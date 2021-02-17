 缅甸政局动荡不安 外国居民面临去离抉择 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.02.2021

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时政风云

缅甸政局动荡不安 外国居民面临去离抉择

在缅甸国内情势持续紧张之际，当地的外国居民也在谨慎观察後续效应。德国之声访问两名在缅甸工作的台湾人，请他们分享政变爆发後，为该国的各层面带来的影响与挑战。

Myanmar Proteste nach Militärputsch

缅甸政变爆发两周后，缅甸人民仍在多地发起示威行动。

(德国之声中文网) 缅甸军方发动的政变发生至今已超过两周，除了群众持续在多地发动街头示威与军政府不断提升反制措施外，在缅甸工作的外国居民也因这突然其来的政局转变，面临诸多不确定性。

一名在缅甸当地从事顾问相关行业的台湾人告诉德国之声，政变发生後的头两天，第一商业大城仰光其实没有太多大幅改变，他认为当时各界都还在试图釐清整体情况。

他说：「直到缅甸人开始在脸书分享与政变相关的消息後，群众的气氛才开始越来越激动或紧绷。人民开始上街示威，也有人在社交媒体上呼吁各界参与公民不服从运动。」

他表示，群众的反政变示威行动在2月11日开始不断升级，而上街抗争的，大多是与国际连结较深的年轻人。他指出：「这些年轻人没有经历过缅甸在1988年爆发的流血冲突，他们也善用社交媒体，所以也崇尚民主跟自由的价值。即便他们不支持昂山素季带领的政党，他们也认为缅甸军方不能为所欲为，不尊重他们的选票。」

另一名在缅甸当地国际组织工作的台湾人则说，她认为缅甸人民在不断受到军政府的刺激後，也开始强化他们想抗争的决心。她向德国之声表示：「上周开始，仰光当地的社区开始出现公民组成的自卫队，他们会排班去确保社区的安全。与政变爆发初期相比，我认为缅甸人民的示威行动越来越有组织，规模也越来越大。」

对外资长期影响有限

从事顾问业的台湾人指出，虽然西方国家过去几年逐渐解除对缅甸实施的制裁，但在2018年爆发缅甸政府迫害罗兴亚人的危机後，欧洲国家对缅甸的看法也渐趋保守。大部分到缅甸投资的国家仍是中国丶新加坡丶日本丶韩国与泰国。

Myanmar Proteste nach Militärputsch in Yangon

一名在缅甸当地国际组织工作的台湾人认为，一旦国际组织与缅甸政府的合作关系在军政府上台后破局，缅甸的国家发展将受到严重影响。

他向德国之声表示：「从2018年缅甸改革公司法後，缅甸政府开始大举开放外资，外资对缅甸的兴趣相对也越来越高。不过因为罗兴亚人的事件，所以我们公司的欧洲或美国的客户很少。一般来说，外资仍认为到缅甸投资是一件高风险的事。」

政变发生後，他认为外资将重新审视在缅甸投资的风险，因为目前无法确定西方国家是否会对缅甸军政府进行全面制裁。他说：「如果西方国家对缅甸发动全面制裁的话，一旦帐户被冻结，很多金流便无法进行，对於仰赖国际组织提供资金的缅甸企业来说，会是一大影响。目前确实很多外资投资案都因政变而停摆。」

不过，他认为对於外国投资人来说，缅甸基本上仍保有一定的吸引力。所以一旦缅甸国内局势稳定下来，他认为外资应该会慢慢回流。他告诉德国之声：「我认为只要一个国家法令环境稳定，政府也愿意遵循法令采取相关措施，外国投资人其实不会那麽在意一个国家的政府是民主还是独裁。中国不是一个民主社会，但外资对於到中国投资仍十分有兴趣。」

国际组织观望

另一方面，缅甸的政变也为许多在该国营运的国际组织带来变数。在当地国际组织服务的台湾人指出，由於许多国际组织与缅甸政府维持十分紧密的合作关系，所以政变爆发後，许多与政府合作的案件都被迫停摆。

她说：「很多缅甸政府部门的员工在政变爆发後开始罢工，因为他们都不想为军政府工作。而在缅甸军方迅速替换了政府领导人後，许多与政府沟通的事项都完全停摆。我相信政变已影响许多与缅甸政府合作的非政府组织。」

DW.COM

昂山素季16日传出遭警方做出第二项指控后，多国政府公开谴责缅甸军方的做法。而在缅甸人民持续发起示威行动之际，缅甸军方重申会举办选举，并在选後移交权力。

缅甸军方面对更多国际压力之际，该国民众反对军政府的情绪也持续发酵，更有自发组成的邻里守望团体试图阻挡军方逮捕更多反政变活动人士。

缅甸军方1日发动政变後，国际社会仍在商讨该如何回应。专家向德國之聲表示，政变虽然可能为中国在缅甸的政经利益带来变数，但欧美国家若施行制裁，可能会将缅甸进一步推向中国。

她表示，缅甸过去几年对非政府组织实施非常严格的控制，要求组织在推动任何计画前，都必须得到缅甸政府的核准。她告诉德国之声：「从非政府组织的角度来看，他们一定不愿跟一个没有合法性的政权继续合作。而对缅甸军政府来说，我认为他们有很多理由更严格控制所有非政府组织推动的计画。」

她指出，目前大部分国际组织都还在观望政变的後续效益，但是即便部分组织决定留在缅甸，她认为未来的情况也会与政变发生前非常不同。她还说，过去几年，缅甸在对外开放後，逐渐成为国际组织或国际援助的热点，不少国际组织在缅甸看到不错的机会。这也导致缅甸当地不少公共卫生或政策相关的计画，都是透过国际组织与缅甸政府共同合作来推动。

她说：「一旦国际组织与缅甸政府的合作关系受到政变影响，这将严重打击缅甸的国家发展。这就像是原本有两根柱子，现在却把一根柱子拔掉这样。」

由於缅甸目前仍因新冠疫情，严格管制外国人入境，所以对许多在缅甸工作的外国居民来说，一旦离开缅甸，未来可能很难再回到该国。尽管如此，这场政变确实让不少外国居民重新思考自己是否适合继续待在缅甸。从事顾问业的台湾人告诉德国之声：「我有蛮多朋友在考虑离开缅甸，但对我来说，过去3年我花很多心力建立整个团队，所以要我放弃这个团队离开，实在很可惜。」

他预测，由於目前国际社会对缅甸军政府实施的制裁带来的影响非常有限，再加上街头的示威行动很难击中军方的痛点，所以缅甸国内混乱的情势，恐怕还会持续好一阵子。他说：「我觉得国际上的制裁力道很有限，所以这种作法可能无法迫使缅甸军方回到谈判桌，与民选政府谈出一个让情势回归平静的结果。我感觉缅甸混乱的情况会持续一阵子。」

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