缅甸驻英大使不得进使馆　伦敦爆发抗议活动  

（德国之声中文网）在出现有关缅甸驻英国大使左绥敏被关在伦敦大使馆外报道后，伦敦周三爆发反缅甸军政府的示威抗议活动。左绥敏大使指出，大使馆已被军事参赞掌控。

他对英国《每日电讯报 》说，"在我离开大使馆时，他们冲入并占领了使馆。他们是缅甸军方人士。他们说，接到了来自首都的指示，所以不让我进去。" 左绥敏大使强调，"他们是不能这样做的。英国政府不会允许这么做。这人们会看到。"

此间，大使馆前聚集了抗议者，谴责军方占领使馆。伦敦警方称，到目前为止，未逮捕示威者。英国外交部通报说，正设法了解情况，寻求有关此事件的更多信息。

大使为何被关在使馆外 ？

左绥敏大使曾公开反对缅甸军方，呼吁释放被拘押的领导人昂山素季。今年2月1日，缅甸军方发动政变，逮捕了昂山素季和执政党——全国民主联盟的其他成员，敏昂莱（Min Aung Hlaing）将军成为缅甸的实际领导人。

自2013年以来，左绥敏一直代表缅甸驻伦敦的代表。上月，他曾会晤英国外交大臣拉布（Dominic Raab），讨论缅甸的持续危机。会谈后，拉布称赞他 "为正确的事情挺身而出，表现出了勇气和爱国主义"。

缅甸军政府如何对待反对派 ？

缅甸军方强硬对付反对2月1日政变的民主运动。本周三，敏昂莱称，抗议者们意在 "摧毁 "国家。

总部位于泰国的“政治犯援助协会”（AAPP）指出，自政变以来，已有约600名平民被杀害。该人权组织日前表示，军方目前正聚焦于镇压农村地区异议人士，以确保对国家的控制。

迄今，包括美、英、德等在内，绝大多数西方国家均谴责这次政变，并对缅甸军方领导人实施制裁；作为缅军传统盟友的中国，呼吁释放昂山素季；俄罗斯试图加强与军政府的关系。

凝炼/ 乐然（法新社、路透社）

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