缅甸政局动荡不安 外国居民面临去离抉择

(德国之声中文网) 缅甸军方发动的政变发生至今已超过两周，除了群众持续在多地发动街头示威与军政府不断提升反制措施外，在缅甸工作的外国居民也因这突然其来的政局转变，面临诸多不确定性。

一名在缅甸当地从事顾问相关行业的台湾人告诉德国之声，政变发生後的头两天，第一商业大城仰光其实没有太多大幅改变，他认为当时各界都还在试图釐清整体情况。

他说：「直到缅甸人开始在脸书分享与政变相关的消息後，群众的气氛才开始越来越激动或紧绷。人民开始上街示威，也有人在社交媒体上呼吁各界参与公民不服从运动。」

他表示，群众的反政变示威行动在2月11日开始不断升级，而上街抗争的，大多是与国际连结较深的年轻人。他指出：「这些年轻人没有经历过缅甸在1988年爆发的流血冲突，他们也善用社交媒体，所以也崇尚民主跟自由的价值。即便他们不支持昂山素季带领的政党，他们也认为缅甸军方不能为所欲为，不尊重他们的选票。」

另一名在缅甸当地国际组织工作的台湾人则说，她认为缅甸人民在不断受到军政府的刺激後，也开始强化他们想抗争的决心。她向德国之声表示：「上周开始，仰光当地的社区开始出现公民组成的自卫队，他们会排班去确保社区的安全。与政变爆发初期相比，我认为缅甸人民的示威行动越来越有组织，规模也越来越大。」

对外资长期影响有限

从事顾问业的台湾人指出，虽然西方国家过去几年逐渐解除对缅甸实施的制裁，但在2018年爆发缅甸政府迫害罗兴亚人的危机後，欧洲国家对缅甸的看法也渐趋保守。大部分到缅甸投资的国家仍是中国丶新加坡丶日本丶韩国与泰国。

他向德国之声表示：「从2018年缅甸改革公司法後，缅甸政府开始大举开放外资，外资对缅甸的兴趣相对也越来越高。不过因为罗兴亚人的事件，所以我们公司的欧洲或美国的客户很少。一般来说，外资仍认为到缅甸投资是一件高风险的事。」

政变发生後，他认为外资将重新审视在缅甸投资的风险，因为目前无法确定西方国家是否会对缅甸军政府进行全面制裁。他说：「如果西方国家对缅甸发动全面制裁的话，一旦帐户被冻结，很多金流便无法进行，对於仰赖国际组织提供资金的缅甸企业来说，会是一大影响。目前确实很多外资投资案都因政变而停摆。」

不过，他认为对於外国投资人来说，缅甸基本上仍保有一定的吸引力。所以一旦缅甸国内局势稳定下来，他认为外资应该会慢慢回流。他告诉德国之声：「我认为只要一个国家法令环境稳定，政府也愿意遵循法令采取相关措施，外国投资人其实不会那麽在意一个国家的政府是民主还是独裁。中国不是一个民主社会，但外资对於到中国投资仍十分有兴趣。」

国际组织观望

另一方面，缅甸的政变也为许多在该国营运的国际组织带来变数。在当地国际组织服务的台湾人指出，由於许多国际组织与缅甸政府维持十分紧密的合作关系，所以政变爆发後，许多与政府合作的案件都被迫停摆。

她说：「很多缅甸政府部门的员工在政变爆发後开始罢工，因为他们都不想为军政府工作。而在缅甸军方迅速替换了政府领导人後，许多与政府沟通的事项都完全停摆。我相信政变已影响许多与缅甸政府合作的非政府组织。」

她表示，缅甸过去几年对非政府组织实施非常严格的控制，要求组织在推动任何计画前，都必须得到缅甸政府的核准。她告诉德国之声：「从非政府组织的角度来看，他们一定不愿跟一个没有合法性的政权继续合作。而对缅甸军政府来说，我认为他们有很多理由更严格控制所有非政府组织推动的计画。」

她指出，目前大部分国际组织都还在观望政变的後续效益，但是即便部分组织决定留在缅甸，她认为未来的情况也会与政变发生前非常不同。她还说，过去几年，缅甸在对外开放後，逐渐成为国际组织或国际援助的热点，不少国际组织在缅甸看到不错的机会。这也导致缅甸当地不少公共卫生或政策相关的计画，都是透过国际组织与缅甸政府共同合作来推动。

她说：「一旦国际组织与缅甸政府的合作关系受到政变影响，这将严重打击缅甸的国家发展。这就像是原本有两根柱子，现在却把一根柱子拔掉这样。」

由於缅甸目前仍因新冠疫情，严格管制外国人入境，所以对许多在缅甸工作的外国居民来说，一旦离开缅甸，未来可能很难再回到该国。尽管如此，这场政变确实让不少外国居民重新思考自己是否适合继续待在缅甸。从事顾问业的台湾人告诉德国之声：「我有蛮多朋友在考虑离开缅甸，但对我来说，过去3年我花很多心力建立整个团队，所以要我放弃这个团队离开，实在很可惜。」

他预测，由於目前国际社会对缅甸军政府实施的制裁带来的影响非常有限，再加上街头的示威行动很难击中军方的痛点，所以缅甸国内混乱的情势，恐怕还会持续好一阵子。他说：「我觉得国际上的制裁力道很有限，所以这种作法可能无法迫使缅甸军方回到谈判桌，与民选政府谈出一个让情势回归平静的结果。我感觉缅甸混乱的情况会持续一阵子。」

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