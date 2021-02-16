 缅甸政变：「Z世代」挑战军政府 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.02.2021

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时政风云

缅甸政变：「Z世代」挑战军政府

缅甸新一代的民主抗争者背景多元，精通社交媒体，与世界的联系更加紧密，但他们能带来改变吗？

Myanmar | Proteste nach Militärputsch

年轻人是反对缅甸军事政变抗议运动的核心族群。

DW.COM

缅甸军事政变半月有余，国际社会在观察中国的反应及其所受影响。有迹象表明，如果缅甸局势恶化下去，对中国将会形成不利影响。倘若缅甸出现类似“六四事件”，中国无疑将会是缅甸政变的最大输家。 

在缅甸国内情势持续紧张之际，当地的外国居民也在谨慎观察後续效应。德国之声访问两名在缅甸工作的台湾人，请他们分享政变爆发後，为该国的各层面带来的影响与挑战。

昂山素季16日传出遭警方做出第二项指控后，多国政府公开谴责缅甸军方的做法。而在缅甸人民持续发起示威行动之际，缅甸军方重申会举办选举，并在选後移交权力。

(德国之声中文网)　2月1日缅甸发生政变后，很多人一时之间反应不过来，但这种状况没有持续多久。军方上台不到72小时，缅甸全国各地民众就在该国最受欢迎的社交媒体平台「脸书 」上表达了他们对军方接管的愤怒和失望。

一场公民抗命运动很快在网上兴起，将医生、护士、教师、公务员甚至警察拉在一起。抗议者很快从评论区转移到了街头。政变发生两周多后，这些反军政府的示威活动似乎与日俱增。

示威活动的核心是「Z世代」，他们出生在90年代末到2012年之间，经历过短暂的民主时期，面对现在国家重新重新陷入军事统治，反政变的他们显得很自信，警告军方说：「你们惹错了一整个世代的人。」

缅甸的Z世代

缅甸历史学家吴丹敏（Thant Myint-U）最近在《金融时报》上写道，「老年政治和对选举及宪法的狭隘关注已使缅甸『瘫痪』」。

他说，军方和被赶下台的领导人昂山素季及其领导的全国民主联盟（NLD）都是罪魁祸首。他希望年轻一代能够改变方向。

缅甸的「Z世代」是一个重要的人口群体，来自各行各业，有医生、护理师、艺术家、银行家、铁路工人、教师、LGBTQ活动家、工会、学生和许多其他社会团体，他们都加入了抗议活动。这些群体部分重叠，共同合作，但他们也有不同的愿望。

目前的示威活动还得到了演员、音乐家和博主等名人的推动。流亡在泰国和美国等地的缅甸人也在社交媒体上扮演着支持抗议活动的重要角色。

Myanmar Panzer in Yangon

2月14日，军方动用装甲车在仰光反击示威者，此后，街头的示威者人数略有减少。

1988年的抗争阴影

缅甸上一次军事政变是1988年，当时示威者遭到暴力镇压。虽然这次示威者表现出勇气和决心，但他们知道军方可以任意逮捕，而计划出台的《网络安全法》将使他们更难在网上组织和发表意见。

示威者一致反对军方的独裁统治。然而，他们对缅甸未来应该是什么样子还没有一个共同的想法。

在很多方面，今天的运动与1988年的抗议运动相似。当时，民众普遍反对军事统治，对昂山素季的理想充满热情，形成了一个广泛的联盟。然而，这场运动没有成功。

罢工这把双面刃

除了上街抗议表达明显的不满，近日的公民抗命运动影响更大。许多银行关闭，机场减员运行，火车停运，仰光港的集装箱堆积如山。然而，这些停业对普通民众，尤其是穷人的打击比军方大得多。

举例来说，如果银行停止向军方控制的 迈特尔 (MyTel)公司缴交电话费，将军们就能感受到影响。但与此同时，如果银行关闭，数以万计的纺织工人是拿不到工资的。而当仰光总医院的医生罢工时，他们最先切断的是贫困者的医疗服务。

军队有自己的银行、学校和医院。从长远来看，他们可以利用这种不对称性做出对自己有利的行动。

Myanmar Massenproteste nach Militärputsch in Yangon

2月17日，数千名抗议者在仰光市中心集会。

愤怒是不够的

政治学家敏津 (Min Zin) 14岁时参加了1988年的抗议活动，后来流亡国外，现在是一名缅甸局势分析师。

他最近对《纽约时报》说：「单靠公众压力无法实现真正的政治转型。如果没有一个经过深思熟虑的战略来实现具体目标，我们迟早还是会遭到压迫，处于某种形式的军事统治之下。」

目前军方还没有让步的迹象。因此，示威者能否长期坚持下去至关重要。缅甸的其他观察家出于安全考虑，在匿名的情况下告诉德国之声，这次抗议运动成功的决定性在于组织和协调。

过去两周，民众因为愤怒而上街，然而，这样的情绪最终会疲乏。抗议者将需要一个长期战略。运动领导人和示威者应该计划好休息时间，而不影响运动的势头。

缅甸民主的未来发展

近年来，国内外对缅甸民主的期望被夸大，特别是在昂山素季身上，过去她被国外的支持者视为人权偶像，然后因为在驱逐罗兴亚人问题上的消极立场而失去了光环。

在缅甸国内，人们仍称她为「素妈妈」。尽管昂山素季在担任国务委员的5年期间的政治记录非常复杂，她仍被许多人视为是国家的救星，

昂山素季所属的民盟在和平进程和消除贫困方面没有取得任何进展。若她是缅甸问题解决之道的观念不变，可能会阻碍缅甸得到更好的治理。

Weltspiegel 17.02.2021 | Myanmar Militärputsch | Protest

昂山素季仍被部份民众视为缅甸民主的救星。

在缅甸，政治现实还包括在未来的任何政治进程中与无所不能的军方合作，而不是反对他们。想到把军队从政治中排除的要求可能会使军方以暴力回应。

然而，缅甸有可能采取实用主义。新冠疫情危机已经显示，缅甸的团结力量是强大的，而且民间社会的行动者可以在军方和民盟的旧时代精英之外树立新的政治推动力。

正如缅甸的一位观察家对德国之声所说，缅甸正面临着另一场政治马拉松。而马拉松既要有长远的战略，也要有保存实力的智慧。

  • Proteste in Hongkong 04.10.2014

    全球抗议运动的标志和象征

    雨伞运动

    2014年，成千上万的抗议者走上香港街头，呼吁更多民主。许多人举着雨伞，除了遮阳，还用它来挡警察的胡椒喷雾和警棍。

  • Proteste in Myanmar gegen den Militärputsch: Demonstrantinnen halten drei Finger in die Luft während sie Schilder mit dem Porträt von Aung San Suu Kyi halten.

    全球抗议运动的标志和象征

    举“三指”示威

    在缅甸，人们高举“三指”，表达对军方政变的抗议。这个手势源于小说及电影《饥饿游戏》系列。在2014年以来处于军方统治下的泰国，这个手势也是反抗的标志。有人因这个手势而被逮捕。

  • Demonstrierende im Park. Sie knien sich hin und recken die Faust in die Luft.

    全球抗议运动的标志和象征

    单膝跪地表达团结

    “我不能呼吸”——2020年夏，乔治·弗洛伊德（George Floyd）被白人警察压颈而死的事件引发了全球范围反对种族主义、抗议警察暴力的示威活动。在“黑人的命也是命”示威活动上，抗议者们单膝跪地，向警察暴力受害者展示团结。

  • Eine schwarze Frau trägt ein Top mit der Aufschrift Black Lives Matter. Sie schwenkt eine Fahne, auf der auf schwarzem Hintergrund eine weiße, geballte Faust abgebildet ist.

    全球抗议运动的标志和象征

    紧握的拳头

    19世纪，紧握的拳头是工人运动的标志。后来，这成为源于美国人权运动的黑人权力运动的标志。该运动因呼吁使用暴力受到批评，但紧握的拳头迄今仍具有标志性的力量。在去年“黑人的命也是命”抗议活动中，示威者高举象征力量的紧握拳头的旗帜。

  • In einem Gerichtsaal stehen Sicherheitsleute und andere Menschen. In der Mitte Julia Nawalnaja. Sie trägt einen roten Pullover und eine schwarze Gesichtsmaske.

    全球抗议运动的标志和象征

    抗议“红”

    如今，网络和社交媒体上的抗议活动也越来越多，比如在俄罗斯。人们在“不要悲伤，一切都会好起来” (俄语: #негрустивсебудетхорошо) 的标签下发自己身穿红衣的照片，向纳尔瓦尼（ Alexej Nawalnys）的妻子朱莉娅（Julia）表示支持。丈夫被判刑的那一天，朱莉娅就是穿的红衣裳。

  • Menschen feiern in Buenos Aires in Argentinien. Sie tragen grüne T-Shirts, grüne Gesichtsmasken und halten grüne Halstücher in der Hand.

    全球抗议运动的标志和象征

    绿围巾抗议

    在阿根廷争取堕胎合法化的抗议活动中，绿围巾成为堕胎权以及呼吁妇女权力、男女平等的标志。当议会去年12月表决通过堕胎合法化时，阿根廷成为了一片绿色的海洋。

  • Gelbwesten-Proteste in Paris: Menschenmassen in gelben Warnwesten vor dem Arc de Triomphe.

    全球抗议运动的标志和象征

    黄马甲成为抗议标志

    在黄马甲运动中，驾车者的荧光背心成为2018年法国街头抗议活动的标志。该运动主要在社交媒体上组织，数月里针对法国总统马克龙实施的政策举行了一次又一次抗议活动。

  • Weißgekleidete Frauen demonstrieren und halten dabei Rosen in der Hand.

    全球抗议运动的标志和象征

    白俄罗斯的玫瑰

    早在班克斯的“掷花者”之前，花就成为和平抗议的象征。2020年，成千上万人走上街头，抗议白俄罗斯总统卢卡申科极具争议的再次当选连任。作为对警察暴力行径的抗议，白俄罗斯女性身穿白衣，手拿玫瑰走上明斯克街头。

  • Soldaten tragen an ihren dunkelgrünen Uniformen rote und weiße Nelken, außerdem stecken Nelken in ihren Gewehrläufen.

    全球抗议运动的标志和象征

    康乃馨——和平抗议的象征

    当坦克1974年开过里斯本大街时，士兵们将红色的康乃馨别在军装上，插在枪筒里。一场和平起义终结了葡萄牙的军事统治。“康乃馨革命”开启了欧洲新的民主运动。在希腊和西班牙，独裁统治也被推翻。

    作者: Maria John Sánchez


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