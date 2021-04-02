缅甸示威者发动复活节示威 军方持续暴力镇压

(德国之声中文网) 缅甸的反政变示威者4日发起以复活节彩蛋为主题的抗议活动，他们在彩蛋上写下了反对军政府政变的信息。示威者在社交媒体分享写有各式标语的彩蛋照片，彩蛋上有「春季革命」丶「我们必须胜利」和 「敏昂莱必须滚蛋」等标语。

其他的彩蛋上也出现昂山素季的图像和代表反抗姿态的三指礼。此外，其他示威者则在彩蛋上写下「拯救我们的人民」和「民主」等字眼。不少缅甸年轻人在主要城市仰光分发这些印有抗议信息的彩蛋。他们也会将彩蛋放置在邻居的家门口。

自2月1日军方发动政变推翻民选政府以来，该国民众已运用许多方法发动示威行动。该国军队持续对示威群众使用致命武力，导致示威开始至今，已有至少550名缅甸人民不幸丧命，其中包括儿童。

教宗关注缅甸局势

教宗方济各周日在圣彼得大教堂发表复活节文告时说，缅甸青年「致力于支持民主，和平地发出自己的声音，因为他们知道只有用爱才能消除仇恨」。

缅甸的红衣主教查尔斯-波 (Cardinal Charles Bo) 也在推特上分享了一条复活节信息，写道「耶稣已经复活：哈利路亚--缅甸将再次崛起！」虽然缅甸以佛教徒为主，但也有一定数量的基督教徒。

与此同时，缅甸街头的示威活动持续进行，路透社称，缅甸军队再次向示威者开火。在首都内比都，传出有警察向骑摩托车的示威者开火，导致两名男子死亡。缅甸现在新闻网则报导，4日有一名男子在北部城镇巴莫 (Bhamo) 被打死。

改变示威策略

在人民发动反政变示威的初期，示威活动吸引了数万人。但这种情况已经越来越少，部分原因是缅甸军方开始展示武力，经常以实弹攻击示威者。为此，示威者改变策略，在军队发动反制前，举行更小型且流动性高的集会。

缅甸人民也在社交媒体上发起罢工丶烛光守夜丶纪念死者的「鲜花抗争」等公民不服从运动。而在缅甸军方持续以暴力方式镇压示威民众的同时，各国也继续谴责政变，并呼吁缅甸军方释放昂山素季等民选政府成员。联合国秘书长古特雷斯 (Antonio Guterres) 4月1日强烈谴责缅甸军方的暴力行为。

William Yang/邹宗翰 (路透社、法新社)

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。