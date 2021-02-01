缅甸政变：昂山素季遭警方起诉

（德国之声中文网）缅甸军事政变发生第三日，该国警方对遭到军方扣押的昂山素季提出了第一项正式指控，军政府也因此有合法理由继续拘留昂山素季至本月中旬。

缅甸军方周一宣布接管政权一年，并指责昂山素季所领导的政府未对近期的选举舞弊指控展开调查。在该次大选中，昂山素季所属政党全国民主联盟（NLD）大获全胜，军方所支持的政党则表现黯淡。

全国民主联盟发言人证实了昂山素季遭起诉的消息。若罪名成立，昂山素季可能面临最高3年监禁。独立政治分析家贾根（Larry Jagan）表示：“很明显地，军方正寻求法律手段针对昂山素季等全国民主联盟领袖，以合法化其行为。事实上这就是夺权。”

路透社消息称，警方在昂山素季位于缅甸首都内比都的住处搜出多部无线电对讲机，目前正在调查这些设备是否为非法进口。路透社周三取得的一份警方文件显示，警方已针对现年75岁的昂山素季提出至2月15日的拘留申请，以便继续进行调查。警方文件中指控昂山素季非法进口且未经许可使用通信器材，涉嫌违反通信设备进口规定。同样遭到军方扣押的缅甸总统温敏则将被以违反灾害管理法起诉。

中国官方媒体央视新闻周三也报道，缅甸军方在内比都泽布迪瑞法院起诉总统温敏和国务资政昂山素季，并通过视频开庭审理。央视新闻指出，两人将分别被依据《缅甸灾害管理法》第25条和《缅甸进出口法》第8条起诉。

人权活动人士称缅甸警方的指控毫无根据。马来西亚国会议员、东盟议会人权委员会主席查尔斯·圣地亚哥（Charles Santiago ）表示：“这些指控极为可笑。这是缅甸军政府试图将非法夺取政权合法化所采取的荒谬的一步。”

G7国家同声谴责

缅甸军方以选举舞弊为理由发动政变并宣布进行相关调查。加拿大、法国、德国、意大利、日本、英国及美国组成的七国集团外交部长和欧盟外交事务专员一致对缅甸军方发动政变表示谴责。“我们敦促缅甸军方立即终止紧急状态，恢复民选政府的权力并尊重法治。”声明还指出，缅甸11月举行的联邦议会选举结果必须获得尊重，并尽快组成议会。

国际货币基金组织（IMF）上周刚向缅甸发放无附带条件的3.5亿美元抗疫援助款。该组织发言人在给路透社的书面回复中表示：“经过仔细观察，我们对于近期的局势发展对经济和人民可能造成的影响感到担忧。” 国际货币基金组织取回这笔援助款的可能性极低。

日本爆发抗议

上千名缅甸示威者周三聚集在位于东京的日本外交部外抗议，高呼“还昂山素季和缅甸自由”。抗议活动的发言人将一封声明书交给日本外交部，内容呼吁日本政府以“政治、外交和经济实力”帮助缅甸文职政府恢复执政。

缅甸军方周一宣布全国进入紧急状态一年。仰光机场随即被关闭。本周二，军方组建了新内阁，成员主要由军方将领、前高阶军官以及军方所支持政党的党员组成。

美国和欧盟威胁对缅甸实施制裁。联合国安理会暂时未能就缅甸问题达成统一立场。

张筠青/李鱼（路透社、德新社、法新社、美联社）

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