 缅甸政变：昂山素季遭警方起诉 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.02.2021

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时政风云

缅甸政变：昂山素季遭警方起诉

缅甸发生军事政变后，该国警方以非法持有通信设备为由起诉昂山素季，以此名目对其实施拘留。七国集团以及世界货币基金组织皆为该国紧张局势感到担忧。

Myanmar Aung San Suu kyi

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缅甸2月1日发生的政变引起国际社会高度关注，多国政府和人权组织疾呼释放昂山素季等人，恢复缅甸民主。有专家对德国之声表示，这次缅甸军方的行动一定会引起强烈反弹。

缅甸军方1日发动政变後，国际社会仍在商讨该如何回应。专家向德國之聲表示，政变虽然可能为中国在缅甸的政经利益带来变数，但欧美国家若施行制裁，可能会将缅甸进一步推向中国。

缅甸政变发生以来，国际社会谴责多行动少。人权团体呼吁，国际政治组织，特别是联合国安理会应该立刻行动，发动制裁。

联合国安理会预计2日针对缅甸政变召开会议，美国总统拜登也扬言将对缅甸军方重启制裁。联合国驻缅甸特使告诉德国之声，他相信安理会会产生有效的反制措施，向缅甸军方施压。

缅甸军方2月1日上午逮捕执政党多名政治领袖，宣布该国进入为期一年的紧急状态。东南亚政治专家马斯顿告诉德国之声，这场政变严重打击该国过去几年为民主转型做出的努力。

（德国之声中文网）缅甸军事政变发生第三日，该国警方对遭到军方扣押的昂山素季提出了第一项正式指控，军政府也因此有合法理由继续拘留昂山素季至本月中旬。

缅甸军方周一宣布接管政权一年，并指责昂山素季所领导的政府未对近期的选举舞弊指控展开调查。在该次大选中，昂山素季所属政党全国民主联盟（NLD）大获全胜，军方所支持的政党则表现黯淡。

全国民主联盟发言人证实了昂山素季遭起诉的消息。若罪名成立，昂山素季可能面临最高3年监禁。独立政治分析家贾根（Larry Jagan）表示：“很明显地，军方正寻求法律手段针对昂山素季等全国民主联盟领袖，以合法化其行为。事实上这就是夺权。”

路透社消息称，警方在昂山素季位于缅甸首都内比都的住处搜出多部无线电对讲机，目前正在调查这些设备是否为非法进口。路透社周三取得的一份警方文件显示，警方已针对现年75岁的昂山素季提出至2月15日的拘留申请，以便继续进行调查。警方文件中指控昂山素季非法进口且未经许可使用通信器材，涉嫌违反通信设备进口规定。同样遭到军方扣押的缅甸总统温敏则将被以违反灾害管理法起诉。

中国官方媒体央视新闻周三也报道，缅甸军方在内比都泽布迪瑞法院起诉总统温敏和国务资政昂山素季，并通过视频开庭审理。央视新闻指出，两人将分别被依据《缅甸灾害管理法》第25条和《缅甸进出口法》第8条起诉。

人权活动人士称缅甸警方的指控毫无根据。马来西亚国会议员、东盟议会人权委员会主席查尔斯·圣地亚哥（Charles Santiago ）表示：“这些指控极为可笑。这是缅甸军政府试图将非法夺取政权合法化所采取的荒谬的一步。”

G7国家同声谴责

缅甸军方以选举舞弊为理由发动政变并宣布进行相关调查。加拿大、法国、德国、意大利、日本、英国及美国组成的七国集团外交部长和欧盟外交事务专员一致对缅甸军方发动政变表示谴责。“我们敦促缅甸军方立即终止紧急状态，恢复民选政府的权力并尊重法治。”声明还指出，缅甸11月举行的联邦议会选举结果必须获得尊重，并尽快组成议会。

Japan Proteste vor Außenministerium in Tokio - Militärputsch in Myanmar

2月3日，生活在日本的缅甸人聚集在位于东京的日本外交部外示威，呼吁重还昂山素季和缅甸自由

国际货币基金组织（IMF）上周刚向缅甸发放无附带条件的3.5亿美元抗疫援助款。该组织发言人在给路透社的书面回复中表示：“经过仔细观察，我们对于近期的局势发展对经济和人民可能造成的影响感到担忧。” 国际货币基金组织取回这笔援助款的可能性极低。

日本爆发抗议

上千名缅甸示威者周三聚集在位于东京的日本外交部外抗议，高呼“还昂山素季和缅甸自由”。抗议活动的发言人将一封声明书交给日本外交部，内容呼吁日本政府以“政治、外交和经济实力”帮助缅甸文职政府恢复执政。

缅甸军方周一宣布全国进入紧急状态一年。仰光机场随即被关闭。本周二，军方组建了新内阁，成员主要由军方将领、前高阶军官以及军方所支持政党的党员组成。

美国和欧盟威胁对缅甸实施制裁。联合国安理会暂时未能就缅甸问题达成统一立场

张筠青/李鱼（路透社、德新社、法新社、美联社）

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缅甸军方政变 民众抢购物资

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昂山素季与缅甸的民主运动

在领导缅甸民主运动30年后，昂山素季领导的全国民主联盟于2015年获得执政地位。成为缅甸实际领导人之后的昂山素季也在一些政治领域饱受诟病。在军方发动政变将其扣押之后，这个东南亚国家的民主化道路又变得更加前途未卜。  

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