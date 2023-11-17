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缅甸

缅甸位于中南半岛西部，西北邻印度和孟加拉，东北靠中国，东南接泰国与老挝。为东南亚国家联盟成员国。其南临安达曼海，西南濒孟加拉湾。国土面积约67.65万平方公里，人口5000多万。

缅甸曾长期由军政府独裁。2010年，缅甸开始民主改革，逐步释放了在押的政治犯。在2015年的议会大选中，由诺贝尔和平奖得主昂山素季领导的“全国民主联盟”获得了半数以上议席，成为执政党。在军政府时期，缅甸与中国有着密切的经贸关系；民主改革后，对华经贸一度有所降温，但近年来再次呈现增长趋势。

反叛武装支持打击电诈 缅甸军方面对最大的民间武装行动

反叛武装支持打击电诈 缅甸军方面对最大的民间武装行动 17.11.2023

缅甸反叛武装三兄弟联盟自今年10月27日对缅甸军政府武装部队发动协同进攻以来，缅甸政府军节节败退。反叛武装除了反对军政府，还将打击缅甸境内的电诈团伙及其庇护者做为目标。有分析认为，北京不满缅甸军政府打击电诈不力，给予了三兄弟联盟一定支持。

中国寻求中缅边境实现和平稳定 07.11.2023

中缅边境一带，缅甸政府军同反叛武装人士发生激战，后者已控制了多座城市。这是缅甸军政府上台以来面临的最大武装挑战。
中国敦促缅甸共同维护边境稳定

中国敦促缅甸共同维护边境稳定 06.11.2023

中缅边境一带，缅甸军政府同反叛武装不断发生激战，反叛武装已经控制了多座城市。中国官方呼吁缅方为维护边境稳定付出更多努力。
缅北冲突：少数民族武装攻占中缅边境重镇

缅北冲突：少数民族武装攻占中缅边境重镇 02.11.2023

缅甸北部民族武装与政府军之间的军事冲突扩大，与中国云南省接壤的果敢清水河镇（Chinshwehaw）已被反叛武装占领。北京呼吁各方立即停火，避免事态升级。
三个反叛组织联手行动 袭击缅甸政府军

三个反叛组织联手行动 袭击缅甸政府军 28.10.2023

一个少数民族反叛组织联盟向缅甸军政府发起协同进攻，誓言铲除军事独裁统治，同时声称打击网络赌博和电话诈骗。值得注意的是，交战双方与中国的关系错综复杂，政府军与反政府武装均与中国方面有着良好关系。
缅甸警方在仰光突击搜查 逮捕95名诈骗嫌疑人

缅甸警方在仰光突击搜查 逮捕95名诈骗嫌疑人 28.10.2023

周五晚间，缅甸军政府发表声明称，警方本周在仰光针对网络诈骗团伙进行了突击搜捕行动，查获了一些用于诈骗的电子设备，逮捕了近百名犯罪嫌疑人。作为缅甸的主要盟友，北京要求该国铲除这些通常针对中国公民的诈骗组织。
军政府表示不满：《孤注一掷》玷污缅甸形象

军政府表示不满：《孤注一掷》玷污缅甸形象 30.09.2023

以网络诈骗为题材的电影《孤注一掷》最近讨论度颇高，这引发了缅甸军政府的抱怨。缅甸驻南宁总领事日前批评道，这部电影“玷污”了缅甸的形象。
李強出席東盟會議 中國：加強與印尼合作

李強出席東盟會議 中國：加強與印尼合作 06.09.2023

東盟峰会开幕式上，东道主印尼总统佐科呼吁不要把東盟变成具有破坏性的竞争舞台，马来西亚总理安瓦尔提醒各国严防大国的分裂行动。而在美中持续在印太扩张影响力之际，中国总理李强会见了印尼工商人士，并将出席中国投资的印尼高铁试运转活动。
联合国:数十万人在东南亚被强迫从事网络诈骗

联合国:数十万人在东南亚被强迫从事网络诈骗 30.08.2023

联合国报告指出，犯罪团伙在东南亚找到了一个新的生财之道：他们强迫受害者从事网络诈骗活动，否则就施以酷刑。
缅甸网络诈骗 中国：全力协助解救求助者

缅甸网络诈骗 中国：全力协助解救求助者 23.08.2023

中国、泰国、老挝驻缅甸大使举行三方会晤，称该地区赌诈问题猖獗，将全力协助缅方搜查解救求助者。据报道，缅甸北部和东部边境一些地区如同法外之地。其中一处名为水沟谷的开发项目是非法赌博和网络诈骗活动地点，而其资助者是中国人。
昂山素季获减刑 仍面临超长刑期

昂山素季获减刑 仍面临超长刑期 01.08.2023

缅甸官方媒体8月1日报道称，军政府当天部分赦免了前民选政权领袖昂山素季。在她被军政府判定的19项罪行中，此次赦免只涉及其中5项、减刑仅6年。军政府为纪念佛教守夏节，总共赦免了7000多名囚犯。
英媒指中緬仍有軍貿關係 北京：正常往來

英媒指中緬仍有軍貿關係 北京：正常往來 19.07.2023

有媒體18日針對中國輸送武器給緬甸的指控，向中國外交部提問。此前，聯合國專家5月的報告曾指，緬甸軍政府持續從中俄輸入武器以鎮壓反對勢力。對此，中國外交部稱該專家抹黑兩國的「正常軍貿」。中國在緬甸的勢力如何牽動南亞局勢？
東盟開年度安全會議 中國將派王毅出席

東盟開年度安全會議 中國將派王毅出席 11.07.2023

東南亞國家聯盟11日起將於印尼召開「東盟區域論壇」，成員國外交官及美國國務卿布林肯都將與會，但中國外長秦剛卻傳出不會出席。據美聯社取得的公報草案，會議將聚焦南海主權爭議，以及「可能導致擦槍走火」的美中軍備競賽。
缅甸大赦政治犯：两千余人获释

缅甸大赦政治犯：两千余人获释 03.05.2023

在佛教徒迎接重要节日之际，缅甸军政府再次宣布对2000多名政治犯实行特赦。2021年该国军人政变后爆发的民众抗议运动中，有数万人被拘捕。
秦刚访问中缅边境 大可可岛军事化引关注

秦刚访问中缅边境 大可可岛军事化引关注 02.05.2023

中国外交部长秦刚5月2日起访问缅甸，并与缅甸军政府领袖会面。稍早，他曾在云南中缅边境调研，强调「维护边界清晰稳定，严厉打击跨境犯罪活动」。中国是缅甸最大的贸易伙伴和最大的军火供应商。有迹象显示，缅甸正为北京进军印度洋提供便利条件。
「殺豬盤」詐騙案未歇 東南亞如何應對？

「殺豬盤」詐騙案未歇 東南亞如何應對？ 26.04.2023

日前引起譁然的柬埔寨「殺豬盤」人口販運活動，即使遭有關單位打擊，活躍程度卻不減反增，甚至擴及動物走私。DW訪問了成功逃離的人口販運受害者、險些被騙走畢生積蓄的受害者、人口販運專家，瞭解東南亞相關犯罪活動的最新情況。
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