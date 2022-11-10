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缅甸位于中南半岛西部，西北邻印度和孟加拉，东北靠中国，东南接泰国与老挝。为东南亚国家联盟成员国。其南临安达曼海，西南濒孟加拉湾。国土面积约67.65万平方公里，人口5000多万。
缅甸曾长期由军政府独裁。2010年，缅甸开始民主改革，逐步释放了在押的政治犯。在2015年的议会大选中，由诺贝尔和平奖得主昂山素季领导的“全国民主联盟”获得了半数以上议席，成为执政党。在军政府时期，缅甸与中国有着密切的经贸关系；民主改革后，对华经贸一度有所降温，但近年来再次呈现增长趋势。
这是新冠疫情以来首次线下举行东盟系列峰会。中国方面由将在明年卸任的国务院总理李克强参加，美国方面则是拜登亲自出席。外界预计，拜登会试图拉拢东南亚国家，制衡中国在该地区的影响力。此外，俄乌冲突、缅甸危机、朝鲜半岛以及气候变化等话题也都在议事日程上。
缅甸法院再次认定昂山素季两起腐败指控成立，加判她3年监禁。至此，现年77岁的昂山素季已被累计判处26年监禁。
缅甸的人权活动人士和公民社会团体越来越频繁地对联合国等国际组织发出批评。德国之声评论员Rodion Ebbighausen认为，他们攻击错了目标。
在缅甸，学童一再被武装团体杀害或致残。现在，该国军政府直接空袭了一所学校，导致惨重伤亡。欧盟震惊。
缅甸法院认定昂山素季犯有选举欺诈罪，判处她3年监禁。至此，昂山素季已被累计判处20年监禁。她所在的政党的前途岌岌可危。
這位緬甸前領導人、諾貝爾和平獎得主先前因為多項不同指控，已被判處服刑11年。緬甸軍方特別指定法庭週一（8月15日）展開秘審，再補充追判昂山素季6年徒刑。現年77歲的她已確定面臨17年的牢獄之災——這還不包括其他尚未成立的罪名刑期。
国际大赦组织认为此次处决行为是任意杀戮，并警告称，会有更多人被处决；东盟维权人士相信，局势会进一步恶化。缅甸军政府拒绝“外来干涉”。
中国外长王毅称，东盟国家应避免使本地区受到地缘政治算计、大国竞争和胁迫的影响。与此同时，华盛顿敦促东盟对缅甸施加更多压力，重返民选政府。
3名知情人士对路透社表示，缅甸军政府目前正在全国一系列城市中安装具有面部识别功能的中国造的摄像头。人权组织担心，军政府会利用人脸识别和视频监控技术，加强对反对派人士的打压。
中國外長王毅在緬甸蒲甘出席瀾湄合作第七次外長會期間，與緬甸外長溫納貌倫舉行雙邊會談。這是緬甸軍2021年政變後，中國高層首度到訪，這對中緬關係有何意義，北京有什麼考量？
缅甸军政府已将77岁的昂山素季送进一所监狱，并将在那里对她进行进一步诉讼。
联合国外交官向美联社透露，中国和俄罗斯阻止联合国安理会周五发表声明，对缅甸发生的暴力和严重的人道主义危机以及旨在恢复该地区和平的东盟《五点共识》的落实“进展有限”表示关切。
这位前缅甸实际领导人被控接受贿赂。国际观察家指出，缅甸军政府意在永远封杀让昂山素季。
联合国缅甸问题的特别报告员表示，尽管缅甸军政府枪杀平民，但中国、俄罗斯和塞尔维亚仍继续向这个东南亚国家供应武器。
由昂山素季领导的缅甸文官政府被军政府推翻一周年之际，该国主要城市的街道本周二（2月1日）空空荡荡。居民们响应了反政变抗议者发起的“无声抗议”呼声。周一，执政的局方宣布延长全国紧急状态6个月，美、英、加则宣布扩大对缅甸军政权的制裁。
一年前的今天，缅甸发生了军事政变，军政府推翻了民选政府重新执掌大权。如今，昂山素季身陷囹圄，国内抗议者遭到肆意拘捕甚至射杀，缅甸经济更是千疮百孔。
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