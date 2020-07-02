缅甸翡翠矿区山体滑坡 悲剧再现

（德国之声中文网）根据救援队和目击者所提供的消息，发生于缅甸北部一个翡翠矿区的山体滑坡导致至少1人死亡、至少70人失踪。另一些报道给出的失踪人数达到百人。
这场灾难发生在当地时间周三（12月22日）凌晨4点左右，地点在克钦邦的帕敢（Hpakant）地区。救援队伍在早上7点左右到达，约有200名救难人员参与了搜救行动。通讯社报导提到，一些人搭乘船只在附近的湖泊中打捞尸体。
救援队成员高尼（Ko Nyi）向法新社表示：「大约有70到100人失踪。我们已将25名伤员送往医院，同时发现一名死者。」
克钦新闻集团（Kachin News Group）等当地媒体报道指出有20名矿工在山体滑坡中丧生。一些报道称，恐怕有约80人被采矿废料埋没、冲入湖中。
疏于管理的矿场
缅甸的翡翠矿产利润丰厚，吸引了来自缅甸各地的贫困工人，但管理不善，经常发生事故和意外，山体滑坡在这些矿区很常见。去年7月，超过170人因矿难而丧生。
开采出来的翡翠大多出口到对玉石需求量极高的中国。缅甸生产的翡翠占世界总量的90%，大部分来自帕敢地区。人权组织指出，许多采矿公司与军事精英和武装团体有关联。
监督组织全球见证（Global Witness）的一份报告称，缅甸今年2月发生的军事政变扼杀了对采矿业乱象进行改革的希望。
（法新社、德新社）
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1963年在德国下萨克森州小镇兰格德，泥水涌入了当地的铁矿，当时有129名矿工在矿井里作业。大部分人很快脱离了险境，然而仍有数十人被困。其中11人在62米深的矿井了等待了两周，直到被“达尔布什炸弹”——一种特别的救援工具——救了出来、重建天日。还有29名矿工丧生。这起事件被多次翻拍成电影。
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五国联合救援
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地下两个月
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靠探孔维持生命
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作者: Beate Hinrichs