吾尔人进行种族灭绝外，也批评缅甸丶厄立特里亚与埃塞俄比亚等国严重迫害人民的行为。
Hand out photo dated July 6, 2020 of The aircraft carriers USS Ronald Reagan (CVN 76) and USS Nimitz (CVN 68) and their carrier strike groups (CSGs) steam in formation. Two US Navy aircraft carriers have resumed rare dual exercises in the South China Sea, the second time this month the massive warships have teamed up in the contested waters. The USS Ronald and USS Nimitz carrier strikes groups, comprising more than 12,000 US military personnel among the two aircraft carriers and their escorting cruisers and destroyers, were operating in the South China Sea as of Friday July 17, the US Pacific Fleet said in a statement. The presence of the Nimitz and Reagan in the South China Sea earlier this month marked the first time two US aircraft carriers have operated together there since 2014 and only the second time since 2001. U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Jason Tarleton via ABACAPRESS.COM|

德语媒体：东南亚是中美必争之地 25.06.2021

中美的对抗波及全球各个地区，东南亚自然也不会例外。但是，为了抗衡北京，西方国家是不是应当放弃原则去主动接近东南亚的专制国家呢？

A protester holds up a painting of Myanmar's detained civilian leader Aung San Suu Kyi to mark her birthday during a demonstration against the military coup in Yangon on June 19, 2021. (Photo by STR / AFP)

联合国忧虑缅甸爆发内战 民众为昂山素季"庆生" 19.06.2021

自二月初发生军事政变以来，缅甸日益陷入暴力和混乱。联合国担心，缅甸国内冲突可能急剧升级。在6月19日昂山素季生日当天，一些缅甸反政变的抗议者头戴鲜花、走上街头。
22.02.21 *** A Myanmar migrant in Thailand holds up the three finger salute next to a picture of detained Myanmar civilian leader Aung San Suu Kyi at a protest against the military coup in their home country, in front of the United Nations ESCAP building in Bangkok on February 22, 2021. (Photo by Mladen ANTONOV / AFP) (Photo by MLADEN ANTONOV/AFP via Getty Images)

昂山素季被控贪腐罪名 10.06.2021

缅甸前政府实际领导人昂山素季遭罢黜后已被软禁数月。据媒体报道，这位前诺贝尔和平奖得主现在被控涉嫌腐败已经遭到起诉。
Chinese vessels, believed to be manned by Chinese maritime militia personnel, are seen at Whitsun Reef, South China Sea on March 27, 2021. Picture taken March 27, 2021. Philippine Coast Guard/National Task Force-West Philippine Sea/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES.

东盟与中国避谈缅甸 南海争议仍存分歧 09.06.2021

中国-东盟外长会就南海议题承诺要保持克制，知情人士称菲国一度对于共同声明內容有歧见，声明中也未提缅甸，为什么？
(190801) -- BANGKOK, Aug. 1, 2019 (Xinhua) -- Chinese State Councilor and Foreign Minister Wang Yi takes an interview after his meeting with U.S. Secretary of State Mike Pompeo in Bangkok, Thailand, Aug. 1, 2019. (Xinhua/Zhang Keren) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

中国与东盟建立对话30周年：东南亚对中态度为何？ 07.06.2021

今年是中国与东盟建立对话关系30周年，6月7日至8日中国外长王毅将与东盟各国外长举行会议，过去数十年中国与东盟关系越趋紧密，各国态度如何？
On the day in memory of Tiananmen Square protest, a NGO also makes cards aims to free Ming-Ge Lee. Time: June 4, 2018 Location: Liberty Square, Chiang Kai-shek Memorial Hall, Taipei Copyright: Rofa +++ Achtung: Nur zur abgesprochenen Berichterstattung verwenden! +++

六四32周年：台湾纪念活动首见「奶茶联盟」 04.06.2021

台湾悼念六四晚会因疫情改线上举行，并在台北设立实体悼念亭，供民众献花。今年也有泰国与缅甸的组织参与晚会，这是「奶茶联盟」首度出席台湾的六四相关活动。
TOPSHOT - A group of protesting engineers hold up signs calling for the release of detained Myanmar civilian leader Aung San Suu Kyi during a demonstration against the military coup in Naypyidaw on February 15, 2021. (Photo by STR / AFP) (Photo by STR/AFP via Getty Images)

政变以来 昂山素季首次现身法庭 24.05.2021

自今年二月初被软禁以来，受到多项指控的昂山素季首次出庭。此前，她同律师团队进行了30分钟的面对面交谈。
Myanmar's State Counsellor Aung San Suu Kyi leaves the Peace palace in The Hague, on December 12, 2019 on the the last day of a three-day hearing on the Rohingya genocide case before the UN International Court of Justice. - The Gambia hit out Thursday at Aung San Suu Kyi's silence over the plight of Rohingya Muslims after the Nobel peace laureate defended Myanmar against genocide charges at the UN's top court. (Photo by Sem VAN DER WAL / ANP / AFP) / Netherlands OUT (Photo by SEM VAN DER WAL/ANP/AFP via Getty Images)

缅甸选举委员会计划解散昂山素季领导的政党 21.05.2021

据缅甸新闻网站Myanmar Now报道，缅甸军政府任命的选举委员会将以2020年11月选举欺诈为由，解散昂山素季领导的的全国民主联盟党（民盟）。
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