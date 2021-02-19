缅甸警方对抗议者开枪 至少2人死亡

（德国之声中文网）周六，缅甸警方在曼德勒市的抗议活动现场动用了催泪弹、橡皮子弹和荷枪实弹来驱散示威人群。据当地媒体报道，至少两名示威者被警方开枪打死。

在过去两周多的时间里，数以万计的示威者参加了反对军方政变、声援被捕领导人昂山素季的抗议活动。据"Myanmar Now"报道，周六，在曼德勒的一间造船厂附近，警方对示威者开枪，至少有2人死亡，6人受伤。

"枪声还在响，有些人受伤了"，当地的急救中心负责人对法新社表示。

超过1千人参加了曼德勒医学专业大学生组织的反军方示威，他们哀悼在2月9日的抗议活动中被警方开枪打中头部，随后在19日不治身亡的年轻女子。

周六在缅甸，示威者手举鲜花和标语纪念中弹身亡的示威者妙兑兑凯（Mya Thwet Thwet Khine）

悼念示威少女

周六，在曼德勒以及缅甸最大城市仰光，示威者手举鲜花和标语，纪念首个中弹死亡的示威者妙兑兑凯（Mya Thwet Thwet Khine）。

游行队伍的横幅上除了死者照片之外，还有的印有CDM字样，是"公民抗命运动"的英文缩写。目前多个行业的工人都参与了这一运动。

20岁的妙兑兑凯在医院抢救一个多星期之后，于周五被确认死亡。她在2月9日参加了首都内比都举行的大规模抗议活动，被警方开枪打中头部。

警方暴力镇压

在最近的反军事政变抗议活动中，缅甸警方动用了催泪弹、高压水炮和橡皮子弹来驱散示威人群。

根据缅甸维权组织“援助政治犯协会”（The Assistance Association for Political Prisoners）的统计，自从军方发动政变以来，缅甸警方已经逮捕了至少546人。

雨涵/王凡（法新社、路透社）

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