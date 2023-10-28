 缅甸警方在仰光突击搜查 逮捕95名诈骗嫌疑人 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.10.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

缅甸警方在仰光突击搜查 逮捕95名诈骗嫌疑人

周五晚间，缅甸军政府发表声明称，警方本周在仰光针对网络诈骗团伙进行了突击搜捕行动，查获了一些用于诈骗的电子设备，逮捕了近百名犯罪嫌疑人。作为缅甸的主要盟友，北京要求该国铲除这些通常针对中国公民的诈骗组织。

资料照片

资料照片

（德国之声中文网）据法新社报道，缅甸警方本周在仰光商业中心针对网络诈骗活动进行的突袭搜查行动中，逮捕了95名嫌疑人。

自从2021年发生军事政变之后，缅甸整个国家一直处于混乱状态，犯罪团伙利用这一法治空缺，运营诈骗组织，在边境地区尤为猖獗。

缅甸一些边境地区如同法外之地

缅甸一些边境地区如同法外之地

据悉，警方本周四在仰光的三个地点一共逮捕了95人，他们大多数是缅甸人，还有一些人国籍不明。

根据缅甸军政府周五晚间发布的一份声明，警方查抄了一辆宝马汽车、笔记本电脑、手机、台式电脑以及其它设备。

“电脑上存储了来自国外的人员数据，用于网络诈骗”，声明指出。据称警察还突击搜查了犯罪团伙嫌疑头目的住所，不过此人目前仍然在逃。

法新社指出，这是缅甸军政府首次宣布在仰光逮捕诈骗犯罪分子的消息。此前的几次逮捕行动主要是针对该国北部与中国接壤的边境地区。

缅甸面临来自该国主要盟友北京的施压，这些诈骗组织常常将中国公民作为犯罪目标

据称，这些犯罪团伙通过诱骗、绑架或胁迫等方式，强制数以千计的中国公民以及当地人在东南亚地区从事网络诈骗活动。

分析人士称，通常这些诈骗分子会花上数周的时间与受害者周旋，哄骗他们上当，让他们拿出金钱用于虚假投资或其他勾当。

军政府表示不满：《孤注一掷》玷污缅甸形象

根据联合国毒品和犯罪问题办公室，与犯罪团伙经营的赌场和诈骗组织有关的人口贩运活动“在东南亚地区，尤其是湄公河地区大量滋生”。

该机构在9月份发布的一份报告中指出，诈骗行业为这些犯罪集团所赚取的非法所得多达数十亿美元，其利润之高甚至和东南亚地区一些国家的国内生产总值不相上下。

根据受害者的叙述，他们被以虚假的恋爱承诺或是所谓高薪工作引诱上当，前往缅甸、柬埔寨、泰国或是老挝之后，被犯罪分子扣押，并被迫从事诈骗活动。
 

（法新社）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

Man using keyboard in front of desktop PC at home model released, Symbolfoto property released, DAMF00992

联合国:数十万人在东南亚被强迫从事网络诈骗 30.08.2023

联合国报告指出，犯罪团伙在东南亚找到了一个新的生财之道：他们强迫受害者从事网络诈骗活动，否则就施以酷刑。

Karen-Kämpfer sichern das Gebiet, nachdem die Tatmadaw-Truppen der burmesischen Armee ein Dorf angegriffen haben. Aufgrund der Kämpfe nach dem Staatsstreich haben die Karenni ihre Dörfer verlassen und leben nun im Lager für Binnenvertriebene in Sothae, das rund 1.661 Menschen beherbergt. +++ dpa-Bildfunk +++

缅甸网络诈骗 中国：全力协助解救求助者 23.08.2023

中国、泰国、老挝驻缅甸大使举行三方会晤，称该地区赌诈问题猖獗，将全力协助缅方搜查解救求助者。据报道，缅甸北部和东部边境一些地区如同法外之地。其中一处名为水沟谷的开发项目是非法赌博和网络诈骗活动地点，而其资助者是中国人。

7.12.2022, Phuket, Thailand, A couple of men and women sitting on the beach watching the sunset on the beach with white sand and palm trees, Bang Tao beach Phuket Thailand. || Modellfreigabe vorhanden

传言和《孤注一掷》令泰国旅游业倍受打击 24.09.2023

长期以来，充满异域情调的泰国一直吸引着成千上万的中国游客。然而社媒上耸人听闻的传言，以及新进走红的一部大片，却使泰国俨然变成了犯罪和诈骗的深渊，也吓走了大批中国游客。

广告

评论分析

林飞：团派力量最终在二十大上彻底出局。李克强结束了任期，却没能完成派系内的接班，不仅彻底葬送了改革开放，也葬送了1911年以来的第四共和。

客座评论：李克强——改革开放的最后殉道者

时评人林飞认为，李克强作为党内幸存的最后一个派系力量代表与习近平共治十年，如李鸿章一般修修补补，也没有撑过卸任后的一年，不能不说颇有一些舍身成仁的悲剧色彩，成为中国改革开放路线的最后殉道者。