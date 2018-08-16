 缅甸重囚路透社记者7年　联合国促放人 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.09.2018

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时政风云

缅甸重囚路透社记者7年　联合国促放人

缅甸若开邦镇压满一年不久，路透社两名记者因採访罗兴亚危机被捕重囚7年。缅甸的人道危机未解除，人权状况又再敲响警号，联合国也再次高调发声。

Myanmar verurteilte Journalisten (Reuters/A. Wang)

被判囚的路透社记者﹕32岁瓦隆(Wa Lone)和28岁乔索欧(Kyaw Soe Oo)

(德国之声中文网) 9月3日，路透社两名记者——32岁瓦隆 (Wa Lone) 和28岁乔索欧 (Kyaw Soe Oo) ，被缅甸法院裁定非法持有官方档案罪名成立，判处入狱7年。他们触犯的罪行来自殖民地时代订立的《政府机密法》，最高刑罚监禁14年。

瓦隆和乔索欧在去年12月被捕，当时正在调查10名罗兴亚男士和男孩被杀，以及军警在若开邦涉嫌施暴的事件。两人作供时称，被捕前缅甸警方约他们吃饭，并在餐厅出示涉案文件。他们指自己被警方设局陷害，盘问时遭受严刑，数次申请保释但都被拒绝。

「我没有恐惧」

Inhaftierte Journalisten in Myanmar (Reuters/A. Wang)

瓦隆的女儿上月才出生，他说会以勇气面对7年刑期。

法官宣判后，瓦隆与支持者握手，他认为审讯不公﹕「我们知道自己做了甚麽，我们没有做任何错事。我没有恐惧。我相信公义、民主和自由。...他们明显在威胁我们的民主和摧毁新闻自由。」

乔索欧也说会坚持为新闻自由而战﹕「我想向政府说的是，你可以把我们关进牢裡，但不能掩闭人民的眼睛和耳朵。」他的妻子在闻判后哭成泪人。二人随即被带返监狱服刑。

路透社总编辑阿德勒 (Stephen J. Adler) 發表声明﹕「今天对缅甸、路透社记者瓦隆和乔索欧，以及所有地方的记者，都是悲伤的一天。」他批評，指控是为了禁止报道发声和阻吓传媒而设﹕「在瓦隆和乔索欧受苦时，我们不会乾等，会评估如何在未来的日子继续前行。」

DW.COM

成千上万的罗兴亚难民在异乡庆祝他们的穆斯林节日，而他们故乡的领导人昂山素季在悲剧发生的一年后，仍然没有改变她的立场。 (23.08.2018)

美国国务院调查显示，五分之一罗兴亚难民曾经目睹过大规模命案。美国驻联合国大使因此宣布双方调查结论一致，认为缅甸军方需要为此负起法律责任。 (29.08.2018)

人权事务专家指责缅甸军方驱逐罗兴亚族群，犯有反人类罪。在一份联合国报告中，诺贝尔和平奖得主昂山素季也受到批评。 (27.08.2018)

就在联合国官员呼吁将缅甸军方领导人送上国际刑事法庭数小时后，脸书封禁了缅甸国防军总司令敏昂兰及其它约20个组织或个人的帐户。脸书在缅甸影响力巨大。 (28.08.2018)

联合国欧美同促放人

缅甸政府發言人拒绝回应裁决。

联合秘书长古特雷斯 (António Guterres) 透过发言人表示，记者因报道罗兴亚人权问题而被控告是不可接受的。他会继续要求缅甸当局释放两人，以及尊重新闻自由与人权。

欧盟也要求缅甸，马上无条件释放两名被囚记者。英国大使形容判决「向法治打了一記重拳」。

美国驻联合国大使黑利 (Nikki Haley) 促请缅方立即无条件释放被囚记者﹕「缅甸军方明显施行了大规模暴行。在自由的国家中，新闻工作者维权公众知情权和要求领袖问责，是他们的职责所在。把两名履行职责的记者定罪，成为缅甸政府另一个糟糕的污点。」

美国驻缅甸大使马西尔 (Scot Marciel) 说，对判决感到悲伤。「这令人深感不安...我们要问的是，这样的程序增加还是削弱了缅甸人民对司法制度的信心。」

Geflüchtete Rohingya überqueren die Grenze nach Bangladesch (Reuters/J. Silva)

据统计，70万名罗兴亚人因逃避缅甸军警镇压成为难民。

警方设局？

在审讯初期，曾经有一名警察以检方证人身份供称，其指挥官命令人把涉事文件栽赃到记者身上。但是他作供后，反被控触犯警察规例而判囚一年，一家更被逐出警察宿舍。

有报道指，随后作供的证人供词有所矛盾，用以指控记者的文件全部被列为「机密」或「敏感」。法庭指案中搜获的「机密文件」，可能被「国家的敌人和恐怖组织」所用。瓦隆和乔索欧一直坚称，没有索取或在知情下拥有任何机密文件。

Myanmar Prozess Reuters-Journalist Kyaw Soe Oo in Yangon (Reuters)

乔索欧出席其中一次审讯时，在步入法庭前与妹妹相拥。

他们也曾经报道缅甸政府在若开邦镇压罗兴亚人的事件，镇压不但造成死伤，还有70万罗兴亚人因逃难成为难民。

寒蝉效应

这次案件被视为在诺贝尔和平奖得主昂山素季领导下，缅甸政府侵犯人权的又一例证，此前联合国报告以涉及种族屠杀形容若开邦镇压。人权团体批评，缅甸政府目的是要利用此案阻吓本地媒体发声。

宣判前夕，几十名记者和民运人士在上週六 (9/1) 在仰光游行，声援被捕记者。但是缅甸国内却有不同反应，大部分人都普遍对罗兴亚人存在有偏见，而且对外国的批评很敏感。

李芊 (路透社、美联社等)

  • Geflüchtete Rohingya im Grenzland zwischen Myanmar und Bangladesch (AFP/Getty Images/Phyo Hein Kyaw)

    罗兴亚人：颠沛流离于“无人地带”

    担心遭受酷刑

    罗兴亚人开始大规模逃离家乡缅甸一年后，成千上万难民滞留在有“无人地带”之称的毗邻孟加拉国的边境地区。去年，缅孟两国达成一致，这个穆斯林少数族群可重返家园。但是，对受到酷刑的害怕情绪大于无家可归之痛。

  • Geflüchtete Rohingya im Grenzland zwischen Myanmar und Bangladesch (AFP/Getty Images/Phyo Hein Kyaw)

    罗兴亚人：颠沛流离于“无人地带”

    前进不得　后退不能

    尽管介于缅甸和孟加拉国之间的该地区位于本国领土，罗兴亚人仍无法返回家乡：这个“无人地带”被用铁丝网和地雷同缅甸其余部分相隔离；孟加拉人也只有在接收救援组织的供应物资时才能进入。

  • Geflüchtete Rohingya im Grenzland zwischen Myanmar und Bangladesch (AFP/Getty Images/Phyo Hein Kyaw)

    罗兴亚人：颠沛流离于“无人地带”

    “迷失的一代”

    对于儿童，境况尤其危急：营养不良和生病已成为他们的日常生活。联合国儿童基金会已警告产生“迷失的一代”。儿童权利组织“救救儿童”担心发生童婚和人口交易等剥削儿童现象。

  • Kutupalong-Flüchtlingslager in Bangladesch (picture-alliance/AP Photo/A. Qadri)

    罗兴亚人：颠沛流离于“无人地带”

    帐篷之多，一眼望不到边

    在孟加拉的库图巴朗（Kutupalong）地区，数十万罗兴亚人挤住在临时住所—世界上最大的难民营里。他们不准离开营地，但也不知道，是否能留在那里。尽管这样，罗兴亚人仍在那里建起了有清真寺和商店的住区。

  • Bangladesch Rohingya feiern Opferfest im Flüchtlingslager (Reuters/M.P. Hossain)

    罗兴亚人：颠沛流离于“无人地带”

    为未来祈祷

    艰困如此，但在库图巴朗，罗兴亚人至少能自由从事穆斯林信仰活动。此图显示，男人们在当地庆祝宰牲节。然而，遭驱逐的哀痛仍无时不在。

  • Rohingya-Hochzeit im Flüchtlingscamp (Reuters/M. Djurica)

    罗兴亚人：颠沛流离于“无人地带”

    含辛茹苦

    就像在其简陋至极的家里做饭的这位女子一样，罗兴亚人想方设法，重返日常生活。这位18女子嫁给了来自家乡的一名23岁男子。现在，罗兴亚人已做好了远离缅甸生活的准备：在库图巴朗，除婚嫁外，人们也庆祝孩子的出生。

  • Myanmar Luftaufnahme eines verbrannten Rohingya Dorfes in der Nähe von Maungdaw (Reuters/S. Z. Tun)

    罗兴亚人：颠沛流离于“无人地带”

    不返回被毁的家乡？

    作为全球最贫穷国家之一的孟加拉国要把难民们轰走；罗兴亚人自己也无意重返家乡。缅甸军队系统性地驱逐这个穆斯林少数族群，捣毁、烧毁了他们的众多村庄。罗兴亚人已不再有真正意义上的家乡了。


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缅甸民主了，然後呢: 从昂山素季说起

缅甸民主运动30年後，虽然有了民主政府， 但军方仍握有大权，自由与人权状况持续受考验。德国之声访问两位专家。跟着我们透过图文一起来回顾这段历史。 (08.08.2018)  

罗兴亚人：颠沛流离于“无人地带”

一年前，罗兴亚人大规模逃离缅甸；现在，仍有数十万难民滞留在邻国孟加拉。在俗称的“无人地带”—　边境地区，这个穆斯林少数族群前景堪忧。 (26.08.2018)  

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