缅甸政变：「Z世代」挑战军政府

(德国之声中文网) 2月1日缅甸发生政变后，很多人一时之间反应不过来，但这种状况没有持续多久。军方上台不到72小时，缅甸全国各地民众就在该国最受欢迎的社交媒体平台「脸书 」上表达了他们对军方接管的愤怒和失望。

一场公民抗命运动很快在网上兴起，将医生、护士、教师、公务员甚至警察拉在一起。抗议者很快从评论区转移到了街头。政变发生两周多后，这些反军政府的示威活动似乎与日俱增。

示威活动的核心是「Z世代」，他们出生在90年代末到2012年之间，经历过短暂的民主时期，面对现在国家重新重新陷入军事统治，反政变的他们显得很自信，警告军方说：「你们惹错了一整个世代的人。」

缅甸的Z世代

缅甸历史学家吴丹敏（Thant Myint-U）最近在《金融时报》上写道，「老年政治和对选举及宪法的狭隘关注已使缅甸『瘫痪』」。

他说，军方和被赶下台的领导人昂山素季及其领导的全国民主联盟（NLD）都是罪魁祸首。他希望年轻一代能够改变方向。

缅甸的「Z世代」是一个重要的人口群体，来自各行各业，有医生、护理师、艺术家、银行家、铁路工人、教师、LGBTQ活动家、工会、学生和许多其他社会团体，他们都加入了抗议活动。这些群体部分重叠，共同合作，但他们也有不同的愿望。

目前的示威活动还得到了演员、音乐家和博主等名人的推动。流亡在泰国和美国等地的缅甸人也在社交媒体上扮演着支持抗议活动的重要角色。

1988年的抗争阴影

缅甸上一次军事政变是1988年，当时示威者遭到暴力镇压。虽然这次示威者表现出勇气和决心，但他们知道军方可以任意逮捕，而计划出台的《网络安全法》将使他们更难在网上组织和发表意见。

示威者一致反对军方的独裁统治。然而，他们对缅甸未来应该是什么样子还没有一个共同的想法。

在很多方面，今天的运动与1988年的抗议运动相似。当时，民众普遍反对军事统治，对昂山素季的理想充满热情，形成了一个广泛的联盟。然而，这场运动没有成功。

罢工这把双面刃

除了上街抗议表达明显的不满，近日的公民抗命运动影响更大。许多银行关闭，机场减员运行，火车停运，仰光港的集装箱堆积如山。然而，这些停业对普通民众，尤其是穷人的打击比军方大得多。

举例来说，如果银行停止向军方控制的 迈特尔 (MyTel)公司缴交电话费，将军们就能感受到影响。但与此同时，如果银行关闭，数以万计的纺织工人是拿不到工资的。而当仰光总医院的医生罢工时，他们最先切断的是贫困者的医疗服务。

军队有自己的银行、学校和医院。从长远来看，他们可以利用这种不对称性做出对自己有利的行动。

愤怒是不够的

政治学家敏津 (Min Zin) 14岁时参加了1988年的抗议活动，后来流亡国外，现在是一名缅甸局势分析师。

他最近对《纽约时报》说：「单靠公众压力无法实现真正的政治转型。如果没有一个经过深思熟虑的战略来实现具体目标，我们迟早还是会遭到压迫，处于某种形式的军事统治之下。」

目前军方还没有让步的迹象。因此，示威者能否长期坚持下去至关重要。缅甸的其他观察家出于安全考虑，在匿名的情况下告诉德国之声，这次抗议运动成功的决定性在于组织和协调。

过去两周，民众因为愤怒而上街，然而，这样的情绪最终会疲乏。抗议者将需要一个长期战略。运动领导人和示威者应该计划好休息时间，而不影响运动的势头。

缅甸民主的未来发展

近年来，国内外对缅甸民主的期望被夸大，特别是在昂山素季身上，过去她被国外的支持者视为人权偶像，然后因为在驱逐罗兴亚人问题上的消极立场而失去了光环。

在缅甸国内，人们仍称她为「素妈妈」。尽管昂山素季在担任国务委员的5年期间的政治记录非常复杂，她仍被许多人视为是国家的救星，

昂山素季所属的民盟在和平进程和消除贫困方面没有取得任何进展。若她是缅甸问题解决之道的观念不变，可能会阻碍缅甸得到更好的治理。

在缅甸，政治现实还包括在未来的任何政治进程中与无所不能的军方合作，而不是反对他们。想到把军队从政治中排除的要求可能会使军方以暴力回应。

然而，缅甸有可能采取实用主义。新冠疫情危机已经显示，缅甸的团结力量是强大的，而且民间社会的行动者可以在军方和民盟的旧时代精英之外树立新的政治推动力。

正如缅甸的一位观察家对德国之声所说，缅甸正面临着另一场政治马拉松。而马拉松既要有长远的战略，也要有保存实力的智慧。