缅甸流亡记者：人民终将胜利

(德国之声中文网) 根据「缅甸援助政治犯协会」(AAPP)的统计，截至5月4日，缅甸的政变已经造成769人死在军政府手下，4737人遭到逮捕，3677人被关押或判刑，1438人遭到通辑。

其中，根据人权观察统计，缅甸目前约有48名记者被拘留，另有23名记者曾被拘留，但后来被释放。德国之声与两位缅甸流亡记者联系，他们担心缅甸军政府严打媒体，尤其是在军政府政变后，穿着记者背心或是头盔的人成为攻击目标之一。

其中一位匿名的记者向德国之声表示:「即便是中东战争地带，标示为记者的人都不会是目标。而在香港或泰国抗争中，记者会受到阻碍，但跟缅甸军政府把记者当目标不一样。」

他表示，缅甸军政府从1988年的民主抗争与后续政变以来，对于不受政府控制的媒体就充满敌意，把他们形容为「接受外国金援的叛徒」。

目前流亡泰国的记者王圆圆 (Aye Min Thant)表示，眼见政府锁定记者，在担心「被消失」的情况下，她选择离开缅甸。她提到，缅甸每周都有记者逃向东南亚各国，大家离开的理由都不同。

她说：「有人是被军政府锁定、有人工作的媒体执照被吊销、也有本来就被军政府讨厌的机构像是BBC，或是之前有记者被逮捕的路透社。」

匿名的记者目前已经逃亡到缅甸边境，他担心被政府锁定，所以不愿意揭露身份。而王圆圆则是因为有美国籍，情况没有这么危急。

虽然不在国内，两位记者表示，他们还是跟可以跟受访者联系，即便政府封锁互联网，但是缅甸都市还有光纤通讯网路，他们也可以尝试电话做采访。另外，许多年轻人会主动把现场的照片和影片提供给记者，并接受访问。

王圆圆过去以非政府组织的方式在缅甸传递资讯，现在则跟许多流亡记者一样与国内公民记者保持联系。她观察到，在政府封锁网路资讯下，纸本宣传和广播也重新变成重要讯息来源。

她表示：「大家开始用非常老派的方式传递资讯，不能印报纸就用A4单张，听广播FM等等。」

媒体维持独立的难处

王圆圆提到，在当前的情势下，记者工作动辄得咎。她举例，有媒体引述军方说法，表示缅甸经济成长，但文中有详细说明出处以及其他观点，但仍被网民攻击替军政府宣传。

她说：「我虽然不相信记者可以保持完全的客观，但是保持公正，让各方的声音都可以被听见，看见事件的全貌，是记者的工作。如何判断是阅听众的事。」

但匿名的记者表示，虽然他们在运动现场会跟抗争者一起呼喊口号，但这不代表他们变成运动人士。他认为，在报导真相的同时，看到军政府违宪政变还有人民被打压，不可能保持完全中立。

他说:「军方不愿意回答我们的问题，打电话给发言人也不接，他们的记者会的消息一点都不可靠。」他强调，「缅甸没有人想要军政府，但是他们还是无耻地继续这么做。」

对于有记者帮政府工作，成为官方的喉舌，匿名的记者非常愤怒，甚至表示他们会「下地狱」，他认为在持续有人在和平抗争现场被杀死或抓捕的情况下，他无法容忍这些官媒记者继续军政府擦脂抹粉。

王圆圆则认为，这些政府打手存在不是一天两天，对这些人来说，可能是一份工作，或者在不得已的情况下，为了生计这么做。

但是她说：「这些记者应该可以了解，军政府非法的政变，以及恣意的屠杀或威胁在道德上是有问题的。」

缅甸回不去了

虽然有人说宁愿局势尽快稳定，被军政府统治也没差，但匿名记者表示，现在情况的确不明朗，但是要说回到稳定是不可能了。

他说:「尤其是Z世代，他们真的很生气，而且他们无所畏惧，不会停止抗争。」他提到许多中产阶级的年轻人离开都市到军事区，即便这样会一无所有，他们还是要抗争到底。

王圆圆也同意，她说军政府还没有办法完全掌控国家，公务员拒绝配合，各行各业罢工。她说，如果光看社群媒体，会觉得运动能量还是很强，但是她也知道可能只是「同温层」。

她提到：「其实在社群媒体上也会发现大家会疲软，会说『我要暂停报导一周，去休息』，但是他們休息完就会回到崗位。」

对外国喊话

匿名的记者向中国与东盟喊话，表示就算他们只注重缅甸的经济或是投资，继续支持军政府，在民心不稳定下，抗争者会威胁炸坏像是2千公里长地中缅瓦斯管线，或是烧毁在缅甸的中企工厂，这些对中国或东盟更不利。

华裔王圆圆在仰光中国城长大，她提醒，许多对于中国政府或是习近平的怒气不该转化为对华裔族群的敌意，不然可能会成为军政府转移目标的工具。

她也回忆起在3岁到6岁间曾经住在台北，当时家人带着她也是要逃离1988年政变后军政府的专制独裁，所以这次政变发生后，她其实向台湾政府申请赴台继续记者工作，但是最后未果。

她说:「在逃亡的时间压力下，要去台湾困难的是班机不多，还有许多文件要完成，跟泰国比起来，台湾比较官僚，所以最后我才选择到曼谷。」

王圆圆表示，她可以理解政府必须确定入境的是哪些人，但在紧急情况下，应该要有更多方便的措施，像是用网上申请，而不是要填pdf文件回传。她提到有很多缅甸记者不一定懂英文，或者从来没有出国经验，像是翻译工作等等这些都需要一些协助。

记者询问台湾外交部，负责外籍记者的国传司表示，3月已加速王圆圆赴台的专案申请，至今也请驻处继续跟进，只要王圆圆提供航班资讯，就会协助在台事宜。

王圆圆最后也补充，台湾有一定数量的缅甸移民，如果危机持续，希望台湾政府可以准备好接受缅甸难民。

她说:「任何说自己支持民主或是相信人权的政府，都应该准备好协助缅甸的难民。」

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