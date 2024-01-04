缅甸炮弹落入云南？中国促冲突双方停火

（德国之声中文网）北京周四（1月4日）表示对缅甸边境的武装冲突导致中国公民受伤“强烈不满”，并表示将采取“一切必要措施”来保护本国公民。此前有报道称，本周三（1月3日）一枚炮弹在边境附近爆炸，炮弹进入云南造成人员受伤。

自去年十月以来，缅甸北部掸邦一直战火不断，民族武装与政府军之间发生军事冲突。多家中国媒体周三报道，一枚来自缅甸的炮弹越过边境落在中国云南省，爆炸造成多人受伤。网易报道，云南镇康官方确认有炮弹落入我国境内，造成人员受伤，目前伤者已送医治疗。大皖新闻报道，镇康县人民医院的一位工作人员周三表示，当天下午两点多钟，有5名因炮弹受伤的民众被送到该医院接受治疗。

中国寻求中缅边境实现和平稳定

在周四的例行记者会上，中国外交部发言人汪文斌做出回应，指出中方对武装冲突造成中方人员受伤表示强烈不满，已向有关方面提出严正交涉：“中方再次要求缅北冲突各方立即停火止战，采取切实措施，避免再次发生危害中缅边境安宁，和中方民众安全的恶性事件。”不过他并未具体说明人员受伤的人数等细节。

去年11月末，中缅官员曾见面讨论边境稳定之际，一队从中国向缅甸运送货物的卡车在武装分子的袭击中起火燃烧。几天之后，中国军方宣布在中缅边界进行军事演习。

（法新社等）

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