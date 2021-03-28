 缅甸驻英大使不得进使馆　伦敦爆发抗议活动   | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.04.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

缅甸驻英大使不得进使馆　伦敦爆发抗议活动  

有报道说，军事参赞掌控了缅驻英大使馆。消息甫一传出，大使馆前很快聚集了示威者。

UK Botschaft von Myanmar in London | Botschafter Kyaw Zwar Minn

缅甸驻英国大使左绥敏（Kyaw Zwar Min）被关在伦敦大使馆外无法入内

（德国之声中文网）在出现有关缅甸驻英国大使左绥敏被关在伦敦大使馆外报道后，伦敦周三爆发反缅甸军政府的示威抗议活动。左绥敏大使指出，大使馆已被军事参赞掌控。    

  对英国《每日电讯报 》说，"在我离开大使馆时，他们冲入并占领了使馆。他们是缅甸军方人士。他们说，接到了来自首都的指示，所以不让我进去。" 左绥敏大使强调，"他们是不能这样做的。英国政府不会允许这么做。这人们会看到。"   

此间，大使馆前聚集了抗议者，谴责军方占领使馆。伦敦警方称，到目前为止，未逮捕示威者。英国外交部通报说，正设法了解情况，寻求有关此事件的更多信息。

大使为何被关在使馆外？   

 左绥敏大使曾公开反对缅甸军方，呼吁释放被拘押的领导人昂山素季。今年2月1日，缅甸军方发动政变，逮捕了昂山素季和执政党——全国民主联盟的其他成员，敏昂莱（Min Aung Hlaing）将军成为缅甸的实际领导人。   

DW.COM

缅甸警方周六大规模镇压反对军政府统治的示威活动，上百人被捕。此前，缅甸驻联大使在联合国慷慨陈词，呼吁国际社会采取行动推翻政变。这位代表随即被缅甸官方免职，被指“背叛了国家”。

缅甸示威者4日运用复活节彩蛋延续示威行动，表达反对军政府发动政变的立场。此外，教宗方济各也在复活节文告中，提到缅甸情势，赞扬缅甸青年致力於支持民主。

缅甸安全力量周六再次对示威人士开枪。据人权组织统计，自政变至今已有550平民丧生。与此同时，缅甸军方继续封锁当地网络及社交媒体，并以煽动公务人员罢工为由对多名演艺人员发出逮捕令。

在中国表态不支持各国对缅甸进行制裁的隔天，联合国安理会发布声明谴责缅甸军方暴力镇压平民，导致数百人死亡。然而，有外交官表示中国与俄罗斯多次尝试软化声明中的语言。

联合国特使31日警告，缅甸情势恐持续恶化，并呼吁安理会采取重大行动来扭转事件的进程。中国驻联大使张军则称中国不支持对缅甸施行制裁，强调该举动会使缅甸情势复杂化。

 自2013年以来，左绥敏一直代表缅甸驻伦敦的代表。上月，他曾会晤英国外交大臣拉布（Dominic Raab），讨论缅甸的持续危机。会谈后，拉布称赞他 "为正确的事情挺身而出，表现出勇气和爱国主义"。   

缅甸军政府如何对待反对派？   

  缅甸军方强硬对付反对2月1日政变的民主运动。本周三，敏昂莱称，抗议者们意在 "摧毁 "国家。  

 总部位于泰国的“政治犯援助协会”（AAPP）指出，自政变以来，已有约600名平民被杀害。该人权组织日前表示，军方目前正聚焦于镇压农村地区异议人士，以确保对国家的控制。    

 迄今，包括美、英、德等在内，绝大多数西方国家均谴责这次政变，并对缅甸军方领导人实施制裁；作为缅军传统盟友的中国，呼吁释放昂山素季；俄罗斯试图加强与军政府的关系。

观看视频 01:45

军政府实弹镇压未遏制缅甸民主运动

 

  

凝炼/ 乐然（法新社、路透社）  

 

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。 

相关内容

Myanmar Monywa | Proteste gegen Militärregierung

缅甸政变后最血腥的一天: 德美等12国谴责暴力 28.03.2021

联合国方面表示，周六在缅甸大量平民遭安全部队杀害，这是“大规模谋杀”。这也成为2月1日政变以来最血腥的一天。包括德、美在内的12个国家军方领导人联合谴责了缅甸军方的残酷行径。

Myanmar | Proteste gegen Militärputsch

缅甸再掷催泪弹 联合国特使吁停止镇压 06.03.2021

星期六，缅甸军警再次动用闪光弹、催泪弹驱散示威者。联合国缅甸问题特使则呼吁，国际社会不再承认缅甸军政府。中国驻联合国大使则说，不愿看到缅甸出现不稳定局面。

Myanmar | Proteste & Gewalt nach Militärputsch

安理会吁缅甸停止政变 中国承诺助缓解紧张情势 11.03.2021

联合国安理会10日通过一项主席声明，呼吁缅甸军方停止政变，以及对示威者运用的暴力行为。中国驻联大使也说，中国愿与缅甸各方接触，在缓解紧张情势中发挥建设性作用。

广告

媒体看中国

Südchinesisches Meer Chinesische Schiffe am Whitsun Reef

德语媒体：南海岛礁之争

中国同菲律宾的领海之争愈演愈烈。中国不断向争议海域派遣船只，试图造成既成事实。菲律宾方面则开始向美国求助。  