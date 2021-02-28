缅甸：目击者称再有一人被打死 

（德国之声中文网）据德新社从仰光发来的报道，周五缅甸军方和安全力量使用催泪弹和橡胶子弹驱散早晨的示威者。据媒体报道，仰光、曼德勒等多地的抗议均被驱散。

而媒体及目击者称，在曼德勒再有一名抗议者被打死。

据路透社报道，有数千人周五在曼德勒和平游行。人群呼喊：“石器时代已经过去，我们不会因为你们的威胁而惧怕。”目击者称，之后警方开枪以驱散人群，一人喉部中弹。

一名对死者进行了检查的医生透过电话向路透社表示：“我觉得他大约25岁，但我们还在等待死者家属。”

目击者称，在仰光，约100名穿白袍的医生加入了示威者的行列。

路透社报道称，此前一天，周四，警方使用催泪弹和子弹在多个城市驱散人群，但比周三有所收敛。周三当日，据联合国的信息，有38人被打死，成为抗议以来最血腥的一天。据联合国统计，缅甸抗议迄今已造成至少54人死亡。1700余人被逮捕，其中包括29名记者。

美国制裁 安理会周五磋商

消息人士向路透社表示，缅甸军方在夺权后，试图动用存在纽约联邦储备银行的约10亿美元。美国官员无限期冻结了这笔资金。

美国商务部下令，对缅甸国防部和内政部以及两家缅甸军方控制的财团实施贸易禁令。不过预期这些措施收效甚微，因美国对缅甸的年出口量很少。

联合国缅甸人权事务调查员安德鲁斯（Thomas Andrews）敦促安理会对缅甸实施全球武器禁运以及针对缅甸军方的经济制裁。安理会周五晚些时候将就缅甸形势举行磋商。

路透社报道称，美国向未对缅甸军政变作出谴责的中国表示，期待该国扮演建设性的角色。

批评军方的缅甸驻联大使留任 缅驻美使馆谴责打死示威者

与此同时，上周五在联合国大会发表演说、呼吁世界反对缅甸军方上月“非法和违宪”政变的缅甸驻联合国大使觉莫吞（Kyaw Moe Tun）目前将继续留任。

觉莫吞在10分钟的演说中一度哽咽，并在结束时手举三指抗议标志。演说后，缅甸外交部宣布他被解职，并任命丁貌奈（Tin Maung Naing）代替他。然而，周四，联合国表示，丁貌奈提交辞呈，而觉莫吞则将暂时留任。

而缅甸驻华盛顿大使馆是否仍代表缅甸军方，也不明确，因该馆发表了一份声明，对平民示威者被打死表示谴责，并呼吁有关当局“全面采取最大克制”。该馆一名外交官辞职，至少三人在社交媒体表示加入反对军方的公民抗议运动。

制裁措施

美国周四推出的制裁所针对的两家缅军方控制的财团分别是：缅甸经济公司（MEC）和缅甸经济控股有限公司（MEHL）。缅军方使用包括这两家财团在内的企业控制着缅甸的经济命脉，利益涵盖啤酒、烟草、电信、轮胎、采矿、房地产等。路透社分析说，美国政府尚未采取制裁的杀手锏，即禁止所有美国个人与其的交易、并将指定公司排除出美国银行体系。

联合国缅甸人权事务调查员安德鲁斯则呼吁各国对缅甸石油和天然气公司（MOEE）实施制裁。他在一份报告中称，该公司目前处于军方控制下，是其最大的收入来源。

示威者参加死难者的葬礼

新加坡谴责缅甸军方使用武力

周五，缅甸邻国之一新加坡对缅军方使用武力镇压人民作出谴责，称之为“国耻”。新加坡外长维文（Vivian Balakrishnan）呼吁绵军方寻求和平解决途径。但他也承认外部压力收效有限。

欧盟暂停了对缅甸的发展援助项目支持，以避免资金落入军方手中。欧盟官员表示，近些年来对不同项目的资金投入超过2亿欧元。

英国首相约翰逊周四表示，缅甸暴力激化“令人惊惧”。他在推特上表示：“我们与缅甸人民并肩站立，呼吁立即停止军事压制、释放昂山素季等人、恢复民主。”约翰逊同时谴责周三数十名民主抗议者遇害。英外相拉布在推特上表示：“以致命武力对准自己的人民，只因他们行使自由抗议的权利，这是无可接受的。持续的暴力与恐吓必须终结。”

另据路透社报道，有至少19名缅甸警察越境前往印度，以避免因违抗命令而受到追究。

苗子/乐然（路透社、德新社、法新社）

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