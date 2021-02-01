缅甸政变后：中国看戏 西方焦急

（德国之声中文网）缅甸军方发动政变，中国媒体也相当关注。但新华社等官媒始终避免使用“政变”的字眼，而是沿用缅甸军方的说法，称之为“对现政府进行大规模改组”。

与西方国家领导人一致谴责缅甸军方的做法不同，北京致力表现出置身事外的立场。中国外交部发言人1日在例行记者会上呼吁缅甸各方“在宪法和法律框架下妥善处理分歧，维护政治和社会稳定”。

在中国官媒看来，缅甸正在发生的不是民主改革力量与保守的军事独裁势力的较量。《环球时报》引述的专家指，此次事件是“缅甸军方与民选政府潜在的结构性矛盾浮出水面的一个标志”。

该报还对缅甸尝试民主改革和普选制度提出质疑。《环球时报》2月1日的社评写道：缅甸的事变让人看到，“政治改革单独做火车头，它带来的表层繁荣很可能是脆弱的，缅甸的困境不仅在于政治改革未能提供解决深层次问题所需的足够推力，也没有提供该国避免在政治上反复折腾的保险阀。”

另一位被采访的专家还担心，“此事或成为美国重新介入缅甸的一个抓手”。

昂山素季的支持者在曼谷抗议军方政变

依然是老朋友

缅甸是中国“一带一路”沿线的一个关键国家，该国的原材料资源和战略位置对中国都十分重要。在军人独裁时期，缅甸军政府一直与中国保持密切关系。昂山素季领导的民主联盟当政以来，在某些领域同中国的联系有所疏远。

但2017年缅甸若开邦冲突再起，罗兴亚穆斯林遭遇杀戮和驱逐，西方国家对这场危机感到震惊并逐步放弃了对缅甸民选政府的支持。但中国却没有因此却步。当缅甸在国际上受到孤立之际，2020年初习近平访问缅甸，双方签署一系列大规模基础设施合作协议，中缅关系再度升温。

虽然中国始终强调反对干涉他国内政的立场，但此次政变发生后，还是有不信任和批评的目光还是落到北京头上。德国执政的联盟党在联邦议院的外交政策发言人哈特 (Jürgen Hardt) 1日在接受德国之声访问时指出，今年1月，中国外长出访缅甸，并会见了缅甸军方代表，中国有可能鼓励了缅甸军方接管该国权力，并呼吁欧盟调查这场政变。

习近平2020年1月访问缅甸会晤昂山素季

重回中国怀抱？

即便不对这场政变的幕后，北京是否扮演了某种角色提出质疑，西方舆论和政界对中国在缅甸民主进程前景的影响充满疑虑。

前任联合国驻缅甸特使李亮喜（Yanghee Lee）接受德国之声访问，在谈到以联合国为代表的国际社会的反应时表示，缅甸在联合国安理会得到中国和俄罗斯的支持，而这两个国家不愿看到一个民主的缅甸，因此会阻止安理会做出不利于缅甸的决议，比如派遣观察团到该国或实施制裁。

英国《泰晤士报》2日载文指出，西方应该考虑对受缅甸军方控制的大企业实施制裁。 “缅甸军方将领们相信中国会保护他们”，因此“应该促使北京对其邻国施加压力。军人统治的继续只能表明，缅甸忙于应付内部的战争。边境存在这样的不稳定，肯定不符合北京的利益。”

日本防卫副大臣中山泰秀（Yasuhide Nakayama）2日对路透社表示，民主国家若对缅甸局势做出不当反应，切断与该国军方的沟通渠道，反而会促使缅甸重回中国的怀抱。

日本也是缅甸的一大发展援助出资国，长期与缅甸保持较为密切的关系。中山认为，如果日本停止与缅甸官方的伙伴关系项目，结果可能是让中国在缅甸赢得更多影响力，对地区的安全造成风险隐患。“如果我们止步，缅甸军方与中国的关系会进一步加强，而与包括美国、日本、英国在内的自由民主国家的距离则会拉大。”

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