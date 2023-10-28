缅甸警方在仰光突击搜查 逮捕95名诈骗嫌疑人

（德国之声中文网）据法新社报道，缅甸警方本周在仰光商业中心针对网络诈骗活动进行的突袭搜查行动中，逮捕了95名嫌疑人。

自从2021年发生军事政变之后，缅甸整个国家一直处于混乱状态，犯罪团伙利用这一法治空缺，运营诈骗组织，在边境地区尤为猖獗。

缅甸一些边境地区如同法外之地

据悉，警方本周四在仰光的三个地点一共逮捕了95人，他们大多数是缅甸人，还有一些人国籍不明。

根据缅甸军政府周五晚间发布的一份声明，警方查抄了一辆宝马汽车、笔记本电脑、手机、台式电脑以及其它设备。

“电脑上存储了来自国外的人员数据，用于网络诈骗”，声明指出。据称警察还突击搜查了犯罪团伙嫌疑头目的住所，不过此人目前仍然在逃。

法新社指出，这是缅甸军政府首次宣布在仰光逮捕诈骗犯罪分子的消息。此前的几次逮捕行动主要是针对该国北部与中国接壤的边境地区。

缅甸面临来自该国主要盟友北京的施压，这些诈骗组织常常将中国公民作为犯罪目标。

据称，这些犯罪团伙通过诱骗、绑架或胁迫等方式，强制数以千计的中国公民以及当地人在东南亚地区从事网络诈骗活动。

分析人士称，通常这些诈骗分子会花上数周的时间与受害者周旋，哄骗他们上当，让他们拿出金钱用于虚假投资或其他勾当。

军政府表示不满：《孤注一掷》玷污缅甸形象

根据联合国毒品和犯罪问题办公室，与犯罪团伙经营的赌场和诈骗组织有关的人口贩运活动“在东南亚地区，尤其是湄公河地区大量滋生”。

该机构在9月份发布的一份报告中指出，诈骗行业为这些犯罪集团所赚取的非法所得多达数十亿美元，其利润之高甚至和东南亚地区一些国家的国内生产总值不相上下。

根据受害者的叙述，他们被以虚假的恋爱承诺或是所谓高薪工作引诱上当，前往缅甸、柬埔寨、泰国或是老挝之后，被犯罪分子扣押，并被迫从事诈骗活动。



（法新社）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。