缅甸网络诈骗 中国：全力协助解救求助者

（德国之声中文网）中国驻缅甸大使馆8月22日表示，中国、泰国、老挝三国驻缅甸大使举行三方会晤，就合作打击该地区赌诈犯罪沟通协调。"针对相关求助等诉求，三国使馆全力协调缅方开展搜查解救。" 7月25日，中国驻缅甸大使与缅甸军政府外长举行会晤，呼吁共同"全力铲除电诈窝点，解救被困中方人员"。

8月15日，中泰缅老四国警方宣布启动专项行动，打击该区域赌诈以及衍生的人口贩运、绑架、非法拘禁等犯罪。

中国等国家公民被诱骗至缅甸法外之地

犯罪集团被指控将中国以及其它国家公民诱骗或绑架至缅甸北部和东部边境地区的法外飞地，并迫使其从事网络诈骗工作。

分析人士称，这些诈骗者通常会以同胞为目标，对他们进行数周的诱骗，直到他们向虚假投资平台等投入钱财。

法新社报道说，缅甸东部的许多地区如同法外之地，充斥着中国的投资，包括赌场、矿山和伐木业。

水沟谷--非法赌博和网络诈骗地点

7月初，泰国切断了与缅甸边界一个城镇的供电，该城镇是一个耗资十亿美元的开发项目。分析人士称，那里是非法赌博和网络诈骗活动的地点。

分析人士称，这个名为"水沟谷"（Shwe Kikko）的城镇有酒店、赌场，以中国人为目标群体，由与军方结盟的少数民族民兵"边境警卫队"（Border Guard Force）运作。

据美国和平研究所2020年的一份报告，位于克伦邦的水沟谷主要资助人是一名中国公民，名叫佘智江。他在香港注册的公司亚太集团称这一150亿美元的项目是北京一带一路项目的一部分，但中国政府否认与此有联系。

去年8月，泰国有关部门以涉嫌运作非法网上赌场拘留了佘智江。据中国媒体报道，2012年，佘智江在中国被通缉。

网络诈骗在东南亚已存在相当长的时间。据报道，受害者是受到浪漫关系或高薪工作的诱骗，前往缅甸、柬埔寨、泰国和老挝，然后被拘禁并强迫在网上对同胞进行诈骗。

据《缅甸全球新光报》报道，今年5月底，缅甸军政府内政部长已与中国驻缅甸大使举行会晤，就缅甸与中国以及泰国边境的网络诈骗和赌博、加强合作打击跨国犯罪进行了磋商。

缅甸克伦邦的反叛武装

中国是缅甸军政府盟友

北京是受到国际孤立的缅甸军政府的主要盟友和武器供应国。中国一带一路计划中有数个项目预计将穿过缅甸北部，将中国内陆的云南省与印度洋连接起来。

分析人士称，北京同时也支持与缅甸边境的数个少数民族反叛组织。其中一些组织在政变后与缅甸军方屡次发生冲突。3月，一个中国支持的反叛组织联盟呼吁北京帮助化解危机。

自1948年缅甸脱离英国独立以来，克伦邦一直冲突不断，少数民族反叛武装与军队以及相互之间作战。

（法新社）

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