缅甸示威者号召罢工 政府威胁出动致命武器

(德国之声中文网) 缅甸民间组织号召全国2月22日大规模罢工抗议军事政变，军方威胁出动致命武器镇压，使大规模冲突的可能性再次升高。

虽然20日缅甸有两名示威者被警察射中不治身亡，但周日仍有大批示威者走上街头抗议。缅甸示威截至周一共有3人死亡，除了周六在曼德拉死亡的两名示威者外，还有一名女子因头部中弹在治疗多日后仍不治身亡。

领导反对军方政变的民间组织「公民不服从运动」呼吁民众在周一展开罢工，以推动「春天革命」。在缅甸，日期具有重要含义，缅甸反政变示威者称2021年2月22日日期中有四个2，将之意义与1988年8月8日发生的「8888民主运动」类比。

缅甸国家电视台MRTV周日发布声明警告，称示威者「煽动情绪化的青少年」，引导他们步上「遭受生命损失」的路途。

缅甸外交部表示当局正在展现「最大程度的自制」，更批评外国言论是公然介入缅甸内政。

年仅20岁的首位妙兑兑凯成为示威中的首位牺牲者

缅甸爆发激烈警民冲突的可能性引发世界各国关注，美国重申支持缅甸民众的立场。美国国务卿布林肯(Anthony Blinken)在推特上表示，当缅甸人民试图恢复民选政府时，针对任何对之施暴者，美国将采取坚定行动。美国国务院发言人普莱斯(Ned Price)也在推特上说: 「我们呼吁军方停止暴力行为，释放所有被不正当拘捕的人士，停止攻击记者和社会运动者，尊重人民的意志。」

除了美国之外，也有数个国家谴责军方政变并斥责对示威者动用暴力。日本、新加坡、英国、德国都曾表态反对，联合国总干事古特雷斯也说动用致命性武力是不可接受的。

周一，仰光居民表示有些通往外国大使馆的道路被禁止通行，包括通往美国大使馆的道路。这些外国使馆已然成为缅甸政府搜集证据指控外国干预内政的地点。

年轻少女的盛大葬礼

21日，成千上万人在缅甸第二大城市曼德拉和平集会，为反政变示威中首位丧命的示威者妙兑兑凯（Mya Thwet Thwet Khine）举行葬礼。有车队在街上缓慢游行，有人贴出亡者照片致哀，也有人献花。仰光各地也有数千名年轻人吟唱口号与歌曲。

群众拥护妙兑兑凯的棺木前往墓地

周日晚间，卡车出现在仰光街头，呼吁群众遵守限聚令，禁止五人以上群聚。军方政变后虽然在各地实施限聚令，但是该禁令并没有在缅甸大城市仰光实施，这也让仰光在过去两周仰光成为大多数抗议示威发生的地点。

缅甸的政治犯援助协会统计，缅甸军方发起政变后共有640人被逮捕、起诉或判刑。

张慈/杨威廉 (路透社、美联社)

©2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。