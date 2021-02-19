缅甸驻联大使与军政府公开决裂 随即遭免职

（德国之声中文网）据缅甸国家电视台周六（2月27日）报道，缅甸联合国大使觉莫吞（Kyaw Moe Tun）已被解雇。此前一天，他敦促联合国使用 "任何必要手段 "来扭转2月1日的军事政变。

在联合国大会上，缅甸大使觉莫吞（Kyaw Moe Tun）表示，他代表被推翻的昂山素季的民选政府发言。

缅甸国家电视台MRTV说，觉莫吞 "背叛了国家，为一个不代表国家的非官方组织说话，滥用了大使的权力和责任"。

昂山素季已被秘密转移？

在2月1日的政变中，军队夺取了政权，拘押了民选领导人昂山素季及其所在党的大部分领导人，指控昂山素季的政党在11月选举中以造假获胜。随后，缅甸一直处于动荡之中。

独立网媒 "当今缅甸 "（ Myanmar Now）周五报道，昂山素季所在的全国民主联盟（NLD）的官员说，软禁中的昂山素季本周已被转移到一个秘密地点。

这场政变导致缅甸数十万人走上街头抗议。西方国家普遍谴责政变，一些国家还实施了有限的制裁。

目击者说，周六，警察在抗议发生的主要城市仰光和其他地方出动，占领通常的抗议地点并拘捕现场抗议者。一些媒体工作者也被拘捕。

三家缅甸媒体称，一名女子在中部城镇蒙维亚被枪杀，不过之后医务人员表示她受伤在医院接受治疗。当地警方没有立即作出回应。

此前，该城镇一名抗议者说，警察在围堵抗议人群时发射了水炮。"他们对和平抗议者动用了水炮--他们不应该这样对待人们。"当地人艾艾丁（Aye Aye Tint）告诉路透社记者说。

在仰光，目击者称，尽管有警察在场，但人们还是站出来高呼口号和唱歌。警察向他们迫近，发射催泪瓦斯，投掷震撼弹，并向空中鸣枪，随后他们分散到小巷里。

目击者和媒体称，在缅甸第二大城市曼德勒和其他几个城市，包括南部的道义，也发生了类似的情况。

缅甸抗议者遭到警方逮捕

向抗争者致敬

在联合国大会上，缅甸大使觉莫吞（Kyaw Moe Tun）表示，他代表昂山素季政府发言，呼吁联合国 "以任何必要手段对缅甸军方采取行动，为人民提供安全保障"。

他说："我们需要国际社会进一步采取最强有力的行动，立即结束军事政变......并恢复民主秩序"。

觉莫吞代表一批民选政治家宣读声明，声音有些激动。他说，这些政治家代表合法政府。

发言最后，这位外交官行民主抗议者的三指礼，用缅甸语宣布："我们的信念会战胜。"

路透社未能立即联系到军方发表评论。

政变反对者称赞觉莫吞是英雄，并在社交媒体上表达感谢。联合国特别报告员安德鲁斯（Tom Andrews）说，目睹大使的 "勇敢行为 "时，他感到无比震惊。

安德鲁斯在推特上说："现在是世界用行动来回应这一勇敢的呼吁的时候了。"

中国的特使没有批评政变，并表示这是缅甸 "内政"。他说，中国支持东南亚国家的外交活动。

"权利的丧失"

昂山素季的律师钦貌绍（Khin Maung Zaw）告诉路透社记者，他也听说昂山素季已被从首都内比都的家中转移，但无法证实。缅甸当局没有回应置评请求。

这位律师说，在下周一昂山素季听证会之前，他没有获得任何接触她的机会。他担心她能否获得法律援助。

现年75岁的诺贝尔和平奖得主昂山素季在军方统治期间被软禁了将近15年。目前她面临的指控是非法进口六台对讲机，以及违反新冠疫情规定从而违反自然灾害法。

缅甸军方已经承诺举行选举，但没有给出日期。军政府此前宣布实施为期一年的紧急状态管制。

张平/张筠青（路透社）

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