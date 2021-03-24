缅甸政变后最血腥的一天: 德美等12国谴责暴力

（德国之声中文网）来自12个国家的军方领导人在一份联合声明中共同谴责了3月27日缅甸军政府针对平民的暴力行为。这些国家分别为德国、美国、英国、意大利、希腊、荷兰、丹麦、日本、韩国、加拿大、澳大利亚和新西兰。

这些国家的军方领袖指出，缅甸军方因为其行动而丧失了人民的尊重和信任，他们敦促缅甸军方"停止暴力，努力恢复缅甸人民的尊重和信任"。

周六（3月27日）是缅甸军人节，当日举行了一年一度的建军节阅兵式。缅甸国防军总司令敏​昂莱在阅兵式上再次为政变辩护，并承诺会在新选举后放弃权力。敏昂莱表示，军方将保护人民并争取民主。但他同时也对缅甸各地爆发的示威活动发出警告。

同一天，当地媒体和目击者称，缅甸安全部队暴力镇压各地示威。据路透社报道，周六在缅甸有至少114名军政府反对者遭安全部队杀害，是2月1日军事政变以来最血腥的一天。

联合国方面表示，周六遭安全部队杀害的人中还有孩童。联合国秘书长古特雷斯在3月27日表示，“以最强烈的言辞谴责当天缅甸安全部队杀害平民的行为”。

"是时候出手干预了"

联合国缅甸人权状况特别报告员安德鲁斯（Tom Andrews）将缅甸军政府的行动称之为"大规模谋杀"。他说，现在是世界应该出手干预的时候了，并表示如果不是通过安理会，那么就应该通过一场针对缅甸问题的国际峰会。

安德鲁斯指出，可以停止石油、天然气付款从而切断缅甸军方的现金流，或者阻止让缅甸军方获得武器。他表示，仅仅言语上的谴责是不够的，是时候采取强有力的协调行动了。

华盛顿：勇敢的缅甸人民拒绝军政府统治

美国驻缅甸大使维德尔（Thomas Vajda）发表声明说，周六的流血事件"非常令人恐惧"，称缅甸军方正在谋杀他们本应该保护的人。"缅甸人民已经明确表达：他们不想生活在军事统治下。我们要求立刻停止暴力，恢复民选政府。"

美国国务卿布林肯周六也表示，暴力镇压抗议活动表明，"军政府要为少数人的利益而牺牲人民的生命"，"勇敢的缅甸人民拒绝军方的恐怖政权"。

据路透社报道，缅甸抗议者们在周日举国哀悼，并誓言会一直抗议到军政府统治结束。

自2月1日军事政变以来，缅甸军政府持续面对大规模的抗议活动。示威者们提出释放昂山素季、恢复民选政府等要求。

最近几周，安全部队对示威活动的镇压愈演愈烈，使用催泪瓦斯、橡皮子弹、枪击等手段驱散集会。据当地人权活动人士称，迄今为止已有超过2600名示威者被捕，近420人被杀。

王凡/李鱼（路透社，法新社，德新社）

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