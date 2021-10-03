缅甸流血示威 昂山素季获刑四年

（德国之声中文网）缅甸首都内比都一家特别法庭周一（12月6日）判处昂山素季4年监禁。法庭审理不对外公开，媒体不得旁听，缅甸政府一名发言人公布了判决结果。法庭判定，昂山素季"煽动罪"和"违反防疫规定"两项罪名成立。

至于这位76岁的前领导人是否需要入狱，还是将被软禁，目前还不清楚。自1989年起，作为缅甸前反对派和民主运动领袖，昂山素季曾被军政府软禁长达15年。1991年她获得诺贝尔和平奖。

被推翻的缅甸前总统温敏（Win Myint）也因同样的罪名被判处4年徒刑。温敏与昂山素季在今年2月军方发动的政变中被逮捕。

军政府政变上台后，对昂山素季提出了一系列指控，包括贪腐、泄露国家机密、非法持有对讲机等。法庭下周还将做出另一项控罪宣判。

如果所有罪名成立，被告所获最高刑期总数将超过100年。国际社会批评对昂山素季的司法审判是出于政治动机。人权组织认为，缅甸军政府希望以这种方式让这位获得民主广泛支持的政治家长期噤声。

国际特赦组织（Amnesty International）称，缅甸法庭的判决"荒谬和腐败"。该组织东南亚区域行动副主任哈明玉（Ming Yu Hah）表示："针对昂山素季的不实指控和因此做出的严厉判决，是军方决心消除所有反对派、扼杀缅甸自由的最新例证。"

国际危机小组（International Crisis Group）的缅甸问题专家霍塞（Richard Horsey）称，有关判决是缅甸军方的"报复和炫耀权力"。

今年2月的政变以来，缅甸不断发生反政府抗争和暴力镇压。据人权组织发布的数字，已有超过1300人在抗议示威中丧生，1万多人被捕。军方发动政变的理由是称2020年11月举行的议会选举中存在舞弊行为。当时昂山素季领导的党全国民主联盟（NLD）在选举中获胜。

上周日（12月5日）缅甸最大城市仰光又发生示威游行，抗议军政府、要求释放昂山素季和其他被关押的前政府成员。一辆军用运输车冲进游行队伍，造成至少3人死亡。

观看视频 01:21 缅甸LGBTQ群体上街抗议军事独裁

（美联社、路透社等）

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