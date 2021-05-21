缅甸：针对昂山素季的审判意味着什么？

（德国之声中文网）2021年2月1日，缅甸军方通过政变推翻该国的民选政府，同一天，昂山素季被捕。从那时起，这位缅甸最著名的政治家、民主斗士和全国民主联盟（NLD）领导人就再次处于软禁中。昂山素季曾在1989年至2012年期间断断续续被软禁，总共长达15年。

2月被捕前，昂山素季是缅甸国务资政。被捕后，军方立即开始对她提出各种指控，指责她违反了一系列法律。首先，昂山素季被指控违反了《进出口法》，非法进口和拥有对讲机，违反了灾害管理法中针对新冠病毒的条款。随后，针对她的指控进一步加重，包括煽动公众骚乱、违反《缅甸官方保密法》和腐败。缅甸军方控制的反贪局称，昂山素季非法接受了60万美元的贿赂和7条黄金。

腐败审判定于周五（10月1日）开始。如果罪名成立，76岁的昂山素季仅此一项指控就将面临最高15年的刑期。

一场审判秀

自被捕以来，昂山素季在听证会上通过视频做了几次简短的露面，她在5月24日的第一次听证会上宣布，只要人民还在，全国民主联盟就会继续存在。据其法律团队说，她拒绝了所有对她的指控。

观察家马蒂森（David Scott Matthieson）20多年来一直在研究缅甸的冲突、和平和人权问题，他表示，对昂山素季的审判毫无疑问是一场秀。军政府--特别是其最高领导人敏昂莱，想永远阻止昂山素季重返政坛。只需要一次定罪就足以确保她不再带领其政党参加军政府承诺将在2023年8月举行的选举。

璀璨的声望

尽管有审判，也无论审判结果如何，昂山素季在缅甸的地位将继续提高，这一点已经毋庸置疑。在民众中，大部分人支持她和NLD，许多人认为，如果军方没有赶走文职政府，昂山素季和她的政党将带领缅甸进入一个金色的未来，她将完成她父亲的工作，创造一个统一和公正的国家。现在，她很可能和她父亲一样，成为缅甸最重要的象征性人物。

与此同时，在涉及具体政策时，缅甸反对派与昂山素季正渐行渐远。年轻的"Z世代"、公民抗命运动、由政变反对者组成的旨在建立内部候补政府的"民族团结政府"（NUG）和武装反对派团体"人民保卫部队"（PDF）各有其主张，正各奔东西。

8月初，"民族团结政府"的主席宣布对军政府发动"防御性人民战争"，这明显背离了昂山素季的非暴力对话政策。在该战争呼吁后，昂山素季通过其律师宣布她对此事不予置评。

新生代的崛起

在政变前，民间社会甚至NLD内部对于诸多问题的批评越来越多，例如政府与少数民族武装团体的和平谈判进展缓慢，昂山素季的经济政策等。人们对于昂山素季的赞美与批评并不矛盾。作为一个象征性的抵抗派人物，她和以前一样重要，但作为一个施政者，她的意义却在一天天减弱。

她的地位正在被"民族团结政府"取代。该团体与一些少数民族合作，其共同反对军方的立场形成了一个统一的政治阵线，至少在目前是这样。

军方专制官僚式的固执

如果军方的目标是削弱昂山素季的象征性权力，从而削弱反对派力量，那么审判显然不太可能实现这一目标。相反，审判会成功地将昂山素季塑造成一个更传奇的人物，对反对派的行动能力也不会有明显影响。那么，为什么军方仍要继续进行审判呢？

和过去一样，军方希望给人以维护法律和秩序的印象。而这包括某种专制官僚式的固执。军方以所谓的合法方式行事有多重要，可以从这一点中看出：其至今仍坚持根据2008年宪法，2月的政变是合法的，因为国家稳定面临着紧迫威胁。

宪法允许军队在这种情况下掌权，但必须在总统宣布进入紧急状态之后。然而，由于作为全国民主联盟成员的总统已经被捕，军方任命的副总统宣布，缅甸的稳定面临威胁，武装部队有必要夺取权力。

在昂山素季审判的问题上，这种官僚主义意味着一旦程序开始，就必须进行到底。

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