缅甸政变：昂山素季面临新的指控

(德国之声中文网)昂山素季的律师钦芒佐（Khin Maung Zaw）周二（2月16日）告知当地媒体，昂山已受到第二项起诉，被控违反了《缅甸灾难管理法》第25条。虽然目前人们还不了解详情，但过去有人在疫情期间违反限制规定而受到该法的惩罚。有报道称，若启动该法，在目前的紧急状态下，将不需要举行庭审便可以判罪。量刑范围在3年以下，也可以并处罚款。

在此之前，昂山素季内比都的住处搜到了对讲机，因而对其根据《缅甸进出口法》第8条起诉。罪成也将受到3年以下监禁以及罚款等措施惩罚。

今年2月1日，缅甸军方为再次掌控该国的政治权力而发动一场政变，民选政府领袖昂山素季与超过百名政治领袖遭缅甸军方逮捕关押。

昂山素季的律师钦芒佐表示，按计划，昂山素季和缅甸总统温敏特将于本周在该国首都内比都「通过视频会议」接受法庭审讯。他说自己无法与任何一位当事人取得联系。两人自从在2月1日突袭中被拘留后，便再也没有公开露面。

缅甸军政府领导人敏昂莱将军 (Min Aung Hlaing) 15日在一场军政府的会议上表示，缅甸军方正试图以软硬兼施的方式来防止示威行动继续扩大。但他说：「缅甸军方将对那些通过暴力危害国家以及犯下叛国罪的人采取有效行动。」

为了镇压持续超过一周的反政变示威行动，缅甸军政府15日在全国各地增派军队，并连续第二个晚中断该国的互联网。然而，示威者15日仍再次走上街头。

军方数度中断互联网

缅甸军方领袖15日早上关闭该国互联网长达数小时，并在一夜之间在全国各地增派士兵，包括派装甲车驻守在仰光街头。

16日凌晨，数据显示缅甸政府再次中断该国的互联网。专门关注全球各国互联网情况的非政府组织NetBlock在推特上写道：「截至缅甸时间16日凌晨1点，缅甸正处於连续第二晚互联网被完全中断的情况。」

NetBlocks15日曾报道称，缅甸军政府让缅甸经历了约8小时的「完全断网」，但在工作日开始後，政府逐渐恢复互联网。军政府16日凌晨中断互联网的行动，是2月1日政变发生以来的第四次。

但是，中断互联网以及扩大逮捕的人数似乎都未能平息反抗政变的示威行动。大量示威群众依然涌入缅甸大城市和偏僻的边境村庄。虽然参与人数减少，但抗议者不顾仰光周围重兵驻扎，持续上街抗议了一天。

联合国谴责缅甸军政府中断该国互联网。联合国缅甸问题特使布尔格纳（Christine Schraner Burgener）在纽约与缅甸军队副司令梭温（Soe Win）进行会晤。她警告：「中断互联网的行动破坏了民主原则。」

布尔格纳指出，中断互联网「会伤害包括银行业在内的关键部门，并加剧缅甸国内紧张局势。因此，联合国已非常清楚地表达了我们对这种作法的担忧。」

一名46岁的示威者Nyein Moe告诉法新社，缅甸军方「用装甲车巡逻来威胁缅甸人民。」根据他的说法，15日约有1000多人聚集在缅甸中央银行前紧盯着停在附近的装甲车。

「我们不能停止示威」

到了15日下午，昂山素季的全国民主联盟（NLD）的总部周围被大量警力包围，这个消息也吸引了数千名缅甸人民到场围观。他们高呼「结束军事独裁」，警察则在一旁站岗。

全国民主联盟的成员苏温 (Soe Win) 在警方离开现场後告诉法新社：「大约7名警察花了约30分钟在全国民主联盟的总部内搜寻两名议员，不过警察并未找到他们。」

在缅甸各地，人们15日继续走上街头，呼吁军政府释放昂山素季，随後各地也传出零星的暴力事件。在缅甸首都内比都，由学生团体领导的示威活动在集会退却后遭到了缅甸警方以武力对待。警方逮捕了几十名年轻示威者，有些人后来获释。

缅甸第二大城市曼德勒也爆发警方与示威者的冲突。警察对抗议者使用弹弓，并朝人群发射橡胶子弹，造成至少有6人因此受伤。一名协助伤者的救援队成员告诉法新社，示威者试图透过投掷砖头反击。救援队负责人Khin Maung Tin说：「其中一人需要吸氧，因为他的肋骨被橡胶子弹击中。」

现场的记者也说，警察在冲突中殴打他们。14日晚上，缅甸军队在北部城市密支那朝示威群众发射催泪瓦斯与开枪。根据缅甸政治犯援助协会监督小组的资讯，政变爆发迄今已有420多人被逮捕关押。

15日，美国丶英国和欧盟驻缅甸大使发布联合声明，敦促缅甸军方不要伤害平民。後来，英国驻缅甸大使馆采取了更严厉的路线，警告缅甸军政府停止攻击对记者，以及切勿再次中断互联网。

英国驻缅甸大使馆在推特上写道：「缅甸军政府对言论自由的攻击必须停止。」联合国特别报告员安德鲁斯 (Tom Andrews) 15日告诉法新社，他希望昂山素季能在听证会中得到公平的审判。

他说：「缅甸军政府眼中，没有公平可言。这只是一场戏。当然，没有人相信他们。缅甸军方已经证明了他们以我从未见过的方式掌控国家大权。他们是统一者。不幸的是，缅甸国内每个人都想团结起来反抗他们，因为他们不想再次被一个残暴的军事独裁政权统治。」

杨威廉/邹宗翰 (法新社、路透社)

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