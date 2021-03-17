 缅甸暴力镇压持续 当局拒绝放开网禁 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.03.2021

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时政风云

缅甸暴力镇压持续 当局拒绝放开网禁

缅甸流亡社团“囚犯援助组织”（AAPP）估计，军队将领发动政变7星期以来，缅甸国内死于血腥军事镇压的人数已超260。 

05 Weltspiegel | Myanmar | 22.03.2021

 （德国之声中文网）由流亡海外的昔日缅甸政治犯创立的“囚犯援助组织”推文表示，政变以来，另有包括政治家、记者、活动人士和普通公民在内的近2700人一直被拘押。本周二（3月23日），缅甸国内多地再度发生反军政府抗议活动。该国军警继续以武力相向。

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中资企业遭纵火打砸、工人只能躲藏在工厂里……北京政府正陷于进退两难的处境：究竟该支持军政府还是站在反华情绪不断上涨的示威民众一边？

根据路透社报导，至少有39人14日在缅甸军方新一波的冲突中丧命，其中包含一名警察。缅甸军方在数家中资工厂遭纵火後，派出军队镇压示威民众，导致多人死亡。

缅甸军政府11日对遭昂山素季做出新的指控，而同日，有至少12名示威者丧命。联合国人权官员称，缅甸军政府可能已犯下反人类罪。

一位目击者告诉德新社记者，仅在前缅甸北部的曼德勒，从上周日起就有数十人被枪杀。她说， “今天上午11点左右，军警开枪打死了一个年轻人。他们仍然在我们的地区，威胁人们。也有一些人受伤。”据当地媒体报道，周二，在南部沿海城市道义，也有一名男子被射杀。

上月初，军方对事实上的政府领导人昂山素季发动政变。这位75岁老人迄今被被软禁在家，并被司法机关指控犯有各种罪行。示威者们要求恢复昂山素季文官政府。 

缅甸军政府表示，对互联网的管制不会放松，并指责网络互动煽动了抗议活动中的暴力。

国际间，对缅甸安全力量野蛮行径的批评声浪越来越大。印尼总统佐科-维多多不久前邀请地区各国政府出席东南亚联盟首脑会议，但迄今未能确定召开日期。

本周一，欧盟宣布对缅甸武装部队领导人实施制裁，其中包括国防军总司令敏昂莱（Min Aung Hlaing）。美国对缅甸军政府的另外两名成员也实施了制裁。

 

凝炼/叶宣（德新社）

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